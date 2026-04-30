Gustavo Petro denunció que tres colombianos fueron retenidos por Israel: estas son las identidades de quienes iban en la flotilla humanitaria hacia Gaza

La flotilla buscaba entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza, afectada por la escasez de productos esenciales desde el inicio de la guerra en octubre de 2023. Israel mantiene un bloqueo marítimo sobre el enclave palestino que impide el acceso de embarcaciones sin su autorización- crédito AP Foto/Joan Mateu Parra

A unos 1.200 kilómetros de la Franja de Gaza y cerca de las costas de Grecia, la Marina de Israel abordó el miércoles 29 de abril una flotilla de 22 barcos que navegaba con cargamento humanitario hacia el enclave palestino.

Entre las aproximadamente 175 personas retenidas durante el operativo había tres ciudadanos colombianos, cuya identidad fue confirmada por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X.

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Los tres nacionales son Andrés Leonardo Castelblanco Jaime, quien viajaba en la embarcación Batolo; Daniela Lisette Castillo Mogollón, a bordo del Eros; y Estefanía Gutiérrez Castañeda, en el barco Al Bassa.

Los tres formaban parte de la iniciativa conocida como Flotilla Global Sumud, un movimiento civil internacional que busca romper el bloqueo marítimo que Israel mantiene sobre Gaza desde hace años.

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El presidente colombiano Gustavo Petro denunció en su cuenta de X el "secuestro" de tres colombianos por parte de fuerzas navales israelíes durante la interceptación de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales del Mediterráneo- @PetroGustavo/X

Petro describió lo ocurrido como un “secuestro” y sostuvo que la acción fue ilegal por llevarse a cabo fuera de aguas territoriales israelíes. Sus palabras textuales en la red social fueron: “Tres colombianos que viajaban en la flota de la Libertad son apresados por el régimen genocida de Netanyahu, que tomó ilegalmente las embarcaciones marítimas en donde iban y su secuestro fue en aguas internacionales”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel presentó una versión distinta. Según el comunicado oficial, el operativo se ejecutó de forma escalonada durante la madrugada sobre las embarcaciones de la flotilla, y los activistas fueron trasladados “pacíficamente” a territorio israelí para procedimientos de identificación y verificación de seguridad.

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Videos difundidos por la Cancillería israelí muestran a los participantes a bordo de un buque militar mientras eran escoltados por la Armada. Para entender qué es el bloqueo marítimo: Israel impide desde hace años que cualquier barco entre o salga de las aguas de Gaza sin su autorización.

La flotilla de 22 embarcaciones zarpó el domingo 27 de abril desde el puerto italiano de Augusta con alimentos, medicinas y suministros básicos destinados a la población de Gaza. Fuerzas navales israelíes la interceptaron a unos 1.200 kilómetros de la Franja, cerca de las costas de Grecia- crédito REUTERS/Nacho Doce

El Gobierno israelí sostiene que esa medida existe para evitar que grupos armados reciban armas u otros recursos. Quienes organizaron la flotilla argumentan que llevar alimentos y medicinas a civiles no debería estar sujeto a esa restricción.

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El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, defendió la intervención con el argumento de que la flotilla tendría vínculos indirectos con el movimiento Hamas y de que la iniciativa violaba los mecanismos internacionales establecidos para el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. El Ejército israelí reiteró que mantendrá el control naval sobre el acceso al enclave y afirmó que inspeccionará cualquier embarcación que intente romper el bloqueo.

La Flotilla Global Sumud reportó la interceptación de los 22 barcos y denunció que cientos de civiles quedaron temporalmente a la deriva tras el abordaje.

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Antes del operativo, el movimiento ya había advertido que “embarcaciones militares israelíes han rodeado ilegalmente a la Flotilla en aguas internacionales y han amenazado con secuestros y violencia”. Las autoridades israelíes, por su parte, hablan de unas 20 embarcaciones intervenidas.

Cerca de 175 activistas internacionales fueron trasladados a Tel Aviv tras el abordaje. Entre ellos, tres ciudadanos colombianos: Andrés Leonardo Castelblanco Jaime, Daniela Lisette Castillo Mogollón y Estefanía Gutiérrez Castañeda- crédito Europa Press

La flotilla había zarpado el domingo 27 de abril desde el puerto italiano de Augusta, en el sur de Italia, con el propósito de cruzar el Mediterráneo y entregar alimentos, medicinas y suministros básicos a la población de Gaza, afectada por la escasez de productos esenciales desde el inicio de la guerra en octubre de 2023.

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Tras el abordaje, los cerca de 175 activistas de distintas nacionalidades fueron conducidos hacia Tel Aviv bajo protocolos militares. El operativo tuvo lugar a más de 1.000 kilómetros del territorio israelí.

El episodio ocurre mientras Israel y Hamas negocian los términos de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego en Gaza, que contempla la liberación de rehenes israelíes a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 palestinos. La firma del pacto estaba prevista para el jueves en Egipto.

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