Colombia

Sara Corrales anunció con ilusión la compra de su nuevo hogar en México antes de la llegada de su hija

La actriz sorprendió a sus seguidores al compartir en redes sociales que estrenará casa junto a Damián Pasquini, justo cuando se preparan para recibir a su primogénita en las próximas semanas

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Sara Corrales detalla su alimentación en el embarazo y da consejos a sus seguidores - crédito @saracorrales/ Instagram
Sara Corrales mostró la nueva casa que adquirió con su esposo Damián Pasquini para darle la bienvenida a su hija - crédito @saracorrales/ Instagram

La actriz colombiana Sara Corrales, de 40 años, anunció el 28 de abril de 2026 en su cuenta de Instagram la compra de una nueva vivienda en México junto a su esposo, el empresario Damián Pasquini. El anuncio, acompañado de imágenes en las que la pareja sostiene documentos y celebra “dos grandes noticias”, precede al nacimiento de su primera hija, previsto para dentro de dos meses.

La actriz celebró la adquisición de su nuevo inmueble con su esposo Damián Pasquini, lugar en el que recibirán a su hija Mila - crédito @saracorrales/Instagram
La actriz celebró la adquisición de su nuevo inmueble con su esposo Damián Pasquini, lugar en el que recibirán a su hija Mila - crédito @saracorrales/Instagram

La publicación incluye fotografías desde el interior de la propiedad y destaca que la casa ofrece áreas amplias, jardines y zonas rodeadas de vegetación. Días atrás, la actriz recordada por su trabajo en la telenovela Vecinos mostró una de las habitaciones, concretamente la de su futura hija a la que vienen realizándole todo tipo de arreglos.

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La actriz está a pocas semanas de dar a luz a su bebé, fruto de su matrimonio con Damián Pasquini - crédito @saracorrales/Instagram

En las publicaciones, Corrales explicó que el inmueble se encuentra en una zona urbana y que iniciarán una remodelación total para concluirla antes de la llegada de la bebé. Aunque la pareja reside actualmente en México y reiteró su intención de seguir allí con sus vidas, la ubicación exacta de la nueva propiedad no fue revelada a sus seguidores.

Sara Corrales reveló tenso momento durante el embarazo por problemas con el cordón umbilical

La actriz explicó que la presencia de dos vueltas del cordón umbilical en el cuello de su hija no era grave, pero podría influir en el tipo de parto - crédito @enlamovidacol/ Instagram

La actriz no ha tenido reparos en contar detalles de su historia con Mila. Tiempo atrás reveló que la fertilización fue compleja para ella, al punto que estuvieron a punto de rendirse con Pasquini. No obstante, luego de su paso por el Burning Man Festival, Sara recibió la noticia de boca de su doctor de que estaba encinta.

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En días recientes, Corrales reveló que un mes atrás, durante una revisión rutinaria con su ginecólogo le informaron que la pequeña Mila ya se encontraba en la posición adecuada para nacer, pero advirtió sobre un detalle que requería especial atención: el cordón umbilical estaba envuelto alrededor del cuello de la bebé.

Según explicó la actriz, y para calmar a sus seguidores, la situación no era enteramente grave, pero sí podía influir en el tipo de parto, ya que esta complicación suele aumentar las probabilidades de que sea necesario recurrir a una cesárea, algo que la intérprete venía tratando de evitar a toda costa durante los meses previos.

“Lo que no les había contado era que la señorita tenía dos vueltas de cordón en el cuello… Nada grave, pero no era ideal llegar al parto con esas dos vueltas, porque si el cordón no era lo suficientemente largo, muy posiblemente terminaría en cesárea”, comentó la actriz, dejando en claro que el equipo médico tomó medidas para evitar riesgos.

Sara Corrales y Damián Pasquini consolidan su familia en México compartiendo detalles de su vida personal y el embarazo en sus perfiles digitales - crédito saracorrales / Instagram
Sara Corrales y Damián Pasquini consolidan su familia en México compartiendo detalles de su vida personal y el embarazo en sus perfiles digitales - crédito saracorrales / Instagram

Siguiendo las indicaciones de su médico, Sara realizó una serie de ejercicios recomendados para intentar modificar la posición del cordón. Después de varias semanas, la actriz reveló que se produjo un cambio positivo: “Oh sorpresa, buena noticia: Mila se quitó una vuelta del cordón, lo cual es positivo, pero ahora se desencajó y está en diagonal. Estamos cruzando los dedos para que se acomode como debe ser para poder tener un parto natural”, relató.

Este avance, aunque favorable, trajo consigo un nuevo reto, ya que la bebé cambió de posición y aún no se encuentra completamente lista para un parto natural.

La actriz manifestó que, llegados a este punto y en caso de que su hija no logre acomodarse de nuevo, está dispuesta a recurrir a una cesárea si así lo indica el equipo médico.

“Si no se llegara a acomodar, solo en el momento del parto se puede ver qué va a pasar. Yo estoy fluyendo como el agua y va a pasar como tiene que pasar, va a ser hermoso y voy a respetar esa manera en la que Mila quiera llegar al mundo”, expresó Corrales, mostrando tranquilidad y confianza en el proceso.

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