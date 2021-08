Juan Fernando Quintero invita a los colombianos a ver el fútbol chino y sacar sus conclusiones

La selección Colombia ya prepara su próximo partido por las Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022, programado el jueves 2 de septiembre, y uno de los llamados a protagonizar el encuentro es Juan Fernando Quintero. El mediocampista del Shenzhen (China) es quien más tiene características de ‘10′ entre los convocados por Reinaldo Rueda y, con dos copas mundiales disputadas, tiene buena responsabilidad encima. Responsabilidad que con orgullo está dispuesta a asumir.

Juanfer conversó con los medios de comunicación este 30 de agosto y tocó temas como su primera temporada en el fútbol chino, la condición física en la que llega y lo que representa volver a vestir la camisa de Colombia, pues, para mala fortuna, no pudo representar al país en la pasada Copa América debido a la dificultad de salir de China por los estrictos controles para contener el covid-19.

ESTÁ EN BUENA FORMA FÍSICA

Dado que la Superliga China está detenida desde hace hace un par de semanas y permanecerá así hasta diciembre, Quintero regresó a Colombia para entrenar con Independiente Medellín, hecho que le hizo pensar a algunos que llega sin ritmo a la selección. Por las dudas, el futbolista de 28 años dio su versión.

“Terminé un torneo durante 27 días que fueron nueve fechas en China; llegué a entrenar al DIM, me preparé y pude llegar en buenas condiciones. Estoy muy contento por llegar a la selección para aportar en lo que me toque en estas tres fechas. Yo no pienso en el futuro, estoy pensando en Bolivia, estoy bien físicamente”.