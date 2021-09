Acapulco Shore: Jawy y Manelik se encontraron en Colombia y confirmaron su ruptura

Foto: Instagram/@mawy_juntos

Bastante incómodo fue el momento en que Jawy Méndez y Manelyk González, conocida pareja de mexicanos y participantes del controvertido reality show ‘Acapulco shore’, tuvieron su primer cara a cara, tras decidir que era momento de poner punto final a su relación, según lo confirmaron a los micrófonos de ‘Lo sé todo’, programa colombiano de entretenimiento.

La primera en hablar fue ‘Mane’, quien admitió que se arrepintió de haber dado el “sí” a quien es ahora su expareja, después de 7 años juntos.

“Estoy soltera, feliz y contenta, con mi tiempo y espacio, muy tranquila. Estoy con mis proyectos, por ejemplo, se viene la segunda temporada de ‘La madrina mágica’, tengo muchas cosas, entonces (les cuento que) estoy bien, para los que se preocupaban”, mencionó la también empresaria.

Ante la pregunta de qué había hecho con el anillo de compromiso, comentó que lo había empeñado. No obstante, dijo que se trataba de una broma y que lo tenía guardado, pues no sabía si devolverlo o no.

“Fíjate que yo le pregunté a mis amigas: “¿qué hago?, ¿se lo regreso?; Y ellas me dijeron que si estaba loca, que jamás, entonces lo tengo ahí guardado (...) Sí, hablamos y quedamos bien porque es una persona que quiero y admiro”, agregó Manelik, quien reiteró que el motivo fue de mutuo acuerdo porque simplemente no era sano continuar juntos.

Luego fue el turno de hablar para Jawy Méndez y este, por su parte, confirmó la versión entregada por su ex, aunque a él se le vio mucho más afectado por la ruptura.

“Fue muy reciente lo que tuvimos y para mí estuvo malo (el encuentro entre ambos) (...) Cuando tú estás tan nervioso y acabas de pasar por una ruptura no sabes cómo reaccionar, entonces nos saludamos con beso en la mejilla y luego pensé: ‘no puede ser que después de tantos años nos saludemos como simples desconocidos. Algunos piensan que yo la cagué pero no es así, solo que Mane está en un momento en el que no se siente bien con la relación”, explicó.

Sin embargo, hay quienes dicen que ellos siguen comprometidos y el anillo será utilizado en la ceremonia que tenían planeada, pues se sugiere que los supuestos conflictos serían parte de una estrategia mediática de la producción para hacer más llamativa la novena temporada de ‘Acapulco shore’, la cual tendrá lugar en Cartagena y San Andrés.

¿Quiénes estarán en ‘Acapulco shore 9′?

En este reality el alcohol, el coqueteo, la insolencia y la extravagancia están a la orden del día, por lo que la producción debe asegurarse de elegir sólo a los mejores fiesteros en su próxima edición. Para ello están consultando la opinión de sus fans aunque no se trate de una encuesta formal o definitiva, por lo cual no hay nada definido todavía.

Por ejemplo, en las últimas semanas se han publicado en Instagram varios nombres de shores veteranos quienes ya habían anunciado su retiro del programa como Manelyk, Luis Potro y Jawy. Por otra parte, también aparecieron personajes que se integraron en Acapulco Shore 8 y se convirtieron en los favoritos del público ya sea por sus polémicas como Jacky y Fernanda, o por su carácter calmado como Beni Falcón y Alba Zepeda.

El pasado martes 3 de agosto, la octava temporada de Acapulco Shore llegó a su fin. Este reality de MTV comenzó sus transmisiones desde el pasado 27 de abril tanto en el canal como en Paramount Plus.

El programa quedó marcado por los múltiples descontentos que causó Jacky al interior de la mansión, la expulsión de varios integrantes y el hecho de que los vacacionistas tuvieran que ingeniárselas para pasarlo en grande en medio de la pandemia.