Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de los playoffs de la NBA

Boston Celtics y Philadelphia 76ers se enfrentan en unos playoffs de la NBA marcados por el regreso de sus estrellas tras largas lesiones - crédito Charles Krupa/AP

Dos equipos que no esperaban excesivamente la postemporada en 2026, se están viendo las caras en la primera ronda de la Conferencia Este de la NBA, sabiendo que tienen poco que perder.

De un lado, los Boston Celtics que iniciaron el año sin Jayson Tatum luego de que se rompiera el tendón de Aquiles, lograron reponerse de su ausencia con Jaylen Brown como líder. El propio Tatum llegó para los últimos partidos de temporada regular y no tardó en carburar con los Orgullosos Verdes, siendo tan efectivo en los triples como acostumbraba antes de la lesión.

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Del otro, los Philadelphia 76ers vivieron un auténtico drama con las lesiones de Joel Embiid, a lo que se sumó la sanción a Paul George por violar la política antidrogas de la liga. Pese a ello, ambos terminaron por volver a la duela, lo que sumado a la consistencia de Tyresse Maxey, los volvió a colocar en la postemporada.

Pese a que los 76ers han dado batalla, la profundidad de plantilla de Celtics les permitió ser más consistentes en los cierres de los partidos, colocando el 3-1 en el cuarto partido.

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Pero cuando se esperaba que cerraran la faena en el TD Garden, Embiid y Maxey lideraron a Philadelphia a la victoria, con un contundente 96-113 que siguiendo la tendencia histórica de la postemporada podría no significar mucho a gran escala, pero al menos le mete presión a Boston al dejar el 3-2 en la serie, y forzando el sexto juego en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia.

Los nombres clave para el juego 6

Joel Embiid, líder de los 76ers, firmó 33 puntos y 8 asistencias en el quinto partido, disipando dudas sobre su compromiso con el equipo - crédito David Butler II/Imagn Images

Joel Embiid: aunque su rol como superestrella nunca estuvo realmente discutido, su compromiso con los 76ers sí, producto de las reiteradas lesiones y algunas actitudes y roces con Maxey en tiempos recientes. Pero todo eso parece haber quedado en el pasado, especialmente luego de ver los números del quinto partido con 33 puntos y 8 asistencias.

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Tyresse Maxey: el base de los 76ers ya no es un mero escudero de Embiid, como se podía pensar años atrás. Ahora es la otra cara del equipo, y volvió a demostrarlo con un gran desempeño durante la serie y particularmente en la reciente victoria del equipo, con 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, con un acierto de 10/18 en tiros de campo.

Jayson Tatum regresó en la recta final de la temporada y viene aportando con su juego exterior a los Celtics - crédito David Butler II/Imagn Images

Jayson Tatum: el alero de los Celtics, reconocido como uno de los mejores jugadores de la NBA, no tuvo su mejor noche con 8/19 en tiros de campo. Pese a ello, sumó en ambos de la cancha 24 puntos y 16 rebotes, demostrando que su regreso a la duela es por todo lo alto.

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Jaylen Brown: el escolta de los Orgullosos Verdes tampoco tuvo su mejor noche en el quinto partido con poco acierto en los tiros de media y larga distancia, y no tuvo protagonismo en las disputas de balón, quedándose con solo 5 rebotes. Hará falta su mejor versión para asegurar un lugar en las semifinales de Conferencia.

Expectativas para el juego 6

La dura rivalidad entre Celtics y 76ers marcará un intenso juego 6 en el Xfinity Mobile Arena, último partido de la serie como local para Philadelphia - crédito David Butler II/Imagn Images

Tratándose de dos franquicias con una rivalidad histórica en la NBA, se anticipa que el ambiente en el Xfinity Mobile Arena será intenso, tomando en cuenta que será el último juego de la serie palos a 76ers como local.

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Las apuestas de ambos equipos parecen claras. Philadelphia buscará darle protagonismo a Embiid para que aproveche su superioridad en la pintura y consiga puntos y faltas constantemente. Boston, en cambio, tendrá que apostarle todo a sus tiradores de élite para liquidar la serie como visitantes desde la larga distancia.

Hora y dónde ver el juego 6 entre Celtics y 76ers por la primera ronda de los playoffs de la NBA en Colombia

El sexto juego de la serie se disputará el miércoles 29 de abril en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia a partir de las 7:00 p. m., y podrá seguirse únicamente a través del NBA League Pass.

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