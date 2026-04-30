Colombia

Jhorman Toloza le respondió a Roberto Velásquez por sus señalamientos: “Jack Sparrow de Temu”

El exprometido de Alexa Torrex negó lo dicho por el productor de ‘La casa de los famosos Colombia’ y lo atacó con dureza a través de las redes sociales

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Jhorman Toloza negó haber intentado devolver el anillo de compromiso a Alexa Torrex tras su separación, y lanzó duros comentarios contra Roberto Velásquez, que difundió el rumor - crédito @jhormantol/Instagram y cortesía Canal RCN
Jhorman Toloza negó haber intentado devolver el anillo de compromiso a Alexa Torrex tras su separación, y lanzó duros comentarios contra Roberto Velásquez, que difundió el rumor - crédito @jhormantol/Instagram y cortesía Canal RCN

Hace varias semanas se conoció la noticia de que Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex que actualmente participa en La casa de los famosos Colombia, comunicó la ruptura con la influenciadora luego de que esta decidiera iniciar un romance dentro del reality show con Tebi Bernal.

“Oficialmente todo se terminó, muchachos”, afirmó entonces, dejando claro que a partir de ese momento no mantenía ningún tipo de relación con la cucuteña.

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Las semanas siguientes vieron las repercusiones de lo ocurrido, magnificadas por Roberto Velásquez, involucrado con la producción del formato y locutor de ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos Colombia?, pódcast exclusivo de la aplicación digital de RCN que en su día tuvo como una de las panelistas a Karina García.

En una de las más recfientes emisiones del pódcast, Velásquez celebró entre ironías y comentarios sarcásticos que Toloza no hubiera conseguido entregarle el anillo de compromiso a Alexa, para ratificar la separación entre ambos.

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El productor no se aguantó y le tiró algunos dardos al exprometido de la participante de 'La casa de los famosos' - crédito @letengoelchisme/IG

Alguien se quedó sin mandar un anillo a la casa que quería para romper un corazón y sufrir y... Nah, esa novela se te acabó. Aquí no, con La casa de los famosos no. Ve a un reality de YouTube, que seguramente allá te aceptan con tu anillo que quisiste devolver”, expresó el productor en tono burlón.

El relato de Velásquez continuó con referencias sobre la supuesta frustración de Toloza, acompañado por las risas de su equipo: “Ay, tengo una alegría en mi corazón, en el fondo de mi corazón. ¿Por qué no pudo entregar ese anillo? ¿Por qué no pudo entregar ese anillo?”. En el cierre de la transmisión, el productor remató con otra frase irónica: “Holi, somos las personas que no dejamos entrar el anillo. ¿Cómo estás?”.

Ante la repercusión de estos comentarios, Jhorman Toloza se pronunció a través de TikTok y negó rotundamente la versión difundida por Velásquez. En su video, Toloza descalificó la historia y desmintió cualquier intento de devolución de un anillo de compromiso.

El ex prometido de Alexa Torrex negó haber intentado devolver el anillo de compromiso y atacó con dureza al locutor de 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia' - crédito @jhormantol/Instagram

¿Cuál anillo boberto? Mire, despojo de Jack Sparrow de Temu. Papi, primero que todo los hombres no tenemos anillo de compromiso, utilice la mente. Piensa, busca en ChatGPT, y utiliza tu cabeza que tiene rastas, estúpido. Papi, los hombres no tenemos anillos, yo no tengo que entregar un anillo porque no estamos casados, el anillo de compromiso solamente lo recibe la mujer. Estúpido”, afirmó el creador digital.

Toloza aprovechó su publicación para lanzar críticas directas al productor, señalando que solo le servía la casa para crear “contenido basura”. Añadió, “No todo lo que pasa en La casa de los mozos tiene que ver con Jhormitan”, y concluyó su intervención con una frase irónica: “El boberto del Jefe está como enamorado de mí”.

La confrontación pública entre Jhorman Toloza y Roberto Velásquez generó reacciones inmediatas entre seguidores del programa y usuarios de redes sociales, manteniendo el foco sobre los vínculos y tensiones que atraviesan la tercerta temporada de La casa de los famosos Colombia, dividiéndose entre el apoyo a Toloza y cuestionamientos de este por parte de usuarios que consideraron que debería dar el tema por cerrado.

Yina Calderón tachó a Alexa Torrex de “migajera” por su interés en Tebi Bernal

La panelista de Telemundo sentenció que el romance no tiene futuro - crédito @letengoelchisme/IG

La actual panelista de La casa de los famosos en su versión de Telemundo, no tuvo problemas en atacar la actitud de la concursante, especialmente en lo que respecta a su vínculo con Tebi Bernal.

“Yo siento que hay algo que se ve horrible en una mujer y es que esté detrás de un hombre chillándole y rogándole y como que fíjate en mí. Eh, eso ya ni siquiera es show, eso ya pasa a ser como, como... migajero”, apuntó.

La huilense enfatizó que Tebi actúa con inteligencia para captar el apoyo del equipo de Alexa, afirmando:“Lo único que está haciendo es subir a Tebi y bajar ella. Porque el Tebi, aprovechado... lo que hizo fue meterse con ella porque sabía que ella tenía apoyo para quitarle el team o para ganar del team de ella”.

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