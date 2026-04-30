Álvaro Montero, arquero de la selección Colombia, sería comprado por un equipo argentino

Álvaro Montero, uno de los tres arqueros de la selección Colombia, seguirá jugando en el fútbol argentino - crédito FCF

Álvaro Montero es uno de los tres arqueros de la Selección Colombia y de los más consolidados del fútbol profesional colombiano en los últimos años que construyó su carrera a base de regularidad, reflejos bajo los tres palos y presencia en momentos decisivos.

El equipo que ejecutaría la operación de comprar sus derechos deportivos sería Vélez Sarsfield, club en el que actualmente milita en condición de préstamo y que habría decidido hacer efectiva la opción de compra pactada con Millonarios. Es decir, no se trataría de un nuevo interés ni de una negociación en curso con otro gigante argentino, sino de una decisión ya tomada por el ‘Fortín’, que apostaría fuerte por retener al arquero colombiano tras su rendimiento en el fútbol argentino. La operación dejaría a Millonarios una suma cercana a los 1,8 millones de dólares, incluyendo el valor del préstamo y la opción de compra.

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Álvaro Montero será comprado por Vélez Sarfield, su actual club y donde milita en condición en préstamo - crédito @psierrar/X

Surgido en el fútbol colombiano y con paso destacado en los clubes Deportes Tolima y Millonarios, Montero se ha consolidado como uno de los guardametas más confiables del país, lo que lo llevó a la Selección Colombia, donde ha convocado de forma recurrente y ha sumado minutos en amistosos internacionales recientes; entre ellos, titular ante Francia en el amistoso más reciente.

Su estatura, de casi dos metros, liderazgo en el área y capacidad de respuesta lo convirtieron en un nombre habitual dentro de la conversación del arco tricolor.

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El exportero de Millonarios nunca ha dejado de mostrar su ilusión con la oportunidad en la Tricolor - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Vélez Sarsfield tomaría la decisión definitiva

De acuerdo con información revelada por el periodista Felipe Sierra en su red social X, Vélez Sarsfield ya habría notificado oficialmente a Millonarios que ejecutaría la opción de compra por Álvaro Montero. El conjunto argentino, satisfecho con el rendimiento del arquero, habría decidido no esperar más y asegurar su continuidad en el proyecto deportivo.

La operación contemplaría un pago de 1,4 millones de dólares correspondientes a la opción de compra, sumados a 400.000 dólares que ya habrían sido abonados por el préstamo inicial, lo que dejaría una cifra total cercana a los 1,8 millones.

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El exportero de la selección Colombia se refirió a quien puede ser el próximo portero de la "Tricolor" - crédito @ESPNColombia / X

En el club argentino considerarían que Montero habría respondido con solidez en una liga exigente y de alta competencia, lo que habría reforzado la confianza en su fichaje definitivo. Además, su adaptación al fútbol argentino habría sido rápida, consolidándose como titular y habiéndose ganado el respaldo del cuerpo técnico y la directiva.

Un rendimiento que convenció en Argentina

En su paso por Vélez Sarsfield, Álvaro Montero ha disputado 15 partidos entre todas las competencias, recibiendo apenas 11 goles y dejando su portería en cero en 7 oportunidades. Estas cifras reflejarían un rendimiento sólido y consistente, especialmente en un contexto en el que el equipo habría atravesado diferentes exigencias competitivas. Con más de 1.350 minutos en cancha, el arquero colombiano habría demostrado seguridad en el juego aéreo, capacidad de liderazgo y buenas respuestas en situaciones de alta presión.

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Su desempeño no solo habría sido valorado en Argentina, sino también en Colombia, donde su nombre habría sonado incluso para equipos de mayor envergadura en el continente; incluyendo rumores recientes sobre un posible interés de Boca Juniors. Aunque dichas versiones no habrían pasado de especulación, sí evidenciarían el crecimiento de su reputación internacional.

Millonarios capitalizaría una operación estratégica

Para Millonarios, la venta de Álvaro Montero representaría una operación económicamente favorable. El club capitalino recibiría ingresos importantes por un jugador que habría sabido consolidarse como figura durante varias temporadas en el fútbol colombiano. La suma total de 1,8 millones de dólares fortalecería las finanzas del equipo y confirmaría la capacidad del club para exportar talento al exterior.

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Además, el arquero dejaría un legado deportivo importante en el conjunto embajador, en el que fue pieza clave en torneos locales y referente en momentos decisivos. Su salida obligaría al club a pensar en una reestructuración del arco, una posición clave en cualquier proyecto competitivo.