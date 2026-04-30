Conciertos en Colombia para mayo: los artistas que marcan tendencia antes de terminar abril

La agenda de conciertos en Colombia para 2026 mantiene una oferta sólida con eventos de gran relevancia en el sector del entretenimiento - crédito Visuales IA

El desarrollo de 2026 da indicios de mantener vitalidad en el sector del entretenimiento. La agenda de conciertos en Colombia se mantiene sólida, albergando desde los festivales y conciertos solistas masivos más anticipados, hasta presentaciones de artistas más ligados a un sector específico de la audiencia pero que, por lo general, es igualmente entusiasta.

Más allá de que se han producido cancelaciones de varios artistas con las dudas sobre la venta de boletería como principal detonante, eso no parece significar que la audiencia no esté dispuesta a invertir sumas considerables para ver a sus artistas preferidos. Así lo evidencía el comportamiento de las búsquedas en Google, alrdededor de algunos de los conciertos más esperados de mayo de 2026.

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J Balvin y el Festival Vallenato, los más buscados

J Balvin (azul) y el Festival Vallenato (rojo) lideran las búsquedas en Google, reflejando el interés del público en los conciertos más esperados de mayo de 2026 - crédito captura de pantalla Google Trends

El gráfico de interés a lo largo del tiempo evidencia que J Balvin registra picos pronunciados en distintos momentos durante los últimos 30 días. Estos picos tienen relación con el anuncio de su álbum colaborativo con Ryan Castro, Omertá, así como con el paso de su gira Ciudad Primavera por Cúcuta y Bucaramanga.

En contraste, el Festival Vallenato presentó una tendencia ascendente y sostenida a lo largo de abril, terminando como un evento que genera una expectativa considerable a su alrededor. Tomando en cuenta que se trata de una edición que rendirá homenaje al Binomio de Oro de América por sus 50 años de carrera, y que en su cartel cuenta con la presencia de figuras como Silvestre Dangond con Juancho De la Espriella, Guayacán Orquesta, Danny Ocean y el propio J Balvin, no parece casualidad.

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Por otro lado, eventos como el festival La Solar en Medellín o la fecha de Nelson Velásquez en el Movistar Arena de Bogotá, muestran una presencia baja y constante en las búsquedas.

Distribución regional del interés

J Balvin concentra la mayor parte del interés en las regiones de Norte de Santander, Santander y el Eje Cafetero, alineado con el paso de su gira Ciudad Primavera por la zona - crédito captura de pantalla Google Trends

La comparación por subregiones revela patrones definidos:

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J Balvin concentra el mayor interés en Norte de Santander, Santander, Risaralda, Quindío y Caldas. Esto sugiere una fuerte conexión del artista con el público de la zona andina y nororiental, algo acorde con los anuncios de nuevo álbum de estudio pero también con el paso de la gira Ciudad Primavera por los Santanderes.

Festival Vallenato domina en búsquedas en el Caribe colombiano, especialmente en departamentos como Cesar, Sucre, La Guajira y Magdalena, a los que se suma Amazonas, reflejando su alcance nacional y el potencial turístico que conlleva uno de los eventos tradicionales de la música colombiana.

La Solar y Nelson Velásquez presentan una cobertura regional menos marcada. Como tendencia más notoria, el evento que se celebrará en el Parque Norte este fin de semana tiene su principal foco de interés en el centro del país, evidenciando el tipo de público que se muestra interesado desde hace años en asistir al evento que contará con nombres como Álvaro Díaz, Danny Ocean, DJ Snake, My Towers o Yandel Sinfónico, entre otros.

El Festival Vallenato muestra su mayor impacto en la región Caribe y Amazonas, consolidándose como uno de los eventos musicales tradicionales de Colombia - crédito captura de pantalla Google Trends

Consultas relacionadas con los conciertos más esperados de mayo

Las búsquedas asociadas con J Balvin se enfocan en la compra de boletos para conciertos en ciudades como Cúcuta (donde se presentó el pasado 11 de abril) y Barranquilla (donde se presentará el próximo viernes 1 de mayo), así como en temas sobre su patrimonio y apariciones internacionales como la protagonizada en Coachella como invitado de Karol G.

Las búsquedas sobre los conciertos de J Balvin se centran en compra de boletos para Cúcuta y Barranquilla, así como en su presencia internacional y patrimonio - crédito captura de pantalla Google Trends

Por el lado del Festival Vallenato, las consultas giran en torno a la programación, cronograma y figuras destacadas del evento, como los tradicionales defiles de piloneras o los eventos con los que se decide al Rey Vallenato, junto a la logística para la visita a Valledupar, principalmente vinculada al hospedaje.

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Desde el cronograma hasta la hotelería, los temas de interés alrededor del Festival Vallenato - crédito captura de pantalla Google Trends

En el caso de La Solar se buscó particularmente la ubicación del evento, en el Parque Norte, así como entradas que se venden a través de Tu Boleta.