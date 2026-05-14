Cortes de agua en Bogotá, hoy 14 de mayo

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este jueves 14 de mayo.

Obras de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

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Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Suba.Barrios: Casa Blanca Suba I, Suba Cerros, Suba Urbano.Lugar: De la Carrera 76 a la Carrera 88, entre la Calle 145 a la Calle 152.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

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Localidad: Usaquén.Barrios: San José de Usaquén, Verbenal San Antonio, Canaima.Lugar: De la Carrera 9 a la Carrera 18, entre la Calle 180 a la Calle 193.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Usaquén.Barrios: Toberín, Villa Magdala, Nueva Autopista, Cedritos.Lugar: De la Calle 129 a la Calle 170, entre la Carrera 15 a la Carrera 45.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

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Localidad: Kennedy.Barrios: Provivienda, Carvajal.Lugar: De la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Carrera 72, entre la Transversal 72N a la Transversal 68F.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa, Kennedy.Barrios: San Bernardino, Escocia, Islandia, El Jardín, Gran Colombiano, Paso Ancho, Jiménez de Quesada, Antonia Santos.Lugar: De la Calle 66 Sur a la Calle 94 Sur, entre la Carrera 77H a la Carrera 87.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

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Localidad: Kennedy.Barrios: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad.Lugar: De la Calle 6 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Bosa.Barrios: Caldas, Cañaveralejo Rural, Cañaveralejo, El Corzo, El Corzo Rural, El Recuerdo, La Cabaña, La Parcela, Las Margaritas, Osorio X, Osorio XXIII, San Miguel, Santa Barbara, Santa Fe Bosa, Santa Fe, Urbanización Caldas.Lugar: De la Avenida Calle 43 Sur a la Calle 59 Sur, entre la Avenida Carrera 89B a la Carrera 110A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

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Localidad: Bosa.Barrios: Olarte, Andalucia, Nuevo Chile, Cementerio, Motorista.Lugar: De la Calle 53C Sur a la Calle 57R Sur, entre la Carrera 71B a la Carrera 75F.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Usme.Barrios: Bolonia, Bolonia I, Brisas del Llano, El Bosque, El Bosque Central, El Bosque Central I, El Curubo, El Nevado, El Nevado II, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II, El Nuevo Portal II Rural, El Pedregal II, El Portal del Divino ,El Portal Urbano, El Progreso Usme, El Refugio I, El Salteador, El Tuno, El Uval, Fiscala Alta, La Comuna, La Esperanza de Usme, La Esperanza Sur, La Huerta, La Orquidea de Usme, Pepinitos, Portal Rural II, Puerta al Llano de Usme, Puerta al Llano I, Puerta al Llano Rural, San Felipe de Usme, San Felipe de Usme Rural, Tocaimita Oriental, Tocaimita Oriental I.Lugar: De la Calle 66D a la Calle 68A Sur, entre la Carrera 4A a la Carrera 7H De la Calle 69G Sur a la Diagonal 72 Sur, entre la Quebrada Santa Librada a la Carrera 9 De la Calle 87B Sur a la Calle 89C Sur, entre la Carrera 9 a la Carrera 7C Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 8 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo tanques

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Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

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Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

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Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.