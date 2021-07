“Llegábamos a la casa y nos mirábamos mal”: Chichila Navia se negó a actuar con su esposo en una obra de teatro

Chichila Navia y Santiago Alarcón. Foto: Instagram @chichilanavia

Para muchos colombianos, ver el rostro de Chichila Navia ya es familiar, pues ha hecho parte de la pantalla chica desde muy joven cuando interpretó a ‘Mechas’ en la serie de los 90 ‘Oki Doki’. Pero también participó en ‘Pa’ Quererte’ y ‘Garzón Vive’ junto a su esposo, Santiago Alarcón, quien dio vida a uno de los periodistas más recordados en la historia del país.

Esa ha sido una de las pocas apariciones que ha tenido Navia junto a su esposo en una producción. Sin embargo, en entrevista con Andrés Wilches, del programa ‘AutoStarTv’, la actriz reveló cómo fue actuar con su esposo haciendo las veces de pareja; al principio, mencionó que fue una experiencia increíble pero después el discurso cambió:

“Siento que nos conocimos mucho como profesionales en ese sentido, pero también nos envideamos en un momento y hubo un momento en el que los personajes peleaban tanto, que llegábamos a la casa y nos mirábamos mal, una vez comiendo ‘por qué estoy brava’ y él me decía ‘yo no sé también por qué estoy bravo’, son los personajes, ya desconectémonos”, relató la actriz.

Después de haber interpretado con éxito el seriado inspirado en la vida de Jaime Garzón, la actriz recordó que fueron varias las propuestas que llegaron a tocar la puerta de la familia Alarcón Navia, pero tras haber trabajado juntos y la experiencia que vivieron después de compartir el set de grabación, la actriz decidió declinar las ofertas de trabajo junto a su esposo.

“Nos llamaron para el Teatro Nacional, a hacer una obra y habían pensado en mí y habían pensado en él, y yo dije ‘no, gracias’, y el director que era amigo mío me pregunta ‘¿por qué?’, y le dije ‘porque yo no quiero trabajar con Santiago’ déjenme respirar y déjennos respirar”, pues la actriz aseguró que querían llegar a encontrarse en su casa como esposos y no como actores.

Además, afirmó que en este momento de su vida sí volvería a trabajar con su esposo. “Santiago, en este momento proponga”, fue el mensaje que le dejó Chichila Navia a su esposo mientras continuaba con la entrevista.

En la entrevista, la actriz reveló otros detalles sobre el inicio de su relación con Santiago Alarcón en la escuela de actuación de Alfonso Ortiz. Confesó que al principio, cuando se conocieron, la relación no fue la mejor porque cada uno tenía opiniones diferentes del otro, Chichila aseguraba que Santiago Alarcón era muy ‘ñero’ y él aseguraba que su esposa era muy ‘gomela’.

“Yo fui con mi mejor amiga, María Angélica Duque, que era quien interpretaba a ‘Cominito’ en ‘Oki Doki’, y él dice que vio pasar a Cominito y dijo ‘que linda’ voy a acercarme. Él es muy de barrio, venía de Medellín y con ese acento paisa, así muy entrador se acercó a preguntarle donde podían salir de rumba […] Santiago dice que yo le parecí un poco agrandada”, mencionó Navia en entrevista con ‘AutoStarTv’.

Con el tiempo, entablaron una buena amistad y mientras que esa amistad se fortalecía cada vez más, a los dos años decidieron iniciar una relación en la que ya han tenido dos hijos y han podido cosechar varios logros juntos.

“El asegura que me entregó su flor y su juventud, no!!!, yo le entregue mi flor y mi juventud”, finalizó Chichila.

