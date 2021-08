‘Epa Colombia’ fue condecorada por la Comisión Latinoamericana de DD.HH.

Epa Colombia revela todos sus secretos de belleza y los tratamiento estéticos a los que se somete.

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, se encuentra en el ojo del huracán por la condena a más de cinco años de cárcel emitida por el Tribunal Supremo de Bogotá. Aunque, al parecer, aún no iría a prisión, de concretarse la decisión se le privaría de la libertad en un centro penitenciario, se deberá alejar de las redes sociales e, inevitablemente, de su exitosa empresa de keratinas.

Aunque no se sabe cómo se desenvolverá la situación judicial de la empresaria, para nadie es un secreto que desde que ocurrió el altercado de TransMilenio, Barrera es una persona completamente diferente y encontró un propósito en la vida: ayudar a los demás.

De hecho, desde que empezó la pandemia, y gracias a su situación económica, la bogotana se dedicó a ayudar a muchas familias en los difíciles días que pasaban por la falta de trabajo y oportunidades. Por medio de videos, se vio a la empresaria repartiendo mercados por toda la capital colombiana a personas que se encontraban en la calle, rebuscando para sobrevivir a los días de confinamiento.

Gracias a sus buenos gestos, ‘Epa’ se ganó el cariño y admiración de muchos colombianos, que en algún momento la juzgaron por su pasado, pero no solo la de ellos, pues se conoció que la Comisión de DD.HH. condecoró a Barrera por su apoyo a las mujeres vulnerables con el título de Cónsul de paz Mundial.

“Por decisión unánime se otorga a la señorita Daneidy Barrera Rojas el nombramiento como Comisionada Internacional de Colombia como Cónsul de Paz Mundial, medalla Martin Luther King de primera clase, por acciones relevantes a favor de ciudadanos vulnerables en Colombia”, afirmó el documento de la comisión.

Asimismo, Daneidy ha generado cientos de empleos a mujeres cabeza de familia y que quieren salir adelante por medio de su empresa de keratinas, que cada vez crece más y más, a pesar de los percances que ha presentado con este producto.

Ahora, Barrera se encuentra enfocada en vender muchos de estos productos para poder pagar la deuda que tiene con el Estado por haber vandalizado una estación de TransMilenio. Recientemente, la empresaria se refirió al tema.

“Bueno amiga, realmente ha pasado de todo, pero me toca pagar una multa de 472 millones amiga, eso que era como de más, era como de 800 millones, solo que me la rebajó al 50 %. Es mucho dinero el que me toca pagar y yo antier pagué la nomina de mis empleados, a primera hora y era festivo, ellos tienen que comer, tiene que pagar su arriendo”, manifestó la empresaria.

Por esta razón, la influenciadora ha tenido que dejar a un lado algunos planes de compra que tenía. De acuerdo con Daneidy, estaba pensando en comprarle una finca a su padre.

“Esto me ha dado muy duro, realmente yo quería sacar a la Gerardo (papá) adelante, yo quería comprarle una finca a la Gerardo porque ya está muy viejita, yo le quería comprar como una vaquita, pues unos pollitos para que la Gerardo ya viviera su vida. Pero le dije: ay no Gerardito nos toca más adelante porque imagínate que paso esto y eso”, expresó la colombiana.

