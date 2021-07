Majo Vargas reveló cuántas cirugías tiene y qué le dice su mamá al respecto

María José Vargas Agudelo es una de las jóvenes colombianas con mayor reconocimiento en la actualidad, por cuenta de una exitosa carrera como actriz que ha cosechado a sus 20 años de edad, pues ha hecho parte de exitosas producciones como ‘Lady, la vendedora de rosas’ y ‘La reina del flow’.

Por esta razón, también son millones de personas las que están al pendiente de su vida personal, sobre la cual brindó nuevos detalles a través de una serie de preguntas a las que decidió responder en su cuenta de Instagram.

“¿Tienes cirugías?”, fue una de las dudas más recurrentes durante la dinámica, motivo por el cual ‘Majo’ Vargas decidió contestar con toda sinceridad y advirtió que son falsos los rumores que a veces la señalan de, supuestamente, haberse operado los glúteos o el rostro .

“Mi mamá todavía me manda y no me lo permite. También les manda a decir que ‘porque no y punto’, y que si me llego a hacer algo ‘esto pasa de castaño a oscuro’”, comentó.

Además, mencionó que ni siquiera tiene diseño de sonrisa y que sus dientes son resultado de un proceso de ortodoncia bastante común, en el cual se puso brackets cuando era apenas una adolescente.

También negó las versiones sobre una supuesta ruptura con su novio Julián Cerati (sobrino del fallecido rockero argentino Gustavo Cerati), del cual se ha mostrado un poco alejada por cuestiones de trabajo, aunque están apenas a unos meses de cumplir dos años de relación.

“Estamos guardando ganas para cuando podamos vernos”, añadió la joven que actualmente graba una serie en el municipio de Barichara (Santander), donde interpreta una mujer de época llamada Isabella Francisca Dominga Villamizar.

Por supuesto, no es la primera vez en la que Vargas Agudelo responde sobre su apariencia física, pues meses atrás habló de las críticas que le hacen sus detractores e indicó por qué no les brinda importancia.

“Porque me comprometí conmigo misma, porque me perdoné y me acepto tal cual soy, porque me autocritico constructivamente, porque entendí que todas somos bellas a nuestra manera y que todas brillamos, es que no puedo permitir que una persona externa denigre o rebaje todos esos procesos que he llevado tan dificultosos, largos y que aún sigo en ellos”, concluyó en aquella ocasión.