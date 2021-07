Julián Román explica el propósito de los videos en vivo que hace junto a Adriana Lucía y Santiago Alarcón

@julianroman1

El reconocido actor Julián Román recientemente fue entrevistado por el programa de entretenimiento de Canal 1 ‘Lo Sé Todo’ y allí tuvo la oportunidad de hablar de su experiencia durante la pandemia, las amenazas que recibe constantemente por alzar su voz en temas políticos y cuál es el propósito que tienen los videos en vivo que realiza a través de su cuenta de Instagram junto a otras personalidades como Adriana Lucía y Santiago Alarcón.

“Nosotros creo que estamos haciendo una cosa ciudadana que es la libre opinión lo que a mucha gente le gusta y se siente vinculada a nuestras voces de protesta, nosotros más allá de visibilizar cosas, tratamos es de encontrar soluciones”, mencionó el actor para ‘Lo Sé Todo’.

Y si bien es cierto, Julián Román es una de las pocas voces de la farándula que ha decidido hablar a través de sus redes sociales. Su objetivo no está fundamentado en abrirse camino en la política, ni sus intereses están encaminados con ese fin.

“Quiero dejarles claro que no tenemos ninguna pretensión, ni Santiago, ni Adriana Lucía, ni yo nos queremos lanzar al Senado, ni a la Cámara, ni a la alcaldía, no nos interesa esa política, nos interesa desde nuestros espacios, desde la actuación y desde el canto, poder ser unas voces de contar historias”, confesó Román.

Con respecto al temas de las amenazas, el actor recordado por su participación en la novela ‘Los Reyes’ del Canal RCN, contó cómo afrontó esta situación.

“Si tú miras en el fondo, siempre son cuentas falsas, no ponen la cara, nunca encuentras una amenaza directa pues siempre son cuentas que abren dos o tres días antes o simplemente son cuentas muy viejas con una banderita, con muy pocos seguidores pero uno entiende que lo que está pasando es que lo que estamos diciendo si está incomodando a una gente que es la que hace que estemos como estamos”.

El actor reveló sentirse muy feliz de su regreso a la actuación, en esta ocasión, en una obra de teatro en la que es uno de los protagonistas.

“Todo lo que significa reactivar el teatro en Colombia, realmente ha sido uno de los más afectados porque fuimos de los primeros en cerrar y los últimos en volver a retomar”.

¿Ha perdido trabajos por su postura política?

En una entrevista concedida a Blu Radio hace algunos meses, así lo confirmó Julián Román.

“Hasta allá hemos llegado, hasta que te señalan como subversivo, guerrillero”, aseguró el actor en el medio radial.

Asimismo, afirmó que en el momento en que entró a formar parte del sindicato actoral, Asociación Colombiana de Actores (ACA), llegó a sentir temor por las repercusiones que podría tener frente a futuros contratos en la industria nacional debido a que trataban temas como los derechos de los empleados.

Sin embargo, resaltó en diálogo con Blu Radio que la respuesta fue totalmente lo contraria a lo esperado.

“Yo lo que siempre digo cuando me preguntan ‘¿por qué opina?, ¿porqué dice?’, pues porque soy ciudadano, pago impuestos, porque tengo la necesidad, porque mi mismo trabajo me lleva a no ser políticamente ajeno a lo que pasa a mi alrededor”, indicó el actor bogotano al medio nacional.

SEGUIR LEYENDO