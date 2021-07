Colombia recibió un nuevo lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer

Este miércoles llegó a Colombia un nuevo lote de vacunas Pfizer. Foto: Ministerio de Salud.

Este miércoles 21 de julio, el Ministerio de Salud de Colombia confirmó la llegada de un nuevo lote con 308.880 vacunas de la farmacéutica Pfizer, que fueron alcanzadas a través del acuerdo bilateral con esta compañía estadounidense.

Según informó la cartera de Salud estos biológicos contra el covid-19 serán utilizados para intensificar la vacunación de las mujeres gestantes en el país a través del Plan Nacional de Vacunación y para la aplicación de las segundas dosis de los ciudadanos que recibieron la primera de este biológico.

“Este fin de semana vamos a tener una jornada de inmunización de gestantes”, aseguró el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, quien explicó que a partir del viernes 23 hasta el domingo 25 de julio se llevará a cabo una ‘Vacunatón’ enfocada en la vacunación de estas mujeres que se encuentran embarazadas.

Con este nuevo lote de vacunas Pfizer se completan 31.871.324 dosis contra en covid-19 de las diferentes farmacéuticas que han realizado convenio para adelantar el proceso de inmunización en el país que completó este martes 24.000.509 de dosis aplicadas y 10.556.284 esquemas de vacunación completos.

De igual forma, el viceministro Moscoso le recordó a las gestantes que solo se deben acercar a los puntos de vacunación con el consentimiento informado diligenciado y el documento de identidad, si se encuentran entre la semana 12 de gestación hasta el día 40 después del parto.

Por tal razón, el viceministro hizo un llamado a las mujeres embarazas y a las entidades territoriales para que este fin de semana le den prioridad a la vacunación y de esta manera se continúe avanzando en el Plan Nacional de Vacunación que se encuentra en un tercio del propósito frente a la inmunización en el país.

Por su parte, el Ministerio de Salud confirmó que durante el 20 de julio, día en el que se conmemoró la Independencia de Colombia se aplicaron 167.937 dosis, de las cuales 45.071 pertenecieron a la segunda dosis y 35.231 hacen parte de las monodosis.

Beneficios, efectos secundarios: lo que se debe tener en cuenta para la vacunación contra covid-19 de mujeres embarazadas

El pasado 16 de julio, el ministro Fernando Ruiz Gómez confirmó que el fin de semana del 23, 24 y 25 de julio se realizarán las jornadas de vacunación para mujeres gestantes de todo el territorio nacional.

Por esa razón, la doctora Nancy Yomayusa, especialista en Medicina Interna, Nefrología y Trasplante Renal y parte del Instituto Global de Excelencia Clínica de Keralty, y el doctor Mauricio Herrera, especialista en Ginecología, Obstetricia y Medicina Materno Fetal y jefe Nacional del Departamento de Medicina Materno Fetal-Obstetricia de Clínica Colsanitas, respondieron diez preguntas acerca de lo que las mujeres en gestación deben conocer y tener en cuenta para este proceso.

1. ¿Las mujeres en embarazo tienen mayor riesgo de enfermar por covid-19?

Las mujeres embarazadas y aquellas que han estado recientemente embarazadas tienen el mismo riesgo de infectarse por SARS CoV-2 en comparación con mujeres no embarazadas. Sin embargo, tienen un aumento en la posibilidad de presentar una enfermedad grave que requiera hospitalización e, incluso, manejo en las unidades de cuidado intensivo con riesgo de complicaciones y muerte.

Además, la evidencia ha mostrado que en las mujeres embarazadas que han padecido covid-19 existe un mayor riesgo de parto prematuro, falla en el funcionamiento de la placenta y otras situaciones que pueden complicar el embarazo. Hay algunas condiciones médicas adicionales al embarazo que pueden generar mayor riesgo de severidad en la infección, como diabetes, enfermedades del sistema inmune, hipertensión arterial, enfermedades del corazón, asma, sobrepeso y obesidad.

2. ¿Las vacunas contra el SARS CoV-2 son seguras durante el embarazo?

Aunque las mujeres embarazadas no fueron incluidas en los estudios iniciales de las vacunas contra el covid, ya existen datos registrados de más de 130.000 mujeres gestantes vacunadas principalmente con vacunas de ARNm, como Pfizer-BioNTech y Moderna, sin que se documenten problemas de seguridad o eventos secundarios mayores.

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine mostró que en las vacunas basadas en ARNm, las proporciones calculadas de eventos adversos asociados con el embarazo en personas vacunadas fueron similares a las informadas en estudios realizados en poblaciones de embarazadas antes de la pandemia de covid-19.

Los especialistas aseguraron que las vacunas no contienen ingredientes conocidos dañinos para las mujeres embarazadas o para un bebé en desarrollo. Además, los investigadores de los estudios iniciales están recopilando y analizando la evolución de las personas que recibieron la vacuna y quedaron embarazadas. En este momento es necesario fortalecer los estudios clínicos que analizan que tanto funcionan en las mujeres embarazadas, sus efectos y la seguridad.

3. ¿En Colombia se autorizó alguna vacuna especial para aplicar a las embarazadas?

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), luego de analizar la evidencia disponible, considero que, si bien todavía los datos son limitados, se puede considerar la administración de la vacuna covid-19 de Pfizer-BioNTech en mujeres gestantes desde la semana doce (12) de embarazo o durante los 40 días postparto.

4. ¿La vacuna Pfizer puede causar enfermedad y afectar el material genético de las mujeres en embarazo o sus bebes?

La vacuna de Pfizer-BioNTech se basa en material genético o ARNm, por tanto, no contienen el virus vivo que causa covid-19 y no pueden producir la enfermedad en la madre o en el feto. Así mismo, es importante tener en cuenta que las vacunas de ARNm no interactúan con el ADN de una persona y por tanto no pueden alterar o cambiar el material genético porque el ARNm no ingresa al núcleo de la célula, que es donde se guarda el ADN.

5. ¿La vacuna de Pfizer puede causar efectos secundarios?

Todas las vacunas pueden causar efectos secundarios, la mayoría de ellos leves, pero no existe evidencia de que las mujeres embarazadas tengan mayor probabilidad de efectos secundarios diferentes a los de las personas no embarazadas después de la vacunación con vacunas de ARNm.

Es importante tener en cuenta que se pueden presentar los mismos efectos secundarios que en la población general sin que esto haya demostrado problemas para el embarazo. Si se presentan algunos síntomas deben ser consultados con su medico o sistema de salud para hacerles seguimiento.

Igualmente, si existen antecedentes de reacción alérgica a cualquier otra vacuna o terapia inyectable (intramuscular, intravenosa o subcutánea), se debe comentar el caso con el médico tratante para aclarar dudas y orientar las recomendaciones.

