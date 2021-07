Hassam recibió quejas por uno de sus personajes: “escribieron del defensor del televidente”

Captura de pantalla Youtube

El comediante Gerly Hassam Gómez, famoso por dar vida a cómicos personajes como Rogelio Pataquiva y Próculo Rico, se convirtió en tema de discusión a través de las redes sociales, luego de dar a conocer que hay quienes se han estado quejando por otra de sus parodias: la doctora Gloria, una supuesta guía espiritual.

“Ya me escribieron del defensor del televidente por la doctora Gloria ¡Se habían demorado!”, comentó el humorista en su cuenta de Twitter.

De igual manera, explicó que con la creación de dicho personaje lo único que buscó fue ponerse en los zapatos de una mujer que habita en Colombia, “un país jodidamente machista”.

Cientas de seguidoras reaccionaron a la publicación de Hassam y demostraron su respaldo a la postura que demuestra desde la perspectiva de la doctora Gloria, con la cual dicen que han podido tomarse con un poco de humor sus propias experiencias en temas como el maltrato intrafamiliar, el machismo, el acoso y otras situaciones similares .

“Personalmente, sí me he cuestionado que quizás puede ser ofensivo para las mujeres que tomamos ese tipo de acompañamiento en la vida real, incluso para nuestras terapeutas, pero igual lo pienso y se me pasa mientras me río”, se lee en una de las respuestas al mencionado trino.

Otros recordaron que no es la primera vez en la cual Hassam recibe quejas por quienes dicen sentirse ofendidos y molestos por sus personajes , por lo cual sugieren que son un mismo grupo de detractores dedicado a hacerle la vida imposible. Incluso llegó a recibir amenazas de muerte por chistes que hizo sobre la ‘comunidad del anillo’ en 2016.

Sin embargo, se espera que en días recientes el bogotano de 44 años entregue nuevos detalles sobre la razón por la que el defensor del televidente se comunicó con él.

No solo los personajes de Hassam generan controversia

La opinión personal de Gerly Hassam suele dar bastante de qué hablar, sobre todo cuando se refiere a populares concursos de televisión en los que ha participado y de los cuales reveló un secreto que pocos conocían.

“Aquí me van a echar la madre los productores de televisión. Yo he estado en cinco reality shows y nada es libreteado. Lo que pasa es que hay un equipo de guionistas que va estructurando la forma de acuerdo a lo que cada participante vaya mostrando, entonces ahí se forma una trama”, afirmó.

De igual manera, recordó su paso por ‘Masterchef Celebrity’, sobre el cual ha sido bastante crítico, y aprovechó para retomar la polémica que inició hace un par de semanas, cuando se despachó en contra de los participantes de la tercera temporada, porque considera que se han preocupado más por sus problemas personales que por desempeñarse correctamente en las pruebas.

“¿Te hablas con tus compañeros de Masterchef?”, fue la pregunta que recibió Hassam y a la cual contestó entre risas: “no muy seguido pero a veces hablo con Adriana Lucía y Mariana Mesa... las del combo, que no éramos las ‘cuatro babys’ (como se hace llamar el grupo de Carla Giraldo, Marbelle, Catalina Maya y Viña Machado en el programa), sino las tres babys, aunque no éramos tan ratas. Con Andrea Tovar no porque una empleada mía le robó los zapatos”.

De hecho, gracias a estos espinosos comentarios se ha ganado discusiones con reconocidos personajes como Endry Cardeño, actriz y concursante, que salió en defensa de sus compañeros.