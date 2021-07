Gustavo Bolívar revela chat de periodistas del Senado: “el Partido Verde sabía de la jugadita sucia”

El senador Gustavo Bolívar, aliado político de Gustavo Petro, le dijo al medio francés Le Parisien que en Colombia rige una dictadura. Foto: Colprensa

La polémica entre la oposición luego de la votación que dejó al senador Gustavo Bolívar sin la segunda vicepresidencia del Senado, no termina. Los senadores que hacen parte del Pacto Histórico siguen lanzando fuertes comentarios contra el Partido Verde, que finalmente se quedó con ese puesto en la Mesa Directiva de la corporación.

Sobre los sucedido, el senador Bolívar hizo duros cuestionamientos a Angélica Lozano, Antonio Sanguino y otros miembros verdes tanto en Twitter como en diálogo con W Radio, donde acusó a esa colectividad de unirse al uribismo para impedir que él llegara a la vicepresidencia del Senado.

“Ha nacido una nueva alianza el #VerdeUribismo”, sentenció en Twitter el parlamentario petrista, mientras que en su entrevista con W Radio aseguró que tras su derrota, en la Alianza Verde no eligieron a nadie de su bancada para representar a la oposición en esa vicepresidencia “para no dejar que el uribismo definiera al vicepresidente de la oposición; sin embargo, el Verde optó por postular al senador Iván Name, quien finalmente ganó”.

Pues el senador agregó pruebas de su teoría de que los verdes traicionaron el acuerdo que tenían para su representación en este último periodo legislativo. En su cuenta de Twitter publicó un chat de WhatsApp, que según dice, es de los periodistas del Senado.

En el pantallazo del chat se ve como a las 8:24 a. m. mucho antes de la instalación del Congreso por parte del presidente Iván Duque y de la votación de la segunda vicepresidencia del Senado, que según habían acordado con los verdes sería para Gustavo Bolívar, una persona no identificada pasó un reel de fotos del senador Iván Name, quien finalmente fue elegido.

Tomado de la cuenta del senador Bolívar.

“Aparecieron las llaves. Miren el chat de periodistas del Senado: a las 8:24 AM envían el book con fotos de Iván Name y piden videos. La votación fue a las 2:00 p. m. Lo que dice Katherine Miranda es cierto. El Partido Verde sabía de la jugadita sucia. No sigan mintiendo. Se hunden más”, escribió el senador sobre lo que para él es una evidencia de que mucho antes de la votación desde el Partido Verde iban a postular a Name.

Valga recordar que, Angélica Lozano fue elegida como segunda vicepresidenta para el periodo 2019 - 2020 y Sandra Ramírez de los Comunes para el periodo 2020-2021 y de acuerdo al Estatuto de Oposición, el turno le correspondería a otro miembro de alguna de esas colectividades de oposición, por lo que la Lista de la Decencia postuló a Bolívar.

En W Radio, Bolívar dijo que ya presumía que le hundirían su postulación a la segunda vicepresidencia y que, incluso, un miembro del Centro Democrático le contó que en ese partido, como en otros, promoverían el voto en blanco para no dejar que él llegara.

“Esa fue la idea del partido Verde: no postular a nadie. Muy vivos los del partido Verde. (...) El senador Name me dijo que votaría por mí, que él no se iba a postular y yo le dije muy bien. Después el partido Verde lo postuló y ganó”, dijo el congresista.

Además, aseguró que son falsas las acusaciones del Partido Verde de que el Pacto Histórico se alió con los conservadores porque “de ellos no tuvimos ni un voto”, agregó Bolívar, quien destacó que ellos no apoyaron a Antonio Sanguino para la presidencia del Senado porque, supuestamente, “él nunca estuvo de candidato”.

