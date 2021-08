Rating jueves 19 de agosto: ‘La Voz Kids’ no se mueve del primer lugar

Tomada de Canal Caracol en vivo

Todos los fanáticos de ‘La Voz Kids’ se han mantenido firmes en la sintonía de esta nueva temporada y, como ha sido desde su estreno el 21 de julio, el reality de canto está en el primer lugar del rating nocturno. Este jueves 19 de agosto de 2021 obtuvo 13.8 puntos.

En el episodio más reciente seis niños lo dejaron todo en la cancha para demostrar sus destrezas vocales y musicales. Por ejemplo, Sneider se fue por los caminos del vallenato y en su audición entonó ‘La reina’ del ya fallecido Diomedes Díaz. El niño de 10 años de edad quedó con el mexicano Jesús Navarro al ser el único jurado que se volteó.

María Fernanda audicionó con uno de esos temas que tienen letras dolorosas y se cantan a todo pulmón: ‘El último trago’, que ha pasado por las voces de Jose Alfredo Jiménez, Pedro Fernández, Chavela Vargas, entre otros. La venezolana quedó con el colombiano Andrés Cepeda al ser el único de los jurados que se volteó.

Por su parte, Loren eligió cantar ‘El triste’, una canción de la llamada música de plancha que requiere de mucha potencia en la voz durante varias partes del tema. De hecho, quien lo interpreta originalmente es José José. Sin embargo, la niña, oriunda de Villavicencio, no pasó al programa puesto que ninguno de los jurados se volteó.

Isabela quiso mostrar todo su talento con ‘Un mundo ideal’, tema de la banda sonora de la cinta ‘Aladdín’. Empero, la bogotana repitió la historia de Loren y tampoco pasó.

Selena Quintanilla siempre estará en el radar musical de cualquier generación. Esta vez, María Stefany cantó en su audición ‘Amor prohibido’. La bogotana eligió entre los jurados a la española Natalia Jiménez.

Como Loren, Danna se fue por los caminos de la música de plancha e interpretó ‘Así no te amará jamás’, tema que ha sonado en el vozarrón de Amanda Miguel. Sin embargo, la cucuteña no solo repitió el género musical de Loren, sino también su historia y no pasó.

‘La reina del flow 2’ también está inmovible de su segundo lugar, ahora con un puntaje de 12.4

“Yeimy (interpretada por Carolina Ramírez) prepara el homenaje a Juancho (encarnado por Andrés Sandoval) en Grey Shark y Mike (Marcelo Dos Santos) enfurece. Al ver su reacción, Yeimy se enfrenta fuertemente con Mike y renuncia a Grey Shark. Dolido el hombre amenaza a la cantante con dejarla en la ruina si deja la productora, pero ella está convencida de su decisión”, según la descripción de Caracol Televisión en uno de los fragmentos publicados en YouTube sobre el más nuevo capítulo de la serie.

La repetición de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ (2007) está de tercera. Su reestreno se dio el miércoles 18 de agosto de 2021 y, este jueves obtuvo un puntaje de 9 puntos.

Por su parte, ‘Noticias Caracol’ quedó de cuarta con 8.6 puntos.

Se sigue en la lista con las telenovelas y series del Canal RCN:

El seriado de ‘Enfermeras’, que va por su segunda temporada, está en su acostumbrado quinto lugar con 7.4 puntos.

El ‘Noticiero del Senado’ terminó de sexto con 6.8 puntos.

Por debajo está la versión 2021 de ‘Café, con aroma de mujer’, la telenovela quedó de séptima con un puntaje de 6.4.

Y, la repetición de ‘Rosario Tijeras’ está de octava al obtener 5.5 puntos.

Rating jueves 19 de agosto de 2021. Foto: Twitter

