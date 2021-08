“A quienes quieran seguir desollando mi nombre, adelante, sáciense”: Alejandra Azcárate tras la nueva polémica por su video en redes

Actriz y comediante Alejandra Azcárate. Imagen tomada de @laazcarateoficial

Un mensaje en video de 56 minutos posicionó a Alejandra Azcárate, nuevamente, en las tendencias de las redes sociales durante el fin de semana. Su nueva aparición pública dio para nuevos mensajes de burla por la situación que ha tenido que vivir, así como de apoyo por parte de aquellos que la conocen y la rodean con su amistad.

Aunque el video fue publicado por poco tiempo, algunos portales y medios de comunicación lograron rescatarlo y posteriormente la misma comediante volvió a publicarlo en sus redes sociales. Pese a esto no faltaron miles de reacciones para el regreso de Azcárate a las pantallas.

Tras la polémica desatada, la actriz y comediante contestó, tanto a quienes la criticaron como a quienes le enviaron mensajes de apoyo y cariño.

“Gracias por tantos mensajes de respeto y solidaridad, en nombre de mi familia se los agradezco. A quienes quieran seguir desollando mi nombre, adelante, sáciense. Les deseo toda la luz en el alma para que salgan de ese túnel oscuro lleno de un odio que solo a uds les pertenece”, escribió en su cuenta de Twitter.

En su cuenta de Instagram también envió un mensaje a sus detractores y seguidores. Gracias a ustedes por esa cantidad impresionante de mensajes amorosos y solidarios. Imposible responderlos todos pero de corazón les digo: Infinitas gracias por estar”, escribió sobre el final del domingo.

Así mismo dedicó una de sus “stories” a los que se burlaron y cuestionaron sus palabras. “A los detractores: paz, risa, amor, salud, bienestar y unión familiar” y agregó una posdata sobre una de las críticas más comunes: “En Miami solo estuve 3 días a finales de mayo, así que busquen mejores fuentes de información. Ojalá vayan pronto a conocer a (Mickey)”.

Según contó Alejandra Azcárate en su video, ese 24 de mayo se encontraba con Miguel Jaramillo, su esposo, en una finca realizando un reconocimiento del terreno por medio de un dron. En ese momento, él le dijo que habían llamado a su socio Fernando Escovar y le habían informado que su avioneta C-90 SERIE LJ1065 de matrícula N722KR había sido incautada con media tonelada de cocaína en el aeropuerto El Embrujo de Providencia.

Ella pensó que su esposo solo tendría que aclarar que ya no hacía parte de la compañía propietaria de la aeronave, como lo había decidido desde el mes de enero, pero él le confesó que aún figuraba como representante legal de Interandes Helicópteros SAS. “Ahí yo dije: se nos acabó la vida, se nos acabó; y en efecto así fue, se nos destrozó la vida entera en un segundo”, afirmó Azcárate en su nuevo video.

“No me voy a centrar aquí en un sartal de explicaciones que los amigos no necesitan y los enemigos no creen”, afirmó la comediante, quien a través de su video quiso contar cómo fue su vida después del caso de narcotráfico en el que se vio envuelta por la relación de su esposo con una compañía.

“Yo aparecí en todos los titulares de los medios de comunicación de este país en la categoría de una delincuente, fui tratada como una criminal. Aquí no hubo duda, aquí nadie esperó ni siquiera el inicio de un proceso de investigación, no existió jamás una presunción de inocencia. A mí me condenaron como si yo fuera la dueña del avión, del cargamento y además la consumidora. A mi esposo y a mí nos pararon en un paredón y nos fusilaron”, afirmó Azcárate.

Sus palabras fueron atendidas por varios de sus amigos, quienes le manifestaron apoyo en esta situación y confianza en que saldrá nuevamente del problema. Por ejemplo, la presentadora de MasterChef, Claudia Bahamón, escribió: “Te quiero Jirafa. Mi amor infinito contigo y tu familia”.

“Te lo dije y te lo repito. Aquí estoy, te abrazo y te creo”, agregó la actriz Lina Tejeiro. Por su parte, la exreina Paola Turbay escribió: “Ojalá los payasos, pseudo periodistas y periodistas mediocres que olvidaron el rigor de la investigación, salgan con el mismo entusiasmo a escribir y crear memes reconociendo su error al condenarte. Tu pones el pecho por el Flaco. Yo pongo el pecho por los dos. Eres grande. Saldrás aún más grande de ésta”.

Marbelle, Catalina Aristizábal, Lincoln Palomeque, Vicky Dávila, Paola Jara, Valentina Lizcano, Franklin Ramos, Piter Albeiro, Alejandro Riaño y un extenso grupo de artistas y personalidades nacionales expresaron su apoyo a Azcárate y le enviaron mensajes de apoyo.

Así mismo, en la red social, varios tuiteros replicaron la frase inicial del video, a modo de burla. “Según Alejandra Azcárate los sótanos del infierno están ubicados en Miami y las Bahamas. Haberlo dicho antes, satanás ven a mí”; “Cuando Alejandra Azcárate dijo que se encontraba en los ‘sótanos del infierno’, se refería a que había vuelto a Colombia. Mal pensados”; “¿Por cuáles sótanos del Infierno habrá pasado la señora Alejandra Azcárate? ¿Los de los campesinos despojados y asesinados en las dinámicas de la guerra contra las drogas? ¿Los de los toxicómanos dependientes que mueren con las drogas con las que trafica su marido? ¿Polombia?”; fueron algunas críticas que le dejaron a la comediante.

