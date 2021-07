Erik Rodríguez causa admiración en redes sociales tras la transformación de su personaje de Titano a Meleza en ‘La reina del flow’

Titano a Meleza en ‘La reina del flow’ .

En su lucha por hacer venganza, el personaje de alias Titano, en la novela ‘La reina del flow’, quien es un sicario que él disparó a la protagonista Yeimi Montoya, en un reciente capítulo de esta serie, ha demostrado que está dispuesto hacer lo que sea por no ser capturado por la autoridades, motivación que llevó a este personaje a camuflarse entre los tacones de una mujer trans que se hace llamar Melaza.

En el último capítulo de la novela, Erik Rodriguez, actor que le da vida a este personaje, habló en entrevista con el portal Kienyke y contó cómo ha sido la experiencia de trabajar un papel como sicario y ahora darle esa transformación, el cual cada noche se ha robado la admiración y ha causado hasta memes en redes sociales.

En diálogo con el medio, Erik contó que “‘Titano’ es un hombre que obra en el lugar amoral de las circunstancias, es un criminal, pero también es un ser humano que tiene una profunda herida por una pérdida muy grande que es la de su hermano.”

Sin embargo, en la última semana, este actor ha logrado que su personaje sea furor en el prime time nocturno, pues evidentemente muchos no esperaban ver al asesino en tacones y más que tuviera una fluidez para desempeñar esta transformación.

Inicialmente, el furor se dio cuando en medio de una escena de secuestro, Erick con peluca y tacones dio a conocer el nuevo ‘Titano’ , hasta tal punto que varios internautas expresaron por Twitter que era admirable la belleza que tenía el maleante y que su maquillaje era envidiable.

“Pero que guapa dejaron a Titano mis respetos para el equipo de maquillaje, quisiera su talento”, “Le quedo muy bien la transformación a Titano si no hablaba ni me daba cuenta que era él” y “Titano que se siga vistiendo así es que me encantó en serio le luce demasiado”, son algunos de los comentarios que desató en redes el talento del actor bogotano.

Esta no ha sido la única aparición de ‘Titano’ transformado, en la noche el viernes, cientos de seguidores de esta producción admiraron al actor por su capacidad multifacética en la actuación, pues ahora el asesino de sangre fría y mano derecha del malvado ‘Manin’ demostró sus dotes en el baile y su hablado en portugues, el cual cautivó a la audiencia.

En su carrera actoral, Erick Rodríguez ha tenido otros grandes papeles con los que ha logrado tocar pantalla internacional, en una pasada entrevista para Show Caracol, el actor indicó que su personaje de Pablo Sanclemente en ‘Bolívar’, tío en tercer grado del libertador y esposo de una de sus hermanas le ayudó a brindar su talento y obtener reconocimiento en otros países.

“Fue un trabajo muy hermoso que me abrió las puertas nacionalmente e internacionalmente con una audiencia grande en Latinoamérica, Estados Unidos y en Europa también”, expresó Erik Rodríguez.

Ahora, en la segunda temporada de ‘La reina del flow’, se transporta al siglo XXI interpretando a Titano. “Llega la oportunidad de estar en una serie y conocer personas, lenguajes, mundos y yo creo que ese intercambio es lo más valioso que me llevo de ‘La reina del flow’”, manifestó en su momento el intérprete.

A sus 35 años, este artista cuenta con más de 17 años de experiencia, se formó como licenciado en artes escénicas de la Universidad de Antioquia y es hijo del Teatro Libre de Bogotá. En su juventud vivió en Londres, ciudad en la que permaneció por más de siete años estudiando la industria, aprendiendo el idioma y enriqueciéndose a través de experiencias las cuales ahora demuestran todo su talento en esta producción.





