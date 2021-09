La casa de papel se puede ver desde hoy en Colombia: El volumen 1 de la quinta temporada incluye nuevos personajes, ¿quiénes son?

La casa de papel: parte 5. Foto: Instagram @lacasadepapel

Todas las personas que hayan visto ‘La casa de papel’ desde sus inicios seguramente coincidirán en una cosa: es una montaña rusa de emociones. Cuando todo parece salir bien, algo falla; y cuando todo parece que terminará muy mal, llega la salvación. Además, en el camino ha habido giros dramáticos que han sido completos golpes de sorpresa, como la muerte de Nairobi (encarnada por Alba Flores) por ejemplo, y la lista podría seguir.

En abril de 2020 se realizó el estreno de la cuarta temporada del seriado español. Ahora, un año y cuatro meses después todos los fanáticos colombianos de la historia de ‘El Profesor’ (interpretado por Álvaro Morte) y su banda podrán ver el primer volumen de la parte cinco. Es de recordar que, son dos volúmenes los que conforman la quinta entrega del seriado español. El primero de ellos estrenado este 3 de septiembre, el segundo tiene fecha en el calendario para el 3 de diciembre en Netflix.

Para hacer un breve recorderis de lo último que se vio, ‘El Profesor’ está en las manos de la polémica inspectora ‘Alicia Sierra’ (Najwa Nimri). El líder de la banda, que siempre había sido obsesivamente precavido en cada uno de sus movimientos, esta vez fue descubierto. Paralelamente, su gente está encerrada, sin un muy buen panorama por delante, en el Banco de España. Y, a la cantidad de obstáculos que tienen por esquivar para salir del lugar se les suma otro: Llega el ejército, esto último hace parte de lo que se viene en la historia.

A su vez, como pasó con la tercera y cuarta temporada, la producción incluyó nuevos personajes, de este modo, la historia se repite en la quinta entrega y estos son los que se suman a ‘La casa de papel: Parte 5’.

Nuevos personajes:

Hay una ficha que genera conversación, intriga, nervios, especulaciones de todo tipo: ‘Rafael’ (interpretado por Patrick Criado), hijo de nada más y nada menos que del personaje menos pensado para desempeñar un rol de padre: ‘Berlín’ (Pedro Alonso). Es de recordar que dicho personaje, hermano de ‘El Profesor’, falleció en la segunda temporada. Empero, como alerta Netflix: “Rafael tiene ahora 31 años, ha estudiado ingeniería informática en el MIT de Massachusetts y tiene una cosa muy clara: no quiere ser como su padre”.

Para ponerle más tensión al asunto llega el comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército Español: Sagasta (interpretado por José Manuel Seda), a quien la plataforma le ha dado una descripción que da cuenta que es uno de esos personajes a temer: “Una mente analítica, fría y despiadada capaz de pasar por encima de cualquier convención ética o moral si la misión lo requiere”.

Finalmente, se tiene a ‘René’ (Miguel Ángel Silvestre), un gran amor que tuvo ‘Tokio’ (Úrsula Corberó) ante de conocer a ‘El profesor’, la banda y, por su puesto, a Río (Miguel Herrán).

‘La casa de papel’ concluirá definitivamente con el lanzamiento del segundo volumen en diciembre.

Lo que dice el elenco y creador de ‘La casa de papel’ por su última temporada:

“La serie nos ha ayudado a todos a ganar confianza en los proyectos que hacemos, a entender que también somos capaces de hacer cosas que antes a lo mejor solo hacían los americanos”, cuenta a Efe la actriz Úrsula Corberó, conocida en medio mundo con su apelativo de Tokio. La narradora de la historia de la banda de atracadores más famosa del mundo recuerda ahora la primera vez que leyó los guiones firmados por Álex Pina: “Cuando me dieron los primeros guiones, antes de empezar a rodar, yo decía “esto es rarísimo, esto puede ser la bomba o ser una de esas cosas que no hemos hecho nunca, que no sabemos cómo se hace, un quiero y no puedo”.

Y fue lo primero. Una bomba que estalló cuando Netflix supo ver el potencial de la serie y compró sus derechos tras sus dos primeras temporadas en la cadena de televisión Antena 3, que se emitieron en 2017. Decidió reeditar la serie y lanzarla al mundo y el himno partisano del “Bella Ciao” comenzó a expandirse como la pólvora.

‘La casa de papel’ también ha sido un antes y un después en su vida y en la de muchos de los actores que la protagonizan. “Tiene que pasar todavía tiempo para poner en perspectiva lo que nos ha pasado”, cuenta a la misma agencia Pedro Alonso, quien interpreta a Berlín, líder de la banda que logró en las primeras temporadas asaltar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

La primera parte de la parte 5, ha contado Álex Pina, será explosiva con “un género bélico extremo”, mientras que la segunda parte estará centrada en la emocionalidad de los personajes y en ese viaje sentimental que conecte al público con la despedida.

SEGUIR LEYENDO: