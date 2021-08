‘MasterChef Celebrity’: Frank Martínez creyó que solo duraría dos semanas en el programa

Frank Martínez

‘MasterChef Celebrity’ está en uno de sus momentos más álgidos, no solo porque ya quedan 10 famosos en competencia, sino porque en el último fin de semana ocurrió un hecho inédito que causó mucha polémica, dudas y hasta críticas entre los televidentes, cuando ninguno de los amenazados con el delantal negro quedó eliminado. Además, se van marcando más las diferencias entre unos participantes y otros de cara a las instancias finales y en redes cada uno de los televidentes va seleccionando sus candidatos favoritos, dentro de los que resaltan Liss Pereira, Emmanuel Esparza y el comediante Frank Ramírez.

Este último ha destacado por los platos que ha preparado, muchas veces con ayuda de otros compañeros; incluso, ha confesado en varias ocasiones que antes de entrar al programa tenía muy poco conocimiento culinario, y recientemente en su cuenta de Twitter escribió que creyó durar solo dos semanas en el ‘reality’.

“Estudiando y lavando ropa como un putas porque llevaba chiros para 2 semanas y ya ahí iba mes y medio”, trinó recientemente junto con una foto donde lleva puesto un delantal oscuro. “El negro es lo mío”, mencionó también.

La publicación alcanzó casi los dos mil ‘me gusta’, 28 ‘retuits’ y 29 comentarios, muchos de ellos apoyándolo, hasta varios mencionaron que solo veían el programa por él.

“Contra viento y marea. Muy bien”; “El ejemplo de la importancia del estudio. Carla lo mando a estudiar pero ella no ha aprendido hacer salsas” y “Solo por verlo a usted sacarle la piedra a Marbelle a Viña y a Carla, veo Masterchef” fueron algunas de las reacciones.

Cabe mencionar que, el pasado sábado se llevó a cabo un nuevo reto de salvación y Frank presentó un ravioli, preparación que le sirvió para alejarse de la eliminación, recibiendo muy buenos comentarios por parte de los jurados, quienes lo calificaron, incluso, como uno de los mejores platos que ha preparado en el concurso.

Mientras el capítulo era transmitido en RCN, el participante estaba en uno de sus shows de comedia y grabó el momento en que los asistentes ‘celebraban’ su salvación en el programa. “Nadie daba un peso por mí”, dijo en plena tarima mientras los espectadores aplaudían. Sobra decir que el paisa ha aprovechado muy bien su fama adquirida en MasterChef para promocionar sus presentaciones, a tal punto de que las boletas de su gira en Bogotá están agotadas.

“Hoy me acuesto más contento que un put*s. ‘AGOTADO’ mi gira con ‘Esencial’ y ‘Estoy que me hablo’, en Bogotá. Gracias por pagarme boletica, yo soy mas chistoso cuando me pagan, calculen. NOTA: El año entrante prometo ir a muchas otras ciudades ¿Dónde les gustaría?”, manifestó el comediante en su cuenta de Twitter.

De manera paralela, su nombre era tendencia en Twitter, así como el de otros personajes que generan polémica, como es el caso de Marbelle, Carla Giraldo y hasta Endry Cardeño.

<b>¿Cómo está ‘MasterChef Celebrity’ en el rating?</b>

De acuerdo con la firma Kantar Ibope Media, el programa fue el más visto durante la noche del pasado 15 de agosto, marcando un total de 9.15, seguido de ‘Los informantes’ de Caracol, con un puntaje de 5.66; entretanto que el sábado 14 el concurso culinario más importante del mundo punteó el listado con 9.39, seguido de Noticias Caracol con 5.12 y Sábados felices, con un total de 4.29.

