De las costas colombianas a los campos boyacenses, el talento vibró en ‘La Voz Kids’

Una noche más ha llegado al diamante de ‘La Voz Kids’ y cinco niños de diferentes regiones del país arribaron para robarse el corazón de los entrenadores. La primera de esos pequeños fue Valeria Pérez que, desde Tunja, Boyacá, con apenas 12 años, demostró que el talento viene desde los campos colombianos.

“Hoy les cuento que me vine a Turmequé, Boyacá, a visitar a mis abuelitos ya que hace mucho tiempo no los veía desde que inició la pandemia. Mi papá heredó la música de mi abuelito y él me la pasó a mí. Para mí, mi papá es un héroe porque él trabaja en la música y también trabaja como vigilante para sacar adelante a mi familia. Si yo fuera a ‘La Voz Kids’ daría a conocer toda la cultura boyacense y todas sus costumbres”, mencionó la pequeña en su video de presentación.

De otra parte, su padre mencionó entre lágrimas el gran esfuerzo que ha hecho para que su pequeña niña se convierta en la artista que sueña ser, agradeció a Dios por el regalo tan grande que le dio la vida de poder tenerla como hija.

“Con este trabajo he luchado para sacar a mi familia adelante, con las uñas hemos luchado y lo único que le puedo agradecer a Dios es haberme regalado ese tesoro tan grande como lo es Valeria. Como padre me siento muy orgulloso que ella sea feliz con su música y son sus sueños para ser feliz”.

Mientras se encontraba en Turmequé con sus abuelos, practicando tejo, se acercó Laura Pabón a entregarle el pase que la acreditaba para participar de las audiciones a ciegas frente los tres entrenadores. Ya en el diamante de ‘La Voz’, la pequeña Valeria interpretó la canción ‘Colores en el Viento’, tema principal de la película de Disney Pocahontas, logrando así cautivar a los jurados quienes la aplaudieron de pie al unísono.

“Mi papá fue quien me enseñó a cantar, después ellos me inscribieron a una escuela de música y allí fue donde aprendí a cantar”, respondiendo a la pregunta que le hizo Andrés Cepeda de dónde había aprendido sobre canto y luego de esto, les enseñó a tocar la guacharaca a los dos entrenadores extranjeros.

Valeria le envió un mensaje a todos los niños que ven el programa sobre el cuidado del agua y del medio ambiente, porque en estos tiempos la mayor riqueza que tiene el ser humano es la naturaleza. Finalmente, decidió tomar la opción de dejarse entrenar por la voz de Natalia Jiménez.

Otra de las presentaciones que se robó el show fue del pequeño artista vallenato Jesús Parra, quien con seis años interpretó el tema del fallecido Kaleth Morales ‘Blanco y Negro’. Aparte de su amor por el ritmo originario de Valledupar, el niño mencionó que le gustaría aprender a tocar el acordeón.

Al finalizar su presentación frente a los entrenadores, reveló que junto a su padre cantan en lugares de comida rápida y así es como conoce a varios artistas del vallenato.

“Nosotros, mi papá y yo cantamos en comidas rápidas, como cantamos en comidas rápidas conocemos a Tico Mercado y él conoce a todos los artistas, pero como estábamos en Valledupar y era ya de noche no contestaron y el que contestó fue Rafa Pérez y el que canta con Ana del Castillo, pero al que nunca he visto es a Silvestre”, relató el pequeño Jesús.

Finalmente, se decidió por trabajar de la mano con Andrés Cepeda, quien prometió presentarle a Silvestre Dangond.

<b>Cómo estuvieron las otras presentaciones</b>

De otra parte, los otros dos niños que avanzaron a la siguiente ronda fueron: la pequeña Celeste que con tan solo seis años de edad, se convirtió en la segunda menor en ingresar a tan corta edad, su presentación frente a los jurados fue con la ranchera ‘Cielito Lindo’ y se quedó en el equipo de Jesús Navarro, pues fue el único que giró su silla.

La siguiente en cantar frente a los entrenadores fue la joven Leidy Mariana, quien con 13 años y originaria de Buenaventura, cautivó a los entrenadores Jesús Navarro y Natalia Jiménez con la interpretación de ‘O Sole Mio’, pero al mencionar que cantaba rancheras, les dio un abrebocas entonando ‘Malagueña’.

Por último, Kristhine se presentó ante los jurados con la canción ‘Que Locura’, sin embargo no logró impactar lo suficiente a los entrenadores por lo que no avanzó a la siguiente ronda.

