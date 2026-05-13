Colombia

Joven murió tras brutal golpiza que le propinó su pareja frente a su hijo: “No podía tener contacto con nadie”

Un nuevo hecho de violencia doméstica se registró en Medellín y dejó como víctima mortal a una mujer de 18 años, entre tanto, se confirmó que el menor de ocho meses que se encontraba en la vivienda quedó bajo protección de las autoridades

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Antioquia lidera como el departamento que más víctimas de violencia contra la mujer reporta Colombia durante lo corrido de 2024, según cifras que dio a conocer la Procuraduría General de la Nación - crédito archivo Camila Díaz/Colprensa
Las autoridades investigan el violento caso con el que se despertó la población en la jornada del miércoles - crédito Camila Díaz/Colprensa

Los casos de violencia contra la mujer siguen preocupando a las autoridades, debido a que ocurren casi a diario en el territorio nacional; sin embargo, muchos de ellos no son registrados ante las autoridades, teniendo en cuenta que las víctimas no denuncian a sus agresores. Uno de los casos que tiene en alerta a la comunidad ocurrió durante la jornada del miércoles 13 de mayo de 2026, en Medellín.

La víctima del ataque mortal fue identificada como Juliana Giraldo Zuluaga, de 18 años, que fue asesinada a golpes en la madrugada frente a su hijo de ocho meses en una vivienda ubicada en el barrio La Libertad, al oriente de la capital antioqueña.

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De acuerdo con el reporte oficial, el crimen ocurrió a la 1:54 a. m. en la diagonal 17E con calle 56B, después de una violenta discusión con su pareja sentimental. La joven convivía con él desde que quedó embarazada y los allegados aseguraron a los medios locales que la relación estaba basada en un patrón de control ejercido por el señalado atacante.

Es una pareja que discutía frecuentemente y se terminaban agrediendo. Comenzaron a pelear, como de costumbre, y de un momento a otro salió este hombre a buscar ayuda porque la mujer no respiraba”, indicó el reporte policial citado por el medio local El Colombiano.

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Primer plano de una pequeña mano de bebé aferrada a los dedos de una mano adulta sobre un fondo neutro, con luz suave.
Los hechos ocurrieron frente a un bebé de escasos meses de nacido - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Después del operativo, el hijo de la víctima fue entregado a la Policía de Infancia y Adolescencia, que se encargó de iniciar el proceso de restablecimiento de derechos, según reportaron las autoridades, teniendo en cuenta que la pelea ocurrió cuando el niño estaba en el lugar.

Tras la intervención de los uniformados, se dio a conocer que el menor quedó bajo protección institucional hasta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) determine si la custodia será otorgada a alguno de sus familiares, pues lo más importante es garantizar que esté en un lugar en el que se garanticen sus derechos fundamentales.

Antecedentes de problemas entre los involucrados

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la pareja mantenía una relación conflictiva, que estaba caracterizada por frecuentes episodios de violencia, aunque ninguna de las personas que tenía conocimiento de la situación se esperaba que la situación escalara a tal punto.

Vecinos y autoridades relataron que, tras la agresión mortal, el hombre salió de la vivienda con el bebé en brazos y se entregó a la Policía. Sin embargo, fue dejado en libertad mientras avanza la investigación y se emite la orden de captura correspondiente.

crédito Luisa González/Colprensa
Los vecinos y la familia intentaron alertar, pero el miedo y el silencio rodearon a una joven atrapada en una relación de control y agresión - crédito Luisa González/Colprensa

Testigos señalaron a los agentes que están al frente de la investigación que, en las últimas semanas, Juliana no salía de su casa, situación que los vecinos atribuyen a restricciones impuestas por su pareja, que es reconocido como una persona controladora y que sometía a la joven a seguir sus determinaciones.

Uno de los residentes del popular barrio, situado en la Comuna 8 (Villa Hermosa), precisó: “Hace muchos días que no la veíamos salir de la casa. Incluso, la abuela del niño le daba la comida por la ventana, pero no podía sostener contacto con nadie porque eso se prestaba para problemas”.

Esta no era la primera vez que la pareja protagonizaba una pelea - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Esta no era la primera vez que la pareja protagonizaba una pelea - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La pareja era oriunda de Pereira (Risaralda) y de acuerdo con las primeras versiones del caso, llegaron a Medellín hace poco más de un año tras confirmarse el embarazo de la víctima, con el fin de iniciar una nueva vida.

Sobre el presunto agresor, de 23 años, se confirmó que vivía junto a la joven y su bebé en una casa que pertenecía a su familia. Las autoridades además investigan si existe relación con el consumo de estupefacientes por parte del señalado agresor, teniendo en cuenta que fue señalado como una persona muy agresiva por aquellos que lo conocían.

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