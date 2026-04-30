Jorge Carrascal volvería al fútbol europeo: sonó de nuevo para un club histórico de Francia

Jorge Carrascal es una de las figuras de Flamengo desde 2025, suma una Copa Libertadores y un Brasileirao con el club - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Jorge Carrascal ha llamado la atención en el mercado de fichajes gracias a sus actuaciones con Flamengo de Brasil, a donde llegó en 2025 y consiguió el Brasileirao y la Copa Libertadores de ese año, así como el Campeonato Carioca 2026 y la Challenge Cup en la Copa Intercontinental de la FIFA.

Es por eso que el colombiano suena para un equipo en Francia, lleno de historia y pagaría una fortuna por el mediocampista, lo que llamaría la atención de los cariocas y los sentaría a negociar el traspaso, aunque actualmente no se tiene confirmación de contactos entre las partes.

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El equipo interesado en Jorge Carrascal

El mercado de fichajes de Sudamérica y Europa se agita ante la posibilidad de que Jorge Carrascal cambie Flamengo por el Olympique de Marsella, uno de los dos equipos de Francia, junto al PSG, que consiguieron la Champions League en su historia y donde ya pasó el delantero Luis Javier Suárez.

Según el periodista Marco Mampreso, tras un primer intento fallido de 15 millones de euros más bonos, el Marsella presentó una propuesta de 25 millones de euros, lo que representa una oferta inédita para el fútbol brasileño. La directiva de Flamengo examina cuidadosamente el ofrecimiento, capaz de modificar su plantilla a mitad de temporada.

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Olympique de Marsella haría un segundo intento por Jorge Carrascal y llevarlo a Francia - crédito @MarcoMampreso/X

La oportunidad del volante se explica por el interés del club francés en sumar refuerzos y por el papel actual del jugador en el equipo brasileño. Para el Fla, recibiría una cifra de impacto, mientras que para el colombiano significaría relanzar su carrera internacional y aspirar a presencia en el Mundial 2026, además de convertirse en apenas el segundo colombiano en jugar para el equipo marsellés.

De concretarse la transferencia, Carrascal sería el segundo colombiano en la historia en vestir la camiseta del Olympique de Marsella, tras Luis Javier Suárez. La experiencia del cartagenero en el fútbol europeo incluye periodos en el filial del Sevilla, el Karpaty Lviv de Ucrania, CSKA y Dinamo Moscú, en Rusia, lo que fortalece su perfil internacional.

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Luis Javier Suárez jugó con el Marsella antes de pasar al Almería de España y Sporting de Portugal - crédito @OM_Espanol/X

Esta posibilidad no solo representa un nuevo reto en la Ligue 1, sino que puede resultar clave para el proceso hacia la Copa del Mundo. El mediocampista aspira a ganar ritmo competitivo, captar la atención del seleccionador Néstor Lorenzo y asegurarse un puesto en la lista rumbo a la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Cómo impacta la salida de Carrascal en Flamengo

La eventual partida de Carrascal obligaría a Flamengo a reajustar su estrategia durante la campaña, en medio del Brasileirao y la Copa Libertadores. Primer Tiempo puntualizó que la presencia del colombiano añade variantes en el mediocampo y, en caso de materializarse la venta, el cuerpo técnico deberá reconsiderar sus opciones en esa zona.

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El club afronta semanas determinantes en el calendario internacional y traspasar a Carrascal tendría consecuencias deportivas y económicas. Aunque Flamengo mantiene un buen momento tras sus últimas victorias, la venta del colombiano podría alterar los planes frente a los desafíos inmediatos.

Pese a perder minutos en los últimos partidos por sanción, Jorge Carrascal sigue siendo determinante para Flamengo en la temporada 2026 - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Mientras Flamengo analiza la propuesta y Marsella espera, Carrascal centra sus esfuerzos en alcanzar un papel destacado en Francia y consolidar su candidatura para la selección colombiana con miras al próximo Mundial.

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Trayectoria y momento de Jorge Carrascal

Carrascal ha experimentado altibajos en Flamengo durante los últimos meses. La llegada de Leo Jardim como nuevo entrenador limitó la participación del colombiano, quien solo sumó 515 minutos en 10 partidos. Esta disminución en minutos coincidió con la salida de Filipe Luis del banquillo.

El volante fue reincorporado a la convocatoria de Flamengo para la Copa Libertadores después de cumplir su sanción disciplinaria por expulsión frente a Fluminense, por el Brasileirao. Su último partido fue ante Independiente Medellín en el estadio Maracaná, donde el equipo carioca consiguió una victoria por 4-1.

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Durante la presente temporada, el mediocampista ha disputado 20 partidos, con dos goles y cuatro asistencias en todas las competencias, ilustrando su aporte a pesar de la irregularidad. Su regreso a la lista de convocados alimenta las expectativas de un posible regreso a la titularidad en una fase determinante de la Copa Libertadores.