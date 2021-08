Francia Márquez explicó por qué se unió al Pacto Histórico

Francia Márquez, de 36 años y madres de dos hijos.

A mitad de julio, la lideresa social y activista, Francia Márquez, anunció su precandidatura a la presidencia por el movimiento ciudadano ‘Soy Porque Somos’ que lo conforman varias colectividades sociales “con el objetivo de devolverle la dignidad a la política y reconociendo la trayectoria de la lideresa social, ambiental y defensora de DD. HH”, lo que fue blanco de criticas y comentarios es que este movimiento hará parte del Pacto Histórico que elegirá un solo candidato para competir en las elecciones de 2022 y que hasta el momento parece que el favorito para la candidatura es Gustavo Petro.

En entrevista con El diario de El Espectador, Márquez habló sobre el por qué se decidió por el Pacto Histórico y no por una candidatura independiente, además, aseguró que apoya plenamente la idea de que las listas al Congreso sean cerradas para que garanticen la participación paritaria, y de su la decidir de ser candidata presidencial sin antes aspirar a otros cargo como el representante en el Congreso, que muchos han sugerido le iría mejor.

“Soy Porque Somos, el movimiento que impulsa mi candidatura, desde el principio planteó dos caminos: el primero era lanzarnos desde la independencia y el segundo era hacerlo desde el Pacto Histórico. Dijimos que el camino que más nos gustaba era la independencia, lo que implicaba recolectar firmas, pero la coyuntura política nacional mostraba que los pueblos están pidiendo cambio. Están asesinando con las balas de la patria a la gente que ha salido a las calles. Entonces, la decisión colectiva de Soy Porque Somos fue articularnos al Pacto Histórico”, puntualizó la líder que es una cara visible por su emblemática defensa del territorio bajo la jurisdicción del Consejo Comunitario de La Toma, en el municipio caucano de Suárez, de donde es oriunda.

Pese a que como lo señaló la idea inicial era lanzarse de forma independiente, Márquez señaló que para ella la gran ganancia y fortaleza del movimiento de izquierda es que un colectivo diverso que acoge no solo movimientos políticos sino sociales que le apuntan a la vida como el centro de todo.

“Es una apuesta colectiva para proponer al país una salida a todas las situaciones que violentan los derechos humanos. Nosotros queremos que esta apuesta presente una política que coloque en el centro la vida en todas sus expresiones. En la diversidad hay diferencias, pero lo esencial es llegar a la Presidencia y desde esas diferencias poder construir un programa plural que cierre las brechas de inequidad y desigualdad, que sea capaz de detener la guerra, garantizar los derechos humanos y el respeto a la vida, que sea capaz de asumir los desafíos económicos”, contó con entusiasmo la líder.

Debido a las expectativas que tiene y que creen en la igualdad de género en todos los ámbitos, además, de que considera que el Congreso debe hacer más variedad cultural y étnica, la precandidata defiende la lista cerrada que ha sido una discusión al interior del movimiento pues existen Partidos como el Polo Democrático Alternativo que no apoyan la idea.

“Pensamos que la lista debe ser cerrada porque permite realmente la inclusión y la participación tanto de las mujeres como de los pueblos étnicos y de las población LGBT+, que por la exclusión no han podido participar plenamente del sistema electoral. Sabemos que con unas listas abiertas nosotros no tendríamos las mismas garantías para competir con los políticos tradicionales”, señaló Francia Márquez y agregó que “participamos no para completar las listas, sino para llegar efectivamente a ese espacio con una agenda para proponer leyes que se pongan al servicio de la vida. Algo diferente al Congreso actual que tenemos, que proviene de la élite, mientras que la gente se muere de hambre y mientras que las mayorías no tienen acceso a sus derechos fundamentales”.





