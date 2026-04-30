Deportes

Álvaro Montero, arquero de la selección Colombia, sería comprado por un equipo argentino

El portero de casi dos metros se consolidó en el fútbol de Argentina y ahora sería adquirido por uno de los equipos de ese país

Guardar
Álvaro Montero, uno de los tres arqueros de la selección Colombia, seguirá jugando en el fútbol argentino - crédito FCF
Álvaro Montero, uno de los tres arqueros de la selección Colombia, seguirá jugando en el fútbol argentino - crédito FCF

Álvaro Montero es uno de los tres arqueros de la Selección Colombia y de los más consolidados del fútbol profesional colombiano en los últimos años que construyó su carrera a base de regularidad, reflejos bajo los tres palos y presencia en momentos decisivos.

El equipo que ejecutaría la operación de comprar sus derechos deportivos sería Vélez Sarsfield, club en el que actualmente milita en condición de préstamo y que habría decidido hacer efectiva la opción de compra pactada con Millonarios. Es decir, no se trataría de un nuevo interés ni de una negociación en curso con otro gigante argentino, sino de una decisión ya tomada por el ‘Fortín’, que apostaría fuerte por retener al arquero colombiano tras su rendimiento en el fútbol argentino. La operación dejaría a Millonarios una suma cercana a los 1,8 millones de dólares, incluyendo el valor del préstamo y la opción de compra.

PUBLICIDAD

Álvaro Montero será comprado por Vélez Sarfield, su actual club y donde milita en condición en préstamo - crédito @psierrar/X
Álvaro Montero será comprado por Vélez Sarfield, su actual club y donde milita en condición en préstamo - crédito @psierrar/X

Surgido en el fútbol colombiano y con paso destacado en los clubes Deportes Tolima y Millonarios, Montero se ha consolidado como uno de los guardametas más confiables del país, lo que lo llevó a la Selección Colombia, donde ha convocado de forma recurrente y ha sumado minutos en amistosos internacionales recientes; entre ellos, titular ante Francia en el amistoso más reciente.

Su estatura, de casi dos metros, liderazgo en el área y capacidad de respuesta lo convirtieron en un nombre habitual dentro de la conversación del arco tricolor.

PUBLICIDAD

El exportero de Millonarios nunca ha dejado de mostrar su ilusión con la oportunidad en la Tricolor - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Vélez Sarsfield tomaría la decisión definitiva

De acuerdo con información revelada por el periodista Felipe Sierra en su red social X, Vélez Sarsfield ya habría notificado oficialmente a Millonarios que ejecutaría la opción de compra por Álvaro Montero. El conjunto argentino, satisfecho con el rendimiento del arquero, habría decidido no esperar más y asegurar su continuidad en el proyecto deportivo.

La operación contemplaría un pago de 1,4 millones de dólares correspondientes a la opción de compra, sumados a 400.000 dólares que ya habrían sido abonados por el préstamo inicial, lo que dejaría una cifra total cercana a los 1,8 millones.

El exportero de la selección Colombia se refirió a quien puede ser el próximo portero de la "Tricolor" - crédito @ESPNColombia / X

En el club argentino considerarían que Montero habría respondido con solidez en una liga exigente y de alta competencia, lo que habría reforzado la confianza en su fichaje definitivo. Además, su adaptación al fútbol argentino habría sido rápida, consolidándose como titular y habiéndose ganado el respaldo del cuerpo técnico y la directiva.

Un rendimiento que convenció en Argentina

En su paso por Vélez Sarsfield, Álvaro Montero ha disputado 15 partidos entre todas las competencias, recibiendo apenas 11 goles y dejando su portería en cero en 7 oportunidades. Estas cifras reflejarían un rendimiento sólido y consistente, especialmente en un contexto en el que el equipo habría atravesado diferentes exigencias competitivas. Con más de 1.350 minutos en cancha, el arquero colombiano habría demostrado seguridad en el juego aéreo, capacidad de liderazgo y buenas respuestas en situaciones de alta presión.

Su desempeño no solo habría sido valorado en Argentina, sino también en Colombia, donde su nombre habría sonado incluso para equipos de mayor envergadura en el continente; incluyendo rumores recientes sobre un posible interés de Boca Juniors. Aunque dichas versiones no habrían pasado de especulación, sí evidenciarían el crecimiento de su reputación internacional.

Millonarios capitalizaría una operación estratégica

Para Millonarios, la venta de Álvaro Montero representaría una operación económicamente favorable. El club capitalino recibiría ingresos importantes por un jugador que habría sabido consolidarse como figura durante varias temporadas en el fútbol colombiano. La suma total de 1,8 millones de dólares fortalecería las finanzas del equipo y confirmaría la capacidad del club para exportar talento al exterior.

Además, el arquero dejaría un legado deportivo importante en el conjunto embajador, en el que fue pieza clave en torneos locales y referente en momentos decisivos. Su salida obligaría al club a pensar en una reestructuración del arco, una posición clave en cualquier proyecto competitivo.

Temas Relacionados

Alvaro MonteroBoca JuniorsRiver PlateMillonariosVelez SarfieldColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cristian ‘Chicho’ Arango sería baja de Atlético Nacional en la última fecha del fútbol colombiano: esta es la razón

El delantero colombiano es blanco de críticas por sus repetidas ausencias en la nómina de convocados del ‘Verde’ para los partidos

Cristian ‘Chicho’ Arango sería baja de Atlético Nacional en la última fecha del fútbol colombiano: esta es la razón

Jorge Carrascal volvería al fútbol europeo: sonó de nuevo para un club histórico de Francia

El mediocampista colombiano brilla con el Flamengo, fue campeón de la Copa Libertadores y apareció nueva información que lo relaciona con un club que, al parecer, lo busca desde hace meses

Jorge Carrascal volvería al fútbol europeo: sonó de nuevo para un club histórico de Francia

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de los playoffs de la NBA

Una de las rivalidades historicas de la NBA se debate entre una definición contundente o forzar el séptimo partido con las miradas puestas en sus estrellas

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de los playoffs de la NBA

Junior de Barranquilla quedó por el suelo por fuerte crítica tras perder en Copa Libertadores: “Impresentable y patética”

El conjunto Rojiblanco viene de caer ante Sporting Cristal por 2-0 en Perú, con Jermein Peña expulsado y pendiendo de un hilo en el certamen internacional

Junior de Barranquilla quedó por el suelo por fuerte crítica tras perder en Copa Libertadores: “Impresentable y patética”

Helibelton Palacios, lateral derecho de Santa Fe, estuvo cerca de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina

El lateral derecho colombiano estuvo cerca de llegar a uno de los dos equipos más grandes de la Argentina, porque el técnico de ese entonces lo conocía

Helibelton Palacios, lateral derecho de Santa Fe, estuvo cerca de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Nuevo impacto de un carro bomba en Cauca: hubo cierre en la vía Panamericana tras ataque explosivo

Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

ENTRETENIMIENTO

Maluma es portada de la revista Vogue México y relató cómo rinde tributo a sus raíces en “Loco x Volver”

Maluma es portada de la revista Vogue México y relató cómo rinde tributo a sus raíces en “Loco x Volver”

Sara Corrales anunció con ilusión la compra de su nuevo hogar en México antes de la llegada de su hija

Jhorman Toloza le respondió a Roberto Velásquez por sus señalamientos: “Jack Sparrow de Temu”

Conciertos en Colombia para mayo: los artistas que marcan tendencia antes de terminar abril

Claudia Bahamón se pronunció sobre denuncias de acoso en medios de comunicación: “No más silencio”

Deportes

Cristian ‘Chicho’ Arango sería baja de Atlético Nacional en la última fecha del fútbol colombiano: esta es la razón

Cristian ‘Chicho’ Arango sería baja de Atlético Nacional en la última fecha del fútbol colombiano: esta es la razón

Jorge Carrascal volvería al fútbol europeo: sonó de nuevo para un club histórico de Francia

Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de los playoffs de la NBA

Junior de Barranquilla quedó por el suelo por fuerte crítica tras perder en Copa Libertadores: “Impresentable y patética”

Helibelton Palacios, lateral derecho de Santa Fe, estuvo cerca de jugar en uno de los equipos más grandes de Argentina