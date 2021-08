Marcelo Dos Santos revela por qué no quiere vacunarse contra el covid-19

El actor argentino Marcelo Dos Santos lleva una buena temporada radicado en Colombia, sin embargo, su regreso a las pantallas de televisión se produjo tres años después de haber grabado su último personaje, interpretando a Mike Rivera en la segunda temporada de ‘La Reina del Flow’. En entrevista con ‘Lo Sé Todo’ reveló por qué se mantuvo ausente y por qué no quiere vacunarse contra el covid-19 y cómo está enfrentando la pandemia.

“A medida que fue pasando el tiempo, iba haciendo los castings y no quedaba, entonces digamos que no fue un retiro voluntario, pero lo asumí como si fuera voluntariamente”, así recuerda el actor los difíciles momentos que pasó antes de interpretar el personaje de ‘La Reina del Flow 2’.

Relató que ha sido un tiempo hermoso y ha sido recibido con los brazos abiertos, pues le ha dejado una gran enseñanza para su vida y es que todo lo que ocurra debe agradecerse, o como dice él “cuando hay o cuando no hay. Cuando uno agradece todo, siente que su corazón está lleno, puede que tus bolsillos no, pero ponle que en uno tengas mucho y en el otro no tengas, el dueño de los pantalones es el mismo”.

También recordó que al momento en que llegó la pandemia no lo tomó por sorpresam pues llevaba tanto tiempo aislado del mundo y de las cámaras, que fue algo fácil de llevar.

“Como yo ya estaba guardado y un año y medio atrás había llegado Demian a vivir conmigo, para nosotros estar guardados fue como ‘Ah bueno, 40 días más no va a ser gran cosa, venimos así hace dos años’. Tuve que hacer muchas piruetas desde lo económico y acompañándonos”, reveló Dos Santos para ‘Lo Sé Todo’.

Ese tiempo que estuvieron resguardados en casa durante las cuarentenas le sirvió para compartir con su hijo y convertirse en su mejor amigo, pues según indicó el actor, es una de las maneras en las que ha llevado la relación con él, trabajando en la amistad, algo que es muy difícil con los jóvenes hoy en día.

Con respecto a la vacuna contra el covid-19, el actor ha generado gran controversia por su postura, pues está en total desacuerdo al considerar que no tendrían que obligarlo a inyectarse y aparte de todo, que le exijan un pase sanitario para poder trabajar, incluso ha llegado a sentirse discriminado por su posición frente al tema.

“Siento que ponen muchas limitaciones, no estoy de acuerdo tampoco con que un actor que trabaja expresándose tenga que estar con la boca tapada todo el día. Hay países como Suecia, el mismo Japón que la gente no está presionada a hacerse nada, entonces digo ‘si es lo mismo, por qué aquí nos obligan y allá no’. A todos nos dicen, si usted no viene con el tapabocas no entra, usted me está discriminando”, aseguró el actor para el programa de entretenimiento.

Su decisión con respecto a la vacuna dejó desconcertado a más de uno de sus seguidores, pues el argentino aseguró que no es necesario la aplicación del biológico, porque según indicó, sus síntomas fueron como los de una gripa, además dio su opinión con respecto a muchos temas que están pasando en el mundo en estos momentos.

“Mi posición no es una posición, es un criterio, están usando la misma palabra para algo que hace 40 años hacía otras cosas. Desde hace 40 años cuando a ti te inyectaban por algo, te hacían inmune a eso, ahora te inyectan y no eres inmune a eso, entonces eso no se llama vacuna, es otra cosa”, finalizó para ‘Lo Sé Todo’.

