Colombia

Exembajador Kevin Whitaker advirtió sobre retos del nuevo presidente en relación con EE. UU.: “Tratar con éxito a Trump”

La intervención durante la asamblea de la Cámara Colombo Americana señaló que quien asuma la presidencia de Colombia deberá desplegar una estrategia propia y establecer vínculo directo ante el estilo particular de el presidente Donald Trump

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Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, advirtió que el próximo presidente colombiano deberá saber manejar la relación bilateral con Donald Trump para asegurar el éxito diplomático - crédito @AmChamBaq/X
Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, advirtió que el próximo presidente colombiano deberá saber manejar la relación bilateral con Donald Trump para asegurar el éxito diplomático - crédito @AmChamBaq/X

El exembajador de Estados Unidos en Colombia Kevin Whitaker afirmó en Barranquilla que el próximo presidente colombiano deberá saber relacionarse con Donald Trump, porque al asumir el cargo tendrá que convivir al menos dos años con una Casa Blanca marcada por un estilo personal de poder que condiciona la agenda bilateral, según dijo durante la XXVII Asamblea de Afiliados de la Cámara Colombo Americana.

En esa intervención, Whitaker sostuvo que hay pocos antecedentes de líderes internacionales que hayan manejado con éxito su vínculo con Trump.

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Citó como ejemplo al secretario general de la Otan y agregó: “Hay muy pocos ejemplos de líderes internacionales que han podido tratar con éxito con el presidente Trump, los que resultan abrazándolo, como es el caso del secretario General de la Otan, que ha dicho que Trump “es nuestro papá”, y cosas similares para intentarlo atraer, pero eso no funciona así de esa manera”.

Whitaker dijo además que el próximo mandatario colombiano enfrentará retos amplios porque deberá construir una relación directa con Trump desde el inicio de su mandato.

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Whitaker enfatizó que el liderazgo colombiano requerirá autonomía política y visión estratégica para captar la atención del gobierno estadounidense encabezado por Trump - crédito Luisa González/Reuters
Whitaker enfatizó que el liderazgo colombiano requerirá autonomía política y visión estratégica para captar la atención del gobierno estadounidense encabezado por Trump - crédito Luisa González/Reuters

A su juicio, esa tarea dependerá también de que quien gane la presidencia tenga una visión capaz de captar la atención del presidente estadounidense.

El exembajador señaló durante su intervención que el estilo de Trump favorece a gobiernos que proyectan afinidad política e iniciativa propia.

Lo que vemos de Donald Trump es que su estilo es muy particular, vemos como le llaman la atención gobiernos como el de Argentina con el mandato de Javier Milei, y pese a ello, el presidente Trump es el presidente, y tiene mucho poder, particularmente en un mundo donde se está perdiendo esa capacidad institucional de la política exterior”, dijo Whitaker.

En esa misma línea, el exembajador añadió que el próximo gobierno colombiano debería actuar con autonomía. Sostuvo que a Trump le atraen las características de un país pujante y con futuro en distintos frentes.

Uno de los puntos que el exembajador llevó al centro de la discusión fue la política de drogas. Recordó que cuando estuvo al frente de la embajada de Estados Unidos en Colombia ese asunto era central en la agenda bilateral y afirmó que volver a abordarlo será determinante para mejorar una relación que ha mostrado contrastes marcados durante el gobierno de Gustavo Petro.

Whitaker fue explícito sobre ese tema y defendió la fumigación como herramienta de política antidrogas. “Colombia necesita hacer lo necesario en el tema de las drogas, sobre todo en la fumigación. Si estás haciendo fumigación, está cumpliendo, si no, no. Y la verdad es que Iván Duque y su administración estaba haciendo muchas cosas y es, a mi juicio, imposible reemplazar con la fumigación, cosa que es un error, funcionó muy bien, yo no estoy de acuerdo con la decisión de la corte, pero es la decisión. Entonces, si se regresa eso, eso va a ser muy complicado para cualquier administración colombiana”, dijo el exfuncionario estadounidense.

Whitaker defendió la efectividad de la fumigación aérea como herramienta crucial en la lucha antidrogas y criticó las decisiones judiciales que frenaron su uso - crédito Luisa González/Colprensa
Whitaker defendió la efectividad de la fumigación aérea como herramienta crucial en la lucha antidrogas y criticó las decisiones judiciales que frenaron su uso - crédito Luisa González/Colprensa

El exembajador agregó que una de las ventajas de Colombia frente a Estados Unidos está en la relación entre las entidades de seguridad. Esa coordinación hace más viables tanto la política de drogas como las acciones de seguridad.

Kevin Whitaker también habló sobre Venezuela y la posibilidad de inversión desde Estados Unidos. Afirmó que esa opción existe, aunque requerirá ajustes y un proceso de negociación.

“Eso depende de los números, pero la oportunidad de hacer eso está, y es muy bienvenido en los Estados Unidos. En la medida que ustedes (Colombia) están con los estándares altos que tienen los colombianos y con la habilidad de así subir la economía de Venezuela, eso ayuda a Colombia, y por ende, Venezuela aumentará la posibilidad, especialmente de un regreso de los venezolanos que han ido a otros países, no solamente a Colombia, sino a otros países”, concluyó el exembajador Whitaker.

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