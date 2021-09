Sofía Jaramillo envió contundente mensaje a quienes la critican por su color de piel diciéndole ‘paliducha’

Sofía Jaramillo. Foto: Instagram @sofia_jaramillov

Sofía Jaramillo no solo ha sido conocida por ser la hermana de Angélica Jaramillo, exparticipante de la edición 2012 del reality show ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, sino también por ser una experta en la cocina; de hecho, tiene un canal de YouTube donde comparte, de manera frecuente, recetas colombianas y preparaciones de diversos platos mundialmente conocidos, como pizza y ceviche. También aprovecha sus redes sociales para compartir con sus fans un poco de su trabajo y también de su vida personal.

Recientemente, la periodista generó discusión en Instagram por cuenta de un mensaje que compartió en sus historias y donde criticó a quienes la señalan por su color de piel, pues vale mencionar que ella es de una tez muy blanca y en varias oportunidades ha manifestado que se siente muy orgullosa de ello. Sin embargo, ha recibido comentarios como ‘paliducha’ que hicieron enfurecer a la mujer, lo que la motivó a compartir una contundente respuesta.

“Personas vacías me escriben que soy una paliducha. Ve, ¿por qué piensan que eso me afecta o que al decirme eso me ofenden? No soy blanca, soy requeté contra mega blanca, algo que me gusta y que además se quita bronceándome”, respondió Sofía en una de sus historias de Instagram, texto que estuvo acompañado de una foto suya tomada frente al espejo y donde muestra el color de su piel en cara, brazos y parte de su abdomen. También expresó que “en cuanto a los vacíos… ¡también se quitan!, se llenan con un único amor capaz de lograr eso y más”.

La historia fue rescatada por ‘Rechismes’, perfil encargado de seguirle la pista a los famosos del país y el post tiene decenas de comentarios, muchos de ellos apoyando lo escrito por la modelo y periodista. “Ella es una mujer extremadamente hermosa!”; “Yo también soy súper blanca; es más, no me gusta darme sol porque me encanta mi blancura” y “¿Enserio la gente critica eso? Me refiero al color de piel, Tenaz” fueron algunas de las reacciones destacadas.

Cabe mencionar que, en meses anteriores, Sofía Jaramillo confesó varias cosas sobre su vida íntima en el mismo espacio de Instagram. Allí mencionó, entre otras cosas, que no fue bautizada de niña.

“Nunca me bautizaron, por ende tampoco hice primera comunión (…) A mis 20 años y por voluntad propia, me bauticé. Mi madrina me ayudó a buscar una iglesia y en Pereira, a esa edad, me bauticé e hice la primera comunión”, admitió la mujer, quien en otro post expresó que en su adolescencia tuvo acné; “esa etapa para mí fue compleja, me tapaba la cara con el pelo para que no me vieran”.

En ese mismo espacio, Sofía mencionó que antes de tener a su hijo Isaac, había perdido dos bebés: “Una de estas pérdidas fue mucho más traumática que la otra, uno de ellos venía con malformaciones múltiples”, narrando además que eso ocurrió por un medicamento que había tomado antes de quedar embarazada.

Por otra parte, la experta en cocina cuenta con más de un millón de seguidores en su perfil verificado de Instagram y cerca de cuatro mil suscriptores en su canal de YouTube y que lleva su nombre.

SEGUIR LEYENDO