Andrea Valdiri recibió lujoso regalo de Felipe Saruma y lo llamó padre y cuidador de su hija Adhara

Este viernes 23 de julio, la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri celebró su cumpleaños número 30. La también bailarina estuvo rodeada por sus hijas y seres queridos, dentro de los cuales está el también influenciador Felipe Saruma, quien en los últimos meses se ha visto muy cercano a la mujer.

De hecho, Saruma fue el primero en sorprender a Valdiri en su cumpleaños, la mujer publicó un video en horas de la mañana en el que precisamente muestra las sorpresas con las que la despertó su amigo. En primera medida, Valdiri enseñó la decoración que el joven hizo en su casa, la cual consistió en muchos globos de color rojo, rosados y decoraciones doradas.

Su primer regalo por parte del influenciador fue un lujoso bolso; sin embargo, a lo que más prestaron atención sus seguidores fue al comentario que hizo la mujer al destapar el regalo. “Mi primer regalo me lo dio Felipe. Marica, te amo. Mejor dicho, productor, amigo, atiende a Adharita, padre. ¡Ay, bebé qué lindo!”.

Con este comentario, muchos de los seguidores de la mujer entendieron que la mujer estaba señalando que Samura ha estado más pendiente de su hija Adhara que el mismo Lowe León, quien realmente es el padre de su segunda hija.

Las palabras de la mujer también emocionaron a sus fanáticos, puesto que desde que la mujer se ha mostrado cercana con Samura, muchos creen que ambos influenciadores son pareja. De hecho, recientemente Samura le jugó una broma a Valdiri en la que le hizo creer que le iba a pedir matrimonio.

Saruma interrumpió el almuerzo de la mujer. “¿Usted qué hace?”, preguntó el influenciador, para lo que Valdiri respondió: “Almorzando”. Sin embargo, el creador de contenido pidió que lo acompañara para “ayudarle en algo”.

Valdiri acompañó a Saruma al borde de la piscina y, por esto, la influenciadora pensó que la iba a empujar dentro del agua. “¿Qué pasó? No me vas a meter”, expresó, pero el influenciador le aseguró que no iba a ocurrir eso que sospechaba.

“No, pues, cómo le explico. No sé por dónde empezar. Mira que no había tenido la confianza para decirte lo que te voy a decir. Ya nos llevamos conociendo por mucho tiempo”, expresó Saruma.

“Lo único que iba a decir era para ver si tu...”, continuó Saruma, ahora de rodillas frente a Valdiri, quien se encontraba extrañada. “A ver si me tomaba una foto”, reveló Saruma, poniendo en evidencia la broma que planificó con la bailarina como víctima.

Más sobre la celebración de Andrea Valdiri

La barranquillera celebró sus 30 años, como una niña de 15, así lo señaló ella misma al mostrar la primera parte de su celebración, la cual se dio en un parque de diversiones que alquiló para ella y su familia. El lugar está ubicado en el barrio Los Robles, en Barranquilla, lugar en el que nación la influenciadora.

Luego de esto, la celebración tuvo una segunda etapa, la cual se llevó a cabo en una discoteca de la ciudad, en la cual también estaba solo Valdiri y su familia. Sin embargo, en este lugar sorprendió la llegada de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, y Koral Costa, invitadas especiales de Valdiri que llegaron al lugar luego de vivir complicaciones en el aeropuerto.

En el perfil de Epa Colombia, la mujer reveló que salió corriendo a último momento para el cumpleaños de Valdiri, razón por la que llegó solo a la segunda parte, pero confesó que hizo que Valdiri le prometiera algo. “Tú ya no estás embarazada amiga, ya no me puedes negar un beso. Yo te lo dije, vengo por mi beso”, señaló, aunque en ninguna de las cuentas de la mujer se vio si esto finalmente se cumplió.

“Tú no tienes competencia querida, eres única perreando, eres la mejor. Millonaria, con plata y las demás que se pongan el cu**”, fueron algunas de las palabras que Barrera le dedicó a Valdiri en su fiesta.

