Maluma es portada de la revista Vogue México y relató cómo rinde tributo a sus raíces en “Loco x Volver”

Maluma fue portada de Vogue México y dio detalles de su más reciente sencillo "Loco X Volver" - crédito Vogue México

El artista colombiano Maluma inicia una nueva etapa personal y profesional al presentar su esperado álbum Loco x Volver, una producción que marca su regreso a las raíces y reivindica con firmeza su identidad latina y familiar.

El intérprete, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño, se muestra renovado, tras un periodo de pausa en el que priorizó su entorno más cercano y realizó cambios estratégicos en su equipo. Esta transformación profundiza no solo en su música, sino en su visión sobre el éxito, ahora orientada hacia el bienestar y la tranquilidad. Así lo detalla en entrevista con Vogue México, en la que el cantante resalta: “Este álbum es una celebración de mis ancestros, un homenaje a mis abuelos. Gracias a ellos es que hoy en día soy músico”.

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En el diálogo, Maluma destaca la importancia de la familia en este proceso de cambio, enfatizando el nacimiento de su hija Paris junto a Susana Gómez como un punto de inflexión vital. Señala que fue la llegada de su primogénita lo que le permitió “abrir los ojos y parar en un momento que era crucial”.

El artista comparte: “Realmente se lo agradezco a mi hija porque ella fue la que me dio el conocimiento. Gracias a ella es que hoy tengo una vida en plenitud y que obviamente le di la prioridad a cosas que tenía que dar prioridad.”

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Maluma destacó cómo su pareja Susana Gómez y su hija Paris influyeron en su cambio de miras sobre la fama - crédito maluma / Instagram

Maluma refuerza la cultura latinoamericana y redefine el éxito a nivel personal

Después de encabezar un ascenso meteórico desde el lanzamiento de Pretty Boy, Dirty Boy en 2015, con hitos como su debut en Hollywood junto a Jennifer Lopez en Marry Me (2022) y una participación de voz en la película de Disney Encanto, Maluma reconoce que la fama y el ritmo de trabajo lo condujeron a un desgaste físico y mental.

“El exceso de trabajo, el exceso de ambición, de movimiento, de ego, de ganas de ser el número uno” provocaron un agotamiento acumulado que lo llevó a tomar distancia para replantear su camino, según relata a Vogue México.

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A partir de esa pausa, Maluma tomó la decisión de construir un estudio de grabación en su residencia de las Islas Turcas y Caicos, donde desarrolló las canciones de su nuevo disco. Este espacio le permitió reconectarse con su creatividad y dar un giro definitivo hacia el bienestar: “Decidí dar un paso atrás y observar desde un lado diferente a mi carrera, o sea a Maluma. Tuve que aprender a pausar en vez de acelerar”, indica el músico.

La esencia de Loco x Volver reside en la reivindicación de la identidad y el orgullo latino. El cantante resalta la importancia de abrazar sus raíces y promueve un “sueño colombiano” como respuesta al tradicional anhelo de triunfar exclusivamente en Estados Unidos.

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“El flexing de este álbum es la pureza y el peso cultural que tiene el álbum. Es sentirme orgulloso de mi cultura, de lo que soy y lo que es ser latino”, afirma. De este modo, se suma a una tendencia presente en la escena musical reciente, donde proliferan propuestas que enarbolan los orígenes y la diversidad de géneros de la región. Ejemplos de este movimiento son Cosa Nuestra: Capítulo 0 de Rauw Alejandro o el énfasis de Bad Bunny en la cultura puertorriqueña.

El enfoque actual de Maluma queda sintetizado en el primer sencillo del álbum, Botero, titulado en homenaje al pintor colombiano Fernando Botero, reconocido por representar la abundancia y los excesos en sus obras. El artista narra que este sencillo, y en general el disco completo, son un reflejo honesto de sus vivencias recientes y de su proceso de sanación interior.

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“Todo el álbum es una realidad desde el principio hasta el final; las cosas que digo, los pensamientos que se me vienen en cada una de esas frases, los ritmos, los instrumentos, las personas con las que trabajé. Ha sido un proceso muy bonito. Fue difícil, pero hacer el álbum fue mi forma de sanar y encontrar ese renacimiento del que te estaba contando”, explica él mismo.

Diversidad musical y colaboraciones con artistas colombianos

El repertorio de Loco x Volver explora géneros como el vallenato, el mambo, el reguetón y otros ritmos tropicales, todos profundamente ligados a la cultura colombiana. La mayoría de los colaboradores que participan en el disco también son originarios de Colombia, lo que refuerza el mensaje de unidad y orgullo por la identidad nacional.

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Maluma menciona una colaboración especial con “una colaboradora de primer nivel”, aunque preserva el misterio sobre su identidad y anticipa que la canción conjunta “se siente ‘bien pueblo’, es el pueblo, es la gente trabajadora que viene de abajo hacia arriba luchando y soñando como lo hicimos nosotros”.

Para el cantante, la clave de esta etapa es la autenticidad y la conexión genuina con su historia y la de su país. “Encontrar el hilo conductor de cada una de las canciones es muy difícil cuando hay tantos géneros tan diferentes. Pero igual ese soy yo y esa es mi esencia. He sido un músico versátil desde el principio de mi carrera”, señala en la entrevista con Vogue México.

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El propio Maluma responde con claridad a quienes se preguntan sobre el significado central de este proceso: el artista colombiano acaba de lanzar un álbum titulado Loco x Volver, compuesto principalmente en su estudio de las Islas Turcas y Caicos, que representa su reconexión con sus raíces, la música tradicional de Colombia y un renovado sentido de equilibrio personal. La consecuencia principal ha sido la redefinición de su éxito, que para él ahora radica en “estar tranquilo” y en la plenitud fuera de la fama y el dinero.

Hoy, Maluma sostiene que, pese a los cambios, nunca ha perdido las ganas de seguir creciendo como artista: “A mí nunca me ha faltado el hambre. Nunca he llegado a ese punto, y espero no llegar, pero si pasa, pues lo recibo con amor. Estoy soñando de cero, como si realmente hubiera vuelto a empezar. Esto es un renacer de mi parte personal.”

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