Estas son las escritoras imperdibles en la Feria Internacional del Libro de Bogotá

La Feria Internacional del Libro de Bogotá en su edición del 2021 cuenta con Suecia como el país invitado de honor. Foto: Colprensa.

La Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBo, se llevará a cabo del 6 al 22 de agosto y contará con una oferta literaria, cultural y profesional que incluye actividades para niños, niñas, jóvenes, adultos, periodistas y profesionales, quienes podrán disfrutar de conversaciones, foros y conferencias alrededor de los libros y conocer las apuestas editoriales del sector.

La página web de la FILBo (www.feriadellibro.com) se convertirá en el escenario virtual en donde lectores y las lectoras y amantes de las letras podrán acceder a toda la programación y contenidos especialmente diseñados para cada uno de los públicos que tradicionalmente asisten a la Feria.

La programación virtual, estará disponible durante los 17 días del evento, con invitados nacionales e internacionales, como una alternativa para que todos los públicos puedan vivir la feria desde distintos escenarios.

La FILBo contará con la participación de más de 390 invitados e invitadas de distintas disciplinas en conversatorios digitales y presenciales en distintos espacios de la ciudad. Las mujeres serán protagonistas de todo el evento, pues Suecia como el país invitado de honor, traerá todo su talento femenino.

La charla inaugural de la programación de la FILBo estará a cargo de la escritora española Irene Vallejo, quien está catalogada como una de las mejores escritoras hispanoamericanas pues su último libro El infinito en un junco ha ganado decenas de premios y supera más de 150.000 copias vendidas además de ser traducida a 30 lenguas.

Posteriormente, la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, quien se define a sí misma como “contadora de historias”, ofrecerá una conversación en este inicio de la feria.

Escritoras suecas destacadas

La primera mujer en ganar un premio Nobel de Literatura fue una sueca: la escritora Selma LagerlÖf autora de novelas y relatos cortos y muy recordada por su obra El maravilloso viaje de Nils Holgersson, la historia de un muchacho de 14 años, Nils, el cual es hechizado por un hada que encoge su tamaño.

En el lomo de un ganso blanco que se une a una bandada de gansos salvajes en su migración anual al norte, Nils recorre toda Suecia aprendiendo sobre la cultura, la geografía y costumbres del país escandinavo.

Suecia es uno de los países con agendas de igualdad de género más adelantadas en el mundo, sus políticas públicas y exteriores apuntan a empoderar a las mujeres con recursos, representación y derechos. Según el Foro Económico Mundial, es el segundo país más igualitario de la UE después de Finlandia.

En ese espíritu de empoderamiento femenino y respondiendo al llamado de la embajadora Helena Storm quién exhortó al sector editorial colombiano a acercar la literatura sueca, “Apostando por la publicación de nuevos títulos con las ayudas económicas que ofrecemos entre Kulturrådet (Swedish Arts Council) y la Embajada de Suecia”, presentamos un listado de algunas escritoras suecas que estarán presentes.

Golnaz Hashemzadeh Bonde

La escritora de origen persa, es una de las voces jóvenes más prometedoras de la literatura sueca, debutó con la novela She Is Not Me, una novela sobre la alienación de los inmigrantes contada desde la perspectiva desde una adolescente iraní que intenta encajar en la sociedad sueca. Golnaz es una activista en contra de la marginación social, y es la fundadora y directora de Inkludera Invest, una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar jóvenes emprendedores.

Viveca Sten

Es la autora de la serie Sandhamn Murder, una saga policíaca de éxito mundial que fue convertida en una serie para televisión. Viveca solía ser una abogada de la industria de la aviación muy exitosa quien se retiró de su carrera, para seguir su pasión de escribir ficción. Sandhamn Murder, lleva 10 libros y sigue la historia de la abogada Nora Linde y el inspector Thomas Andreasson. Se estima que 80 millones de personas en todo el mundo han estado viendo las aventuras de Nora y Thomas en sus pantallas.

Anna Bågstam

La abogada, boxeadora aficionada, pintora y escritora Anna Bågstam, es considerada una de las revelaciones de la novela negra nórdica. Debutó en 2016 con la serie de audiolibros Stockholm Psycho, también es y youtuber de libros, en su canal De qué hablamos cuando hablamos de libros.

