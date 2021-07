Seis hoteles de lujo en Colombia para disfrutar momentos únicos llenos de sofistación

Hotel de lujo Casa Pestagua, ubicado en el centro histórico de Cartagena de Indias. Ganador de dos distinciones internacionales. Colprensa.

Viajar por Colombia es una experiencia que permite conocer parajes totalmente distintos entre sí, ya sea por la variedad en biodiversidad que diferencia a las regiones, o por su topografía y costumbres culturas, así como por la oferta en turismo de lujo, que suele estar marcada por impresionantes hoteles que brindan momentos difíciles de olvidar.

Ya sea en medio de las aguas cristalinas del Caribe colombiano, o a la luz del cielo estrellado de las montañas andinas, el país cafetero ofrece distintas alternativas en hospedaje de lujo. En esta oportunidad le damos a conocer algunas de las más populares:

Barú, Hotel Las Islas

Este hotel ubicado en las maravillosas playas de la isla Barú en Cartagena, ocupa el primer puesto de la lista de Mejores hoteles de lujo de la agencia de viajes Aviatur.

La infraestructura está conformada por bungalows, algunos con vista al mar y otros a la altura de los árboles, ideales para disfrutar de todas las comodidades mientras se disfruta del paisaje del Caribe colombiano.

Las Islas cuenta con tres restaurantes, cuatro bares, una cafetería, piscina de agua dulce, centro de deportes náuticos, spa, gimnasio, tienda de artesanías y los más altos estándares de hospitalidad y calidad.

Cartagena, Hotel Casona del Colegio

Uno de los que destaca la revista Diners, por ser “una joya” ubicada en el corazón del centro histórico de “La Heroica, en donde “cada rincón está inspirado en la biodiversidad de Colombia”, un lugar elegante y trabajado cuidadosamente para ofrecer un ambiente lleno de luz, con espacios decorados con fibras nobles y geometrías simbólicas, “con una exquisita curaduría artesanal tradicional, trabajada de la mano de comunidades indígenas y campesinas”.

Brinda servicios de alta calidad, como su reconocido spa. Sin duda es un lugar obligado para los conocedores del turismo y la hotelería, no por nada fue ganador del The America’s Best New Hotel en 2019.

Islas del Rosario, Isla Pelícano

En el corazón de las Islas del Rosario está Pelícano, un hotel en una isla privada que brinda una experiencia de lujo inolvidable, a 40 minutos de navegación desde Cartagena en yate privado.

Sus instalaciones comprenden tres habitaciones, dos muelles, un solarium, un jacuzzi y una terraza amplia con capacidad para seis huéspedes, ideal para disfrutar un momento con los más queridos en medio de las aguas cristalinas del mar Caribe.

Amazonas, Calanoa

En medio de la selva amazónica está Calanoa, un hotel de lujo destacado por la revista Diners por ofrecer una experiencia como pocas en el departamento reconocido por un su enorme biodiversidad y riqueza ancestral indígena, que permite conectarse con la naturaleza para gozar de momentos únicos con todas las comodidades.

El lugar está a 60 kilómetros de Leticia, y según la revista, su concepto plantea “ser un laboratorio de creatividad”, aplicado al trabajo comunitario con miras a impulsar el turismo en la región.

Allí se puede apreciar su hermosa arquitectura, que combina técnicas tradicionales y modernas, que se funden dentro del entorno natural selvático.

Guatapé, Bosko

Uno de los hoteles que bajo el concepto de glamping han logrado llevar la idea de lujo y sofisticación a otro nivel. Perfecto para quienes quieren conectarse con la naturaleza sin alejarse mucho de la ciudad, ya que se encuentra a dos horas de Medellín, en el municipio de Guatapé.

Los huéspedes pueden disfrutar de una experiencia única en sus esferas elevadas sobre la represa de El Peñol, que permiten deleitarse con el paisaje. Cada una de estas cuenta además con una zona privada para disfrutar el desayuno, el almuerzo o la cena, además de sofisticadas instalaciones que se mezclan en la naturaleza como duchas al aire libre, rodeadas de bambú y una refrescante piscina.

Cartagena, Casa San Agustín

Este hotel boutique hace parte de los recomendados por el portal especializado Traveller Made. Conserva un estilo colonial, con instalaciones de lujo que albergan 20 habitaciones y 10 suites.

Una de ellas, la Suite del Virrey, es una de las más populares entre los viajeros porque está equipada con un jacuzzi al aire libre, dos terrazas con una vista excepcional, ropa de cama Frette de lujo, salón separado y comedor, además de exclusivas amenidades Ortigia, entre otros.

