El encontrón entre Endry Cardeño y Hassam por sus agudas críticas a Masterchef Celebrity

Mediante avanza la tercera temporada de Masterchef Celebrity Colombia, los espectadores del programa han ido evidenciando las tensas relaciones que sostienen algunos de los famosos que allí participan y, sobre esta situación, se pronunció el afamado comediante Hassam, quien participó en la segunda entrega del concurso.

Resulta que para el humorista bogotano, los actuales participantes se han preocupado más por sus problemas personales que por desempeñarse correctamente durante las pruebas, y así lo manifestó a través de una comparación que hizo con base en su experiencia allí.

Y aunque las reacciones a la publicación demuestran que la gran mayoría de seguidores de Hassam estuvo de acuerdo con su postura, hubo algunos entre los cuales estas palabras no sentaron muy bien, como la actriz Endry Cardeño, quien se encargó de defender la labor hecha por sus compañeros durante esta tercera temporada. Ella lo consideró como un desatinado comentario del comediante en cuestión.

“Estoy muy indignada con el tweet de Hassam, no por mi, sino por mis compañeros que si cocinan y mucho. Se han mamado sol, agua y quemadas, como seguro también le tocó a él”, contestó la actriz recordada por su papel de ‘Laiza’ en la novela ‘Los Reyes’.

Sin embargo, Cardeño no se quedó sin respuesta y, con un par de comentarios, el afamado cuentachistes advirtió que élpuede comentar como lo hace cualquier otro televidente de Masterchef Celebrity Colombia. Además, reiteró que la hostilidad está a flor de piel.

“Yo sé, todos cocinan, pero ni con quemadas, cortadas, sol ni lluvia hubo tanta malparid*z (...) A mí caracol no me paga por tuitear, lo digo como televidente, y lo veo porque es un programa bacano, no es cualquier comentario y no creo que desestabilice tremenda producción. El lío es que la televisión afecta a espectadores promedio que no pueden analizar con profundidad”, aseguró Hassam.