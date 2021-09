Falleció Cecilia Faciolince de Abad (1925-2021)

La señora Faciolince de Abad fue escritora, ejecutiva, propietaria de una agencia inmobiliaria, académica, pero sobre todo una figura tutelar para el escritor antioqueño, quien la retrató de cuerpo entero en la novela seminal El olvido que seremos que narró la vida del esposo y padre, Héctor Abad Gómez, asesinado en Medellín en el año de 1987.

Doña Cecilia, quien dejó su empresa inmobiliaria en 2008, publicó un libro de culinaria, Recetas de mis amigas, compuesto por 675 recetas que compiló con amor, curiosidad y pasión, durante cuarenta años. El libro, reeditado en 2020 por Penguin para Hispanoamérica, contó con una presentación en la que ella estuvo acompañada de su hijo.

Abad Faciolince recordó de esta manera el placer de leer la prosa de doña Cecilia y el gozo de probar las viandas que ella preparó en su hogar:

Algunos de mis más remotos recuerdos de infancia son en la cocina: mi mamá acaba de hacer crema inglesa, merengues o bizcocho de naranja y me deja limpiar la olla con el dedo índice, que yo me chupo minuciosamente. Después la veo dando clases de cocina a un grupo de amigas en unos mesones pulidos que ponía al borde del patio. No exagero si digo que vengo comiéndome su comida desde el día en que nací