María Camila Osorio debuta en el US Open con un triunfo imponente

La tarde de este 30 de agosto, María Camila Osorio obtuvo su primera victoria como profesional en el US Open, por lo que avanzará a la segunda ronda del certamen. La tenista colombiana se impuso a la serbia Ivana Jorović en dos sets, 6-2 y 6-2.

Desde el primer set del partido, que tuvo una hora y siete minutos de duración, Osorio salió demostró porqué es la raqueta número en la categoría femenina en el país. Su servicio fue clave: el nivel de efectividad que alcanzó representó el 83 % de los puntos a su favor. En la primera salida además logró dos quiebres en el servicio de su rival.

La cucuteña de 19 años también logró quebrar el primer servicio de Jorović en el segundo set, pero en el cuarto game fue ella quien vio cómo la serbia la quebró. Pese a ello, Osorio supo sobreponerse, volvió a quedarse con los puntos en el saque de su rival y, como en la primera salida, ganó 6-2.

María Camila (80), campeona del US Open en 2019 en la categoría Junior, se enfrentará en la siguiente ronda con la ganadora del partido entre Ons Jabeur (21) y Alize Cornet (68). Y el panorama pinta bien, dado que en New York rompió con una racha de derrotas en pistas de tenis duras: Juegos Olímpicos de Tokio 2020, qualy del Master 1000 de Cincinnati y WTA 250 de Chicago.

Osorio, vale recordar, también está inscrita dobles femenino, modalidad en la que participará al lado de la neerlandesa, Rosalie Van Der Hoek, número 97 por parejas.

Juan Sebastián Cabal y Robert Farah también competirán en el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

LA MALA RACHA DE OSORIO

Desde su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, María Camila Osorio no ha tenido el mejor rendimiento en los torneos donde participó. Con su eliminación, el 23 de agosto, en el WTA 250 de Chicago, la tenista colombiana apunta a su participación en el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, que comenzó este lunes 30 de agosto.

La gira por Norteamérica no fue la esperada por la cucuteña de 19 años, así como ella misma lo expresó tras caer en la primera ronda en Chicago frente a la suiza Viktorija Golubic, a quien, hace menos de un mes, enfrentó en las olimpiadas. El marcador final fue 7-6(5) y 6-3 tras una hora y 48 minutos de partido.

En rueda de prensa posterior, María Camila aseguró que su rendimiento no ha sido acorde a sus expectativas, pensando en el US Open. Sin embargo, se mostró optimista para los días venideros.

“Fue un partido diferente, me sentí un poco mejor que en los Olímpicos. Allá no tuve casi sensaciones y fue demasiado frustrante ese partido porque no venía con ritmo. Hoy sentí que jugué diferente, así que veo que poco a poco voy agarrando el nivel porque es difícil después de una para volver a competir con las mejores. No es el comienzo que quería, pero tengo fe de que voy a ir mejorando”, sostuvo.