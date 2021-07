Rating jueves 8 de julio: Caracol Televisión se queda nuevamente con el primer lugar

Caracol Televisión. Foto: Captura de pantalla

Parece ser que le quedan muy pocas semanas a ‘Desafío The Box’, pues en el capítulo de este jueves 8 de julio de 2021 se anunció oficialmente su recta final. Además, el reality de Caracol Televisión nuevamente se situó en el primer lugar del rating nocturno con una puntuación de 12.4.

En el más reciente capítulo los únicos tres integrantes del equipo Alpha (Olímpico, Sonia y Meli) se enfrentaron contra tres de los siete que están en Beta, es de decir, Galo, Paola y Karen; por el ‘Desafío de sentencia y hambre’, que consiste en que el equipo ganador se quedará con todos los alimentos, además de elegir, en esta prueba, a un competidor para ir al ‘Desafío a muerte’ y luchar por su cupo en el reality. El grupo perdedor deberá pasar hambre.

De este modo, Alpha fue el equipo que salió victorioso. “Tenemos un excelente capitán, si perdíamos la ventaja él recuperaba la ventaja, y a lo último la estrategia que él planteó fue la que nos hizo llegar primeros. Gracias, porque es tan importante una voz que está ahí todo el tiempo: no desfallezcan, vamos, tú puedes (…) Eso fue lo que no me dejó parar”, expresó Melissa Chalare Rengifo (Meli) sobre su compañero Óscar Muñoz (Olímpico).

Ahora, el equipo violeta decidió ponerle el chaleco de la sentencia a Andrés Felipe Ojeda (Pipe), por supuesto, de Beta. En un principio el deportista estuvo en Omega, que vale recordar fue un cuarto equipo conformado por deportistas que no fueron elegidos por ninguno de los integrantes de los otros equipos liderados por los exparticipantes. Sin embargo, cuando Omega dejó de existir Pipe terminó en Beta, donde está ahora.

El segundo puesto del rating nocturno de este jueves 8 de julio fue para ‘La reina del flow 2’, que obtuvo en esta oportunidad 11.7 puntos.

“El caso de Juancho (interpretado por Andrés Sandoval) empieza a tomar otro rumbo. Luego del retrato hablado dado por Botero, la Policía busca a Caronte y la inocencia de Juancho queda como opción ante los medios de comunicación”, según la descripción de Caracol Televisión en uno de los fragmentos publicados en YouTube sobre el más nuevo capítulo de la serie.

‘Noticias Caracol’ se mantuvo esta vez en el tercer lugar al lograr un puntaje de 9.1.

La telenovela ‘Pedro, el escamoso’, que el miércoles 7 de abril había quedado de quinta, este jueves se ubicó en el puesto número cuatro al marcar un puntaje de 8.7 puntos.

La producción más sintonizada del Canal RCN es la serie ‘Enfermeras’, la cual regresó al quinto lugar – en el que generalmente está – con 8.4 puntos.

Los jueves se transmite el ‘Noticiero del Senado’, que en esta ocasión terminó de sexto en la lista y una puntación de 6.8.

Finalmente, otras dos producciones del Canal RCN están de séptima y octava. Se trata de la versión 2021 de ‘Café, con aroma de mujer’ – que logró 6.3 puntos – y ‘Lala’s Spa’ con un puntaje de 6.0.

SEGUIR LEYENDO: