A solas con Daniel Jaller: habla sobre el lanzamiento de ‘Fácil de olvidar’ y revela tres secretos de su intimidad

Foto tomada de Instagram @DanielJaller

Daniel Jaller es un artista bogotano que, durante el 2020, irrumpió en la escena musical de Colombia con su guitarra y melodiosa voz. Desde entonces, ha estado bastante activo colaborando, incluso, con artistas de la talla de Pasabordo, y presentando sus nuevas canciones como ‘Fácil de olvidar’, sobre la cual habló con Infobae Colombia

De acuerdo con el músico, esta es un tema “de esos que no pueden permanecer mucho tiempo guardados y que deben ver la luz para decir adiós o pedir una explicación. Es un tema que cuenta una historia real que puede pasarle a cualquier persona”, comentó Jaller sobre ‘Fácil de olvidar’, cuya composición es una de sus creaciones, aunque también colaboraron Natalia Bautista y Susana Isaza.

“Es dedicada a esas personas que nos logran enamorar, nos hacen creer que somos el amor de su vida y, de un momento a otro, se esfuman y se van, dejando un dolor grande y nos hacen sentir que somos fáciles de olvidar (…) Esta canción es muy sencilla, te dice simplemente: “¿cómo es que llegas a enamorarme y se te olvida decirme que te vas a ir”, agregó Jaller.

En cuanto al vídeo, fue dirigido por Hugo Rubiano para Oro Pictures, y en este se muestra a una pareja de artistas que se conocen en un teatro y se enamoran. Rápidamente, Daniel Jaller se da cuenta de que ella no está igual de enamorada que él y decide decirle lo que piensa en una audición inesperada y de la forma más sincera.

“El rodaje fue increíble porque grabamos en el Teatro Libre de Bogotá, aunque muchos piensan que fue en el Jorge Eliécer (…) Sobre la trama, también fue una locura porque ha dejado diferentes percepciones para la gente que lo aprecia y lo ha visto”, comentó Daniel Jaller en su entrevista con Infobae Colombia.

“Fácil de Olvidar” llega luego de cerrar el año anterior con el EP titulado “Una Nueva Navidad”, el cual cuenta con la participación de Pasabordo y Arévalo.

Además, en meses recientes también presentó los sencillos “Quédate Cerca”, “Por Tu Cámara” y “Hasta El Fin del Mundo”, los cuales le dieron la posibilidad de llegar a una comunidad que admira, siente y dedica canciones de amor y de pop latino.

“Soy de los artistas más románticos que hay. Siempre he sido un creyente del amor de verdad, de los de antes, como me ha gustado titularlo y, con música, quiero que la gente también vuelva a creer en él porque estamos en una sociedad que no ha aprendido a valorar este sentimiento como se merece”, añadió.

Tres cosas que seguramente no sabía de Daniel Jaller

Otra de las pasiones del músico bogotano es el deporte, pues también sus miles de seguidores en redes sociales son espectadores de las actividades que allí suele publicar.

Sin embargo, reveló a Infobae Colombia que su disciplina en la actividad física comenzó por algunos problemas de sobrepeso que tuvo en su infancia, los cuales le hacían sentir un poco incómodo.

“Yo en el colegio era muy gordito, y algo que no está nada bien es que la sociedad inculque que uno tenga que verse de cierta manera para, supuestamente, sentirse bien. Entonces yo de chiquito la sufrí bastante, pues me sentía estresado y dudaba todo el tiempo de su alguna niña me iba a mirar ¡Qué lastima que haya tenido que ser así!”, aseguró Daniel Jaller.

De igual modo, señaló que se prepara para una triatlón, con la cual busca consolidarse en el mundo del deporte también.

Por último, mencionó que hay una musa de su inspiración y aunque no quiso dar muchos detalles, dejó saber que está bastante enamorado y espera que todo vaya de la mejor manera “para no tener que componer canciones tristes”.