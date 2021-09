Carmen Villalobos reveló qué tanto le importa el rating de las producciones en las que trabaja

Carmen Villalobos. Foto: Instagram @cvillaloboss

Desde el 10 de mayo todos los fanáticos de la historia de ‘Café, con aroma de mujer’ - telenovela que originalmente se emitió en el año 1994 – han podido ver su remake, es decir, su nueva versión. De este modo, durante estos cuatro meses el Canal RCN transmite a las 8:00 de la noche la versión 2021 de dicha producción que, por su puesto, cuenta con un nuevo elenco que encierra la participación de actores como Laura Londoño (interpreta el personaje de Gaviota), Diego Cadavid (Iván Vallejo), Mabel Moreno (Lucrecia), el cubano William Levy (Sebastián Vallejo), Carmen Villalobos (Lucía Sanclemente), entre otros.

La opinión que tenga el público sobre esta versión puede ser muy variada, por supuesto no faltarán las comparaciones entre la historia de 1994 y la de 2021, el desempeño de los actores de aquella época con los de ahora, si es mejor la ‘Gaviota’ de Margarita Rosa de Francisco o la de Laura Londoño, en fin. Sin embargo, si se pone el rating como tema de conversación la versión 2021 de ‘Café, con aroma de mujer’ desde su lanzamiento ha estado en el top 10 – por llamarlo de alguna manera – de las producciones más vistas en el país, pero dentro de ese mismo no le alcanza para estar entre los primeros cinco lugares.

Para empezar, la telenovela se estrenó un par de meses después de que se lanzara ‘Desafío The Box’ en Caracol Televisión y ambas producciones se veían a la misma hora en sus respectivos canales. El reality generalmente estuvo en el primer lugar del rating durante los cuatro meses que estuvo al aire, mientras que ‘Café, con aroma de mujer’ generalmente estaba de sexta. ‘Desafío The Box’ concluyó el 20 de julio y su reemplazo fue ‘La Voz Kids’, reality de canto de Caracol que también se aferró al primer lugar. Hasta el sol de hoy la historia de ‘Gaviota’ continúa en un acostumbrado sexto lugar, un poco lejos del programa al que le compite en horario.

Hasta el momento los actores de ‘Café’ no han tocado este tema, pero recientemente Carmen Villalobos fue interrogada durante una entrevista con la revista Aló sobre su opinión del rating en temas generales, pero la actriz también involucró a la telenovela en su respuesta.

“La verdad, y para ser completamente honesta, cuando me adentro en un producto, lo último en lo que pienso es en el rating. Es evidente que uno siempre quiere que el proyecto del cual está haciendo parte sea exitoso, el mejor. Pero es algo que no depende de mí, algo que no califica mi actuación (…) Yo a ‘Lucía’ (su personaje en Café) le metí el cien mil por ciento, no por el rating, sino por mí. Fueron ocho meses de trabajo duro y el rating terminó por quedar a un lado. No depende de mí ni de ningún otro actor”.

Por otro lado, en ‘Café, con aroma de mujer’ Carmen Villalobos encarna a su primera villana. Respecto de su primer trabajo con este rol en una producción, la actriz expresó en entrevista con Hola! Usa: “Comencé a preparar mi personaje con mi coach y lo tengo que decir de verdad, creo que es la primera vez que lo preparo con un coach porque sabía el reto que se me venía encima. Venía de estar 4 años con muchas “mañas” que se le quedan a uno (…) Empecé a trabajar con un coach para poder quitar un poco como esos hábitos y ya una vez llegar al set ponerme en las manos de mis directores”.

Actualmente la filmación de la telenovela ya concluyó. Y, además de esta producción, el Canal RCN emite en su horario nocturno otras novelas como ‘Enfermeras’ y la repetición de ‘Rosario Tijeras’.

Por su parte, Caracol Televisión va con ‘La Voz Kids’, ‘La reina del flow 2’ – que ya está en su etapa final – y la repetición de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’.

