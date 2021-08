Video: a pura potencia, Jhon Córdoba anota su segundo gol con el FC Krasnodar

Jhon Córdoba suma dos anotaciones con el Krasnodar (Rusia), club al que llegó proveniente del Hertha Berlín.

Los goles de los delanteros hicieron parte de las deudas de la selección Colombia en la Copa América pasada, de ahí que para las próximas jornadas de las eliminatorias rumbo a Catar 2022, programadas en septiembre, el técnico Reinaldo Rueda pueda ojear otros futbolistas. Una alternativa en el frente de ataque puede ser Jhon Córdoba.

El delantero chocoano que no tuvo mayor continuidad la temporada pasada en el Hertha Berlín (Alemania) debido a una lesión, acumula dos goles en tres partidos con su nuevo equipo, el Krasnodar (Rusia). El tanto más reciente de Córdoba fue el pasado 7 de agosto, en la derrota 2-3 de su equipo ante el Zenit, donde milita el volante de primera línea Wilmar Barrios, pieza clave en el combinado tricolor.

Cuando el cronómetro del partido marcaba el minuto 23 y su equipo estaba 0-1 debajo en el marcador, bien posicionado y demostrando su potencia el atacante de 28 años anotó. Con su botín izquierdo, Jhon Córdoba recibió un centro al área de uno de sus compañeros para luego enganchar hacia afuera y, en medio de cuatro rivales, mandar a guardar la esférica el fondo de la red.

Con el Krasnodar, octavo en la tabla de posiciones de la liga rusa (con 3 puntos), que lo fichó por 20 millones de euros, Córdoba marcó su primer gol enfrentando al FC Ural. Su objetivo, como lo manifestó antes de abandonar Alemania, es ser tenido en cuanta por Rueda en la selección.

“De la selección me han llamado y han estado pendientes de mí y de mi recuperación. Ahora estoy enfocado en sacar adelante a mi equipo. El tema de la selección es algo extra que me motiva a trabajar y espero que la oportunidad llegue”, sostuvo tiempo atrás el delantero.

Al ser preguntado por la llegada de Reinaldo Rueda a la selección, luego de la estrepitosa salida de Carlos Queiroz tras las derrotas 6-1 contra Ecuador (en Quito) y 0-3 ante Uruguay (en Barranquilla), Jhon Córdoba no tuvo sino elogios: “Uno sabe lo que el profe Rueda significa para el fútbol colombiano y espero que le vaya muy bien. Todavía no me ha llamado ni se ha contactado conmigo, pero el cuerpo técnico sabe como se organiza y maneja sus cosas”.

El fichaje por el Krasnodar

Del fichaje del ariete colombiano por el conjunto ruso se supo el pasado 18 de julio, fecha en el que el Hertha Berlín comunicó: “Nuestro club capitalino acordó con el FK Krasnodar de la primera división rusa el traspaso de Jhon Córdoba. El delantero de 28 años está a la espera de un examen médico y firmas de contratos”.

Entretanto, el conjunto ruso dio a conocer el estado de la transferencia del atacante a través de su cuenta de Twitter: “Krasnodar y Hertha han llegado a un acuerdo preliminar sobre la transferencia de Jhon Córdoba. En los próximos días, el delantero colombiano llegará a Krasnodar. El contrato se firmará una vez superado el reconocimiento médico”.

El valor del fichaje de Jhon Córdoba fue de 20 millones de euros más bonificaciones, de los cuales 600.000 euros fueron para Envidado, equipo con el que debutó como profesional. A nivel de clubes, en 282 partidos el delantero ha marcado 83 goles, 68 de ellos en el viejo continente.

