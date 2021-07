Presidente del Comité Olímpico Colombiano reveló cuál es la meta de medallas para el país en Tokio 2020

Vista general de los Anillos Olímpicos fuera del Estadio Nacional, la sede principal de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Tokio, Japón, 20 julio 2021. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Luego de haberse aplazado por un año a raíz de la pandemia de la COVID-19, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 finalmente iniciarán el próximo viernes 23 de julio a las 6:00 de la mañana (hora colombiana) con la ceremonia de inauguración. Para esta edición, la delegación nacional clasificó a 71 atletas, de los cuales 30 de ellos ya se encuentran entrenando en la capital japonesa.

Curiosamente, desde antes de la apertura de las justas ya Colombia estará compitiendo en el tiro con arco: Valentina Acosta y Daniel Pineda participarán en la clasificación de la competencia individual en sus respectivas categorías, y además, harán dúo en la prueba de equipos mixtos.

Helmut Bellingrodt (izq.) acompaña a Valentina Acosta y Daniel Pineda (centro a la derecha), los dos primeros atletas en la Villa Olímpica de Tokio. Foto: cortesía COC.

En la previa de las Olimpiadas existe una inquietud sobre cuáles son las proyecciones de la delegación ‘Cafeteras’ en el tema de las medallas. En la versión de Río 2016 se llevó a 147 atletas, mientras que en Londres 2012, a 104; sin embargo, pese a una menor cantidad de representantes en Tokio, el objetivo será sobrepasar lo conseguido hace cinco años en territorio brasileño (ocho preseas).

“Tenemos 20 atletas con posibilidades de medalla. La meta es ganar 9 con el fin de superar el número obtenido en Río 2016. No podemos vaticinar si serán oros, platas o bronces, pero estamos seguros de que igualaremos o superaremos el número de medallas obtenidas en Río 2016″, manifestó el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, en entrevista con Semana.

Respecto a la reducción en la cantidad de atletas, Solano aseguró que se debe, en buena parte, a la ausencia en ciertas disciplinas colectivas, pero también a las modificaciones que sufrieron algunas en su sistema de clasificación:

“No tuvimos la suerte de clasificar deportes de conjunto. En Río tuvimos la oportunidad de clasificar los equipos de fútbol masculino y femenino, así como Rugby femenino. Para estos juegos lo intentamos con voleibol en las dos ramas, al igual que fútbol, pero, aunque estuvimos cerca, no se pudo concretar ninguna”, precisó.

Ciro solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Foto de Colprensa.

¿Y con cuáles disciplinas se puede aspirar a medallas? El dirigente colombiano expresó que las ya campeones olímpicas, Mariana Pajón y Caterine Ibargüen, pisan fuerte para lograr triunfos. También hay confianza en las pesas, pero también en el atletismo con Anthony Zambrano, quien viene de ser segundo en el Mundial de Doha, Qatar. En la marcha las fichas están puestas sobre Eider Arévalo, y en el boxeo las miradas se las llevan Yuberjen Martínez (plata en Río), Ingrid Valencia (bronce en Río) y Ceiber Ávila.

No se descartan las buenas actuaciones de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el dobles masculino de tenis, ni a los ciclistas en la prueba de ruta (Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Esteban Chaves).

Cabal y Farah, dos opciones de medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Foto: cortesía Fedecoltenis.

LA POSTURA DE BELLINGRODT:

Helmut Bellingrodt, quien obtuviera la primera medalla para el país en unos Olímpicos (Múnich 1972 en tiro al jabalí), y hoy jefe de la misión de Colombia en las justas de Tokio, dialogó con RCN Radio sobre las posibilidades del país de subirse en los podio del evento y, con una visión similar al presidente del Comité, indicó que se prevé en alcanzar hasta 10 conquistas:

“Se entrenó muy bien, no solamente en Colombia, sino en eventos previos para las clasificaciones y en eventos previos a estos juegos. No me gustaría decir algún pronóstico, estamos más o menos al filo entre 5 y 10 medallas, aproximadamente”, dijo.

Además, este recalcó que en la llegada a Tokio se deben cumplir de manera estricta las medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios de COVID-19 en la delegación: “Tenemos que guardar muchos protocolos en todas partes, tanto en la villa como en los escenarios deportivos el distanciamiento social, y es una situación preocupante porque uno no sabe si puede haber un contagio, debemos tener un cuidado exagerado”.

Los Juegos Olímpicos no tendrán público. Así lo manifestó hace algunos días la la ministra encargada de la organización, Tamayo Marukawa. Ello por el estado de emergencia decretado para la capital de Japón ante el aumento de los casos de coronavirus, el cual regirá desde el 12 de julio al 22 de agosto.

