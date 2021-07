Flavia Dos Santos revela que fue vetada de la Feria Buró

Tomado de Instagram @flavia2santos

Desde que se dio a conocer lo sucedido en la Fería Buró, una de las más reconocidas en el país por apoyar a diferentes emprendedores del país con sus productos - que resaltan la cultura de sus regiones -, han sido muchas las celebridades han mostrado su apoyo contando sus historias o los momentos de discriminación de los que han sido víctimas cuando intentaron llegar con sus marcas.

En redes sociales muchos se han pronunciado y ahora han aparecido famosos que también vivieron malos momentos en Buró, este viernes la sexóloga brasileña Flavia Dos Santos, recordada por su participación en el programa de televisión de las mañanas ‘Día a Día’ y en radio con ‘Agenda en Tacones’, decidió contar su versión de lo sucedido cuando intentó participar con su marca de productos sexuales en la feria.

“Bueno... mi experiencia con #buro no fue chevere. Con mis productos para mujer y el placer, me vetaron porque es sobre sexo, me pareció taaaaannn perdidos en el tiempo y machista, que obviamente nunca más volví a intentar”, escribió Dos Santos en redes sociales.

Con el trino de Flavia vinieron denuncias de otros emprendedores que trataron de comprar un cupo en la feria y algunos aseguraron que desde la organización les respondieron que sus productos no estaban a la altura del evento.

Tomado de Twitter @flavia2santos

En días pasados la sexóloga ya se había pronunciado respecto a la entrevista que había concedido María Alejandra Silva, gerente de la feria a W Radio y compartió a través de sus redes sociales el video en el que sacaban al joven Pablo Matíz que realizó la denuncia, porque la mujer se negó a darle un pedazo de pizza a un trabajador.

Tomado de Twitter @flavia2santos

Uno de los primeros en pronunciarse fue el actor Andrés Parra, quien relató una historia que vivió similar a la ocurrida en la feria bogotana. En los trinos, el artista mencionó que todo ocurrió cuando trabajaba como animador de fiestas infantiles y la organizadora de la fiesta les pidió que se trasladaran a la cocina, al legar allí una de las empleadas le ofreció un plato de torta pues sobraba bastante; al momento, llega la mamá del festejado y cuenta los platos y al darse cuenta que hacía falta uno decidió sacarlos de la celebración.

“Y la vieja disque “muñeco muerto de hambre! Muñeco come torta! (risas)... Total, nos sacaron de la fiesta por payasos muertos de hambre”, mencionó en uno de sus trinos.

Otra de las personalidades que también decidió romper el silencio y contar la amarga experiencia que vivió con la Feria Buró fue la actriz Manuela González, quien afirmó que el espació es vital para la mayoría de emprendedores que participan, pues “destinan todos sus ahorros y esfuerzo de todo el año para poder estar ahí”.

Sostuvo además, que ella y su esposo hicieron parte de dos ediciones de la feria y aclaró que “fue una muy linda oportunidad” para la empresa que tiene, pero fue clara en decir que vivió situaciones que la hicieron desistir de regresar.

“Luego de ser testigos de varios sucesos lamentables ocurridos hacia empleados e incluso hacia expositores, concluimos que hacer parte de esa feria no era coherente con nuestros principios”, se puede leer en un comentario de Instagram.

SEGUIR LEYENDO