“Estoy feliz”, Marbelle habló de su relación sentimental con Sebastián Salazar

En una época protagonizada por las redes sociales, algunas famosas parejas deciden mantener su relación sentimental de una forma muy pública compartiendo hasta detalles muy íntimos de su noviazgo. Por ejemplo, la influencer Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno siempre han sido muy abiertos para hablar de su relación, la exreina y actriz Valerie Domínguez y el modelo Juan David Echeverri (El Pollo) también han compartido una que otra vez detalles de su noviazgo y posterior matrimonio, entre otros.

Sin embargo, hay otras parejas que prefieren llevar su relación por un camino muy apartado de las redes sociales, en este grupo caben figuras públicas como el reguetonero J Balvin y la exreina argentina Valentina Ferrer o la cantante Marbelle y el futbolista Sebastián Salazar. De hecho, recientemente la entonces llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ dio cuenta de que ha sido un éxito el hecho de no hacer tan público su romance en las redes.

Durante una entrevista para el programa en YouTube, ‘La sala de Laura Acuña’, Marbelle habló de lo bien que está su relación sentimental con el futbolista bogotano.

“Estoy feliz, voy a cumplir seis años con Sebastián, hemos estado tranquilos. Yo creo que una de las cosas que nos ha permitido estar bien es mantener la relación muy alejada de las mismas redes, de publicar cosas juntos, de una relación sorprendentemente madura por parte de él porque tiene 25 años y ha sido de acuerdos y de sentarnos a apoyarnos, cada uno en la carrera y de estar el uno para el otro, no juzgar y estar muy presentes, pero dejando que cada uno cumpla sus sueños. Entonces estoy feliz, me siento afortunada de tenerlo en mi vida”, aseveró la cantante ante la presentadora bumanguesa.

Anteriormente, a principios de 2020, la intérprete de ‘Adicta al dolor’ definió su noviazgo con Sebastián Salazar como un amor “real y sincero”. De este modo, dijo para el programa The Suso’s Show: “Es una relación que me ha dado (…) creo que es a través del amor, que he conocido real y sincero por primera vez en mi vida, creo que ha sido la parte bonita del amor (…) creo que yo fui muy prevenida con la relación al principio y él ha sido el que me ha dado la tranquilidad de estar ahí con él, nos amamos”.

En el pasado, la cantante sostuvo relaciones sentimentales con figuras como Royne Chávez, con quien se casó tuvo a su hija Rafaella. Empero, el matrimonio desembocó en un divorcio. El coronel falleció en 2014.

Por otro lado, por nueve años salió con el músico cubano Sergio Chaple, pero su historia tuvo punto final en 2013.

Marbelle y la eliminación que no fue en MasterChef Celebrity Colombia 2021:

La cantante es una de los diez famosos concursantes que siguen en pie en el reality gastronómico. Empero, el fin de semana del 14 de agosto, caminó sobre un hilo en el reto de eliminación.

Pity Camacho, Marbelle y Viña Machado tuvieron que ir a eliminación y el reto impuesto fue: preparar lengua. Los tres lo dejaron todo en la cancha con sus recetas y fue tanto así que, el chef y jurado Nicolás de Zubiría eligió el plato de Pity como el que más le gustó y lo salvó de irse del programa.

De este modo, la décima eliminada estaría entre Viña Machado y Marbelle, pero lo mismo que hizo Nicolás con Pity, lo hizo el chef Christopher Carpentier con la actriz samaria y la salvó de irse del programa.

Marbelle al ver que no fue elegida y viéndose como supuestamente eliminada lloró y se despidió de su compañera, con quien conforma el equipo de las ‘4 babys’ junto a Carla Giraldo y Catalina Maya, que ya fue eliminada. Empero, las cosas cambiaron una vez más en el reality gastronómico y Jorge Rausch imitó lo hecho por sus compañeros jurados y eligió el plato de Marbelle como el que más le gustó y la salvó de irse del programa. Entonces al final, nadie quedó eliminado en este cierre de ciclo.

