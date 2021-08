Usuario tilda de “sobrada” a Lina Tejeiro y así le respondió ella

Foto tomada de Instagram @LinaTejeiro

Lina Tejeiro tiene muy claro el contenido que publica en cada una de sus redes sociales. Por ejemplo, en Instagram – además de compartir fotografías – también sube sus videos de TikTok o da respuesta en sus Historias de Instagram a los interrogantes, sean de su vida privada, pública o profesional, que le hacen llegar sus seguidores. Ahora, en Twitter comparte opiniones, experiencias o breves reflexiones sobre temas en concreto como la infidelidad, sobre lo que escribió hace unas horas: “Si usted es capaz de serle infiel a su pareja, le falla al amor y le miente a su compañero de vida. Usted es desleal y le falla a cualquiera por complacer sus intereses, por favor no sea mi amigo, no me interesa”.

Sin embargo, previamente – el pasado jueves 26 de agosto – la actriz había escrito un tuit en el que resaltaba, entre otras cosas, lo “buena compañía” que es. Enseguida, sus palabras no le gustaron mucho a un usuario en Twitter y tildó a la llanera de “sobrada”, al leer dicho comentario Tejeiro respondió.

“La verdad sí, soy muy selectiva a la hora de compartir con alguien, valoro tanto mi energía y sé que soy tan buena compañía que no la desprecio con cualesquiera”, fueron las palabras de Lina Tejeiro.

Posteriormente, el usuario le comentó: “Estás muy sobrada y eso es malo, ¡todo lo que turba el alma hace daño!”. En su respuesta, la actriz resaltó que su opinión sobre sí misma no encierra ninguna razón para afectarlo. “Que diga que valoro mi energía y compañía no tiene por qué afectarte a ti. El problema está en ti, que te lo tomas personal”.

Cuando una celebridad, sea del país que sea, tiene redes sociales y comparte videos, fotos u opiniones, siempre estará expuesto a salir bañado en críticas por cualquier razón. A veces pueden decir algo que, en efecto, está fuera de lugar. Empero, en otras ocasiones se les critica por su físico, su forma de vestir o, incluso, porque no comparten X o Y información sobre si vida privada.

Un poco de la carrera de Lina Tejeiro en la televisión:

Lina Tejeiro es una de las caras más conocidas de la actuación en la televisión nacional. Al igual que muchos otros actores del país, hizo parte del elenco de ‘Padres e hijos’ (2003), posteriormente trabajó en ‘Primera dama’ (2011), ‘Los graduados’ (2014), ‘La ley del corazón’ (2016) y la serie de Netflix, ‘Chichipatos’ (2020), entre otras.

En 2017 hizo parte del reality ‘Soldados 1.0’ y en 2019 estuvo como invitada en el también reality ‘Reto 4 Elementos Colombia’.

Entre sus proyectos actuales se conoce que estará en otro reality, también del Canal RCN como los anteriormente mencionados, llamado ‘¿Quién es la máscara?’. La producción había sido anunciada para su estreno a principios de junio pasado, pero fue aplazada y se prefirió lanzar la otra entrega de MasterChef Celebrity Colombia.

Ahora solo queda esperar si finalizado ‘MasterChef’, RCN lo reemplaza con ‘¿Quién es la máscara?’, programa en el que también están Alejandra Azcárate (actriz y comediante), Llane (reguetonero) y otros más.

