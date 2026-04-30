Colombia

“Amigas del corazón”: Laura Esquivel y Brenda Asnicar traen a Bogotá el regreso de Patito Feo

El esperado reencuentro de las protagonistas de la serie llegará a la capital con un concierto que revive los éxitos musicales que marcaron a toda una generación

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Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro
Concierto de patito feo en Colombia | Imagen de Archivo

El fenómeno juvenil de Patito Feo regresa a los escenarios con un concierto en Bogotá que promete revivir una de las producciones más recordadas de la televisión latinoamericana, con la participación de Laura Esquivel y Brenda Asnicar, quienes interpretaron a los personajes principales de la historia.

El espectáculo “Amigas del Corazón World Tour” llegará a la capital el próximo 23 de septiembre en el Movistar Arena, consolidando el regreso de las artistas a los escenarios internacionales tras varios años alejadas de este formato conjunto. La presentación forma parte de una gira que incluye ciudades de América Latina y Europa, citado por Revista Semana.

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El anuncio generó expectativa entre los seguidores de la serie, especialmente en Colombia, donde la producción tuvo una amplia acogida desde su emisión en 2007. Durante años, los fanáticos mantuvieron vigente el interés por sus canciones, personajes y mensajes, lo que convierte este reencuentro en un evento esperado.

Patito Feo – Patito Feo World Tour - Brenda Asnicar - Laura Esquivel – Amigas del Corazón - Perú – entretenimiento – 9 febrero
El fenómeno juvenil de Patito Feo regresa a los escenarios con un concierto en Bogotá que promete revivir una de las producciones más recordadas de la televisión latinoamericana (Instagram/lauraybrendaworldtour)

La propuesta artística del concierto incluye una producción escénica renovada, con nuevas versiones de las canciones más reconocidas de la serie. Según lo han compartido las artistas, estas adaptaciones incorporan un enfoque más maduro, manteniendo la esencia original que conectó con el público.

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El regreso conjunto de Esquivel y Asnicar representa un momento simbólico para quienes crecieron con la historia de Patito Feo. La serie no solo se consolidó como un fenómeno televisivo, sino que también dejó una huella en la música juvenil de la época, con temas que aún son recordados.

La gira internacional inició en abril y contempla presentaciones en ciudades como Montevideo, Santiago de Chile, Lima, Madrid, Roma, Nápoles, Milán, Guayaquil y Ciudad de México. Dentro de este recorrido, Bogotá figura como una de las paradas clave, reflejando la relevancia del público colombiano.

El concierto está diseñado para ofrecer una experiencia que combine nostalgia y actualización, con coreografías, escenografía y repertorio adaptados al formato actual de espectáculos en vivo. La intención es conectar tanto con antiguos seguidores como con nuevas audiencias.

Patito Feo – Patito Feo World Tour - Brenda Asnicar - Laura Esquivel – Amigas del Corazón - Perú – entretenimiento – 9 febrero
El anuncio del show activó una ola de reacciones entre seguidores que identifican la serie. (Instagram/lauraybrendaworldtour)

En cuanto a la boletería, las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Tu Boleta. Se estableció una preventa para clientes Movistar desde el 28 de abril, mientras que la venta general se habilitará el 30 de abril, ambas desde las 10:00 de la mañana.

Los precios varían según la ubicación dentro del escenario. Entre las opciones disponibles se encuentran localidades como Tribuna Fan Sur por $599.000 más servicio, Platea 102 por $419.000 más servicio y otras secciones con valores diferenciados que permiten distintas experiencias dentro del evento.

La organización del concierto espera una alta demanda de entradas, teniendo en cuenta la expectativa generada por el regreso de las artistas. Este tipo de espectáculos suele convocar a públicos diversos, desde quienes vivieron el fenómeno original hasta nuevas generaciones interesadas en la propuesta.

Además del componente musical, el evento se proyecta como un espacio de encuentro para los seguidores de la serie, quienes podrán revivir momentos emblemáticos a través de las interpretaciones en vivo. La conexión emocional con el público es uno de los elementos centrales de la gira.

Patito Feo – Patito Feo World Tour - Brenda Asnicar - Laura Esquivel – Amigas del Corazón - Perú – entretenimiento – 9 febrero
La capital colombiana figura como una parada clave dentro de una gira internacional que recorrerá América Latina y Europa. (Instagram/lauraybrendaworldtour)

El regreso de Patito Feo a los escenarios evidencia el impacto duradero de ciertos contenidos culturales en América Latina. La permanencia de su música y personajes en la memoria colectiva ha permitido que, años después, continúe generando interés y convocatoria.

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