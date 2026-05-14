Estos son los cortes de la luz del jueves 14 de mayo en Santander

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Este jueves 14 de mayo, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes por mantenimiento en el sistema eléctrico en varias zonas del departamento.

La razón de las obras habituales en el lugar es la renovación de la infraestructura eléctrica en la zona, según explicó el organismo y estas medidas son fundamentales para garantizar un servicio óptimo.

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ESSA sugirió a sus usuarios apagar sus dispositivos electrónicos para protegerlos y no realizar trabajos que necesiten energía eléctrica, puesto que el servicio podría cortarse en cualquier momento.

El objetivo de estas acciones es mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio que se presta a losusuarios. Para proteger la integridad de losoperadoresy prevenir contratiempos.

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Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes de luz hoy

Localidad: El Carmen De Chucurí.

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Sector(es): Veredas Cabecera De Rio Sucio, El Indio, Filo De Oro, Islanda, La Belleza, La Pitala, Los Alpes, Villa De Leyva y algunos sectores de El Centenario.

Estatus: Programada.

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Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

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Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Agua Bonita y El Diamante.

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Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

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Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

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Sector(es): Veredas La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo y algunos sectores de Los Alpes y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro Poblado San Juan Bosco De La Verde, Veredas El Danto y afectación parcial en Palo De Cuches, Indio Bajo Y El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas El Indio, Los Alpes, Villa De Leyva y afectación parcial en sectores de la vereda El Centenario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro Poblado San Juan Bosco De La Verde, Veredas El Danto, Palo De Cuches Y El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo y afectación parcial en Los Alpes y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Palmichal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Colegio INESAM, Polideportivo La Inmaculada, Veredas El Jardín, Guaduas, Líbano, San Isidro, Alto del Oso, Carolina, El Pescado, Miradores Bajo, Salitre, El Resguardo, El Oso, Caño Sanchéz, Caño Seco, La Esperanza, La Cumbre, Palma Real, Miramar y Villa Pinzón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Corregimiento Minas y algunos sectores de la vereda Las Mercedes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Pedregal Abajo, El Palmar, El Moral, La Lajita, Palmarito, Juan Curí, La Palmita y Pedregal Arriba y algunos sectores de La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Hoya De San José y El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Los Medios y algunos sectores de Llano Hondo y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Palmerito y Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 08:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas El Salado, La Aguada y sectores de El Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Carrera 48 64 80 Edificio Lauvick.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Provincia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Belencito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda El Canelo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 12:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector El Edén.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda El Canelo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Carrizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Girón.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Prados del Sur sectores de las calles 146B,146C,147 y 147A con carrera 45.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:45 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas Veredas Llanadas, El Salado, La Aguada y El Santero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas El Salado, La Aguada y sectores de El Oso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Juntas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Sinagoga Baja.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 15:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda El Diamante.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Lebríja.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda La Cuchilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda El Rosario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puerto Parra.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Campo Capote.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Barrio Nueva Cancelaria sectores de las Diagonales 12,13,13A y 13B con transversales 11,11A,11B y 11C.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Yondó.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas Los Cedros, Los Coroncoros, Yanacue y Yondó.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:04

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Filo De Oro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Lagos I sectores de la calle 29 con carrera 11.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:45 - 16:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro Poblado San Juan Bosco De La Verde, Veredas El Danto, Palo De Cuches Y El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Cabecera De Rio Sucio, El Indio, Filo De Oro, Islanda, La Belleza, La Pitala, Los Alpes, Villa De Leyva y algunos sectores de El Centenario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Veredas La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo y algunos sectores de Los Alpes y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda El Fical.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Veredas Paramito y Santa Helena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Pedregal Abajo y Juan Curí.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Páramo.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Pedregal Abajo, El Palmar, El Moral, La Lajita, Palmarito, Juan Curí, La Palmita y Pedregal Arriba y algunos sectores de La Laguna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 5A y 6 con carreras 3,4 y 5.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Joseff.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Tinaga y Grima.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Palmerito y Palmar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Buenos Aires.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Gil.

Sector(es): Casco urbao sectores de la calle 13 con carrera 14.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Pablo Acuña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas El Indio, Los Alpes, Villa De Leyva y afectación parcial en sectores de la vereda El Centenario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Corregimiento Campo 23 y afectación parcial en sectores de la vereda Campo 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: San José De Miranda.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas Carbonera y Moralito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Bárbara.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Labradas, Barro Tahona, Apure y Chacara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Vereda La Honda, Trochas Al Medio, El Indio Bajo y afectación parcial en Los Alpes y El Guamo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Agua Bonita y El Diamante.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Matanza.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda San Francisco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: El Carmen De Chucurí.

Sector(es): Veredas Cabecera De Rio Sucio, Filo De Oro, Islanda, La Belleza, La Pitala y afectación parcial en sectores de las veredas Nueva Granada y Villa De Leyva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Aratoca.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas San Antonio, Cantabara y Potreritos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chima.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Montegrande.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Veredas Cola De Pato,Casa Blanca y Los Cedros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Centro Poblado San Juan Bosco De La Verde, Veredas El Danto y afectación parcial en Palo De Cuches, Indio Bajo Y El Hoyo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Centro poblado Campo 23 y algunos sectores de la vereda Campo 23.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barichara.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Agua Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Esperanza.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Palmichal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Abrego.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Playoncito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas Morales, Pedregales, Chorolo, Aguablanca y Joroba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Pinchote.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Bosque y Garces.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Martín.

Sector(es): Corregimiento Minas y algunos sectores de la vereda Las Mercedes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Confines.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Agua Buena.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda San José.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Valle De San José.

Sector(es): Veredas El Hoyo, Guacal, Piedra De Rayo, Los Medios y algunos sectores de Llano Hondo y San Isidro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Anacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Pablo.

Sector(es): Afectación parcial en sectores del barrio Los Lagos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Veredas 21 de Abril Los Ortegas, Monterrey, Monserrate, El Reposo, Buenavista, La Trinidad y sectores de Fundación, Las Delicias y La Llana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Hoya De San José y El Bosque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas Peña Tambor y Monte Oscuro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Colegio INESAM, Polideportivo La Inmaculada, Veredas El Jardín, Guaduas, Líbano, San Isidro, Alto del Oso, Carolina, El Pescado, Miradores Bajo, Salitre, El Resguardo, El Oso, Caño Sanchéz, Caño Seco, La Esperanza, La Cumbre, Palma Real, Miramar y Villa Pinzón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Mérida.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio La Cumbre sectores entre las calles 27 y 29ª con carreras 1E y 3E.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guapotá.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda Agua Fría.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Los Pomarrosos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas Miraflores y La Cafada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Almendro, Cristales La Ye, El Canelo, La Robada, Mata de Piña y Miraflores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de las veredas La Colorada y Santo Domingo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:03

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Afectación parcial en sectores de la vereda El Tabacal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Los Robles, Toledo Plata, Villa Sara y afectación parcial en los sectores de Dangong y Granjas de Julio Rincón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 05:00 - 18:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Urbanización Santa Teresita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Si quieres ahorrar luz lo más recomendable es utilizar focos LED en lugar de los convencionales. (Pixabay)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.