En video quedó registrada la agresión física a una adulta mayor por parte de sus cuidadoras en Bogotá: “¿No escuchó? Haga caso"

Las imágenes muestran a la víctima recibiendo golpes, insultos y siendo forzada a caminar en plena vía pública - crédito Pasa en Bogotá/X

La reacción de las autoridades en Bogotá fue inmediata tras la difusión de un video que registró el maltrato físico y verbal a una mujer mayor en el barrio Los Alpes, ubicado en Ciudad Bolívar.

En el registro audiovisual, dos mujeres —identificadas como las cuidadoras de la afectada— someten a la fuerza a la abuela, le propinaron golpes en el rostro y la trataron bruscamente mientras le exigen obediencia.

PUBLICIDAD

En el registro audiovisual se ve a la mujer, con discapacidad en una pierna, siendo movilizada por dos personas en medio de lo que aparenta ser un trato físico y verbal inapropiado.

Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, provocaron rechazo entre los habitantes de la zona y motivaron la intervención estatal para proteger a la víctima.

PUBLICIDAD

El caso de violencia en Bogotá desató reacción inmediata de las autoridades locales por maltrato a adulto mayor - crédito Captura video

Además de la agresión física, los insultos y órdenes como “¿No escuchó? Haga caso” quedaron grabados, evidenciando la violencia a la que fue expuesta la víctima en la vía pública.

Las autoridades distritales acudieron al sector para verificar la denuncia, con el apoyo directo de los residentes. El hecho motivó la puesta en marcha de las rutas de atención para casos de violencia intrafamiliar y protección especial a adultos mayores.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la emisora La FM, las dos mujeres que aparecen en el video habrían sido identificadas como Eddy y Rocío Riaño, presuntas hijas de la adulta mayor involucrada en la denuncia.

Acciones oficiales tras la denuncia

La Alcaldía de Bogotá confirmó que, tras ser alertada por el caso, se movilizó un equipo compuesto por funcionarios de Seguridad y Convivencia, el referente de Vejez, la Comisaría de Familia, la Personería de Bogotá y el Grupo de Derechos Humanos de la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

Tras la denuncia pública, la mujer fue trasladada a una casa refugio para salvaguardar su integridad y bienestar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el comunicado oficial, el propósito de la intervención fue restituir los derechos y garantizar la protección integral de la ciudadana afectada.

Las autoridades trasladaron a la señora a una casa refugio, donde se le brinda atención para resguardar su bienestar físico y emocional, en cumplimiento de la normativa que reconoce a las personas mayores como sujetos de especial protección.

PUBLICIDAD

Las entidades del Distrito intensificaron la vigilancia sobre el caso, coordinando acciones para que la víctima reciba el acompañamiento necesario. El proceso de investigación busca esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales de las personas involucradas en el maltrato.

El traslado a la casa refugio y la apertura de la investigación constituyen, según la Alcaldía, una muestra del compromiso con el resguardo de los derechos de las personas mayores y el rechazo a cualquier forma de violencia en su contra. Las autoridades insisten en que este sector poblacional merece una atención prioritaria y garantías efectivas de protección.

PUBLICIDAD

Adulto mayor de 82 años fue atacado con un cuchillo por su propia hija en Soacha: el hombre no se defendió

La preocupación y el temor se han instalado entre los habitantes del municipio de Soacha, en Cundinamarca, tras un episodio de violencia familiar que dejó a un hombre de 82 años gravemente herido.

a

PUBLICIDAD

La agresora, su hija de 25 años, enfrenta acusaciones de reiterados actos violentos, mientras familiares y vecinos advierten sobre la falta de respuesta de las autoridades.

El hombre permanece hospitalizado, con heridas en la cabeza, después de que su hija —diagnosticada con esquizofrenia— lo atacó con un cuchillo.

PUBLICIDAD

La agresión se produjo luego de que la joven exigiera una suma de 200 mil pesos y, ante la negativa, desató el ataque. La familia señala que estos episodios son frecuentes y han intentado buscar ayuda médica y legal, pero hasta ahora ninguna intervención ha resultado efectiva.

La vida cotidiana en el edificio se ha visto alterada por la presencia constante de amenazas y agresiones por parte de la joven. Según testigos, la mujer ha utilizado armas blancas incluso en horas del día, generando alarma y sensación de inseguridad entre los residentes.

Josefa Rodríguez Niño, abuela de la joven, recordó que la situación familiar es insostenible. “Ella siempre ha sufrido desde que nació. La ha llevado al médico, pero no le pusieron así atención para medicarla como debe de ser. Cuando no le dan dinero, reacciona de forma violenta”, lamentó.

La familia asegura que, pese a los intentos de gestionar atención médica y apoyo institucional, la respuesta ha sido insuficiente. Los allegados insisten en que la joven fue víctima de abuso y que su diagnóstico de esquizofrenia la ha acompañado desde la infancia.