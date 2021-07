Ana Lucía Domínguez confesó por qué se casó con ‘Jeringa’ y reveló los detonantes de su divorcio

‘Jeringa’ y Ana Lucía Domínguez estuvieron casados durante dos años. Fotos: cortesía Caracol Televisión / Instagram @analuciado.

Ana Lucía Domínguez es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana. Desde su aparición en De pies a cabeza, emitida por primera vez en 1993, cuando apenas tenía 10 años, esta ha desarrollado una exitosa carrera en la pantalla chica a raíz de su gran talento, siendo recordada en producciones como Gata Salvaje, Pasión de gavilanes, Perro amor, ¿Quién mató a Sara?, entre muchas otras.

Uno de los episodios que mayor controversia generó en el transcurso de su vida fue la relación que sostuvo con el humorista colombiano, ‘Jeringa’, con quien se conoció cuando ella tenía 13 años y este último, 27. Desde aquel momento, las dos personalidades colombianos iniciaron una relación que no fue bien vista por algunos sectores de la opinión pública.

Luego de cinco años siendo novios, Dominguez y ‘Jeringa’ se casaron en el 2001, cuando ella tenía 18 años; sin embargo, la dicha duró poco, ya que se separaron a los dos años. Este domingo 4 de julio, durante un Instagram Live con el periodista, Juan Diego Alvira, la colombiana de 37 años reveló por qué tomó la decisión de comprometerse con el comediante.

La historia comenzó, según relata Domínguez, cuando a ‘Jeringa’ le salió un puesto para trabajar en Univision, en Estados Unidos, y a ella otro en la producción Gata Salvaje. Al parecer, al humorista sí le salió la visa, mientras que a ella no, por lo que ‘se vio en la necesidad’ de sostener matrimonio con este para que le pudieran facilitar los trámites:

“Yo había llevado todos mis papeles y a mí me decían siempre: ‘A ti nunca te la van a negar [la visa]’, porque es raro que se la niegue a un artista, además con todos los papeles que llevaba y todo eso. Me la niegan y a mí me dolió mucho perder esa oportunidad y, con la visa que él tenía, nosotros nos casábamos y, automáticamente, al otro día a mí me daban visa para irme a Estados Unidos; por eso fue el matrimonio. Yo nunca lo conté, pero fue así. Obviamente, nos queríamos mucho, teníamos una relación muy bonita, pero fue un tema más de emergencia para yo poder hacer mi novela”, confesó en la transmisión.

Cuando llegó a territorio norteamericano, por cuestiones de la vida, no le fue otorgado el papel antagónico en Gata Salvaje, no obstante, sí recibió la posibilidad de participar en la producción bajo otro personaje que, como ella comenta, le permitió “hacer una carrera en Estados Unidos como actriz”.

Por mucho tiempo se desconoció sobre los verdaderos motivos de su separación. En su momento llegó a hablar de violencia doméstica por parte del hoy comediante de ‘Sábados Felices’ y ‘La Vuelta al Mundo en 80 Risas’; sin embargo, dichas afirmaciones fueron negadas en repetidas ocasiones por parte de Domínguez.

Durante la conversación con Alvira, Ana Lucía manifestó que su superación estuvo enmarcada por la oportunidad que le salió de viajar a Colombia para grabar Pasión de Gavilanes (2003-2004), la cual terminaría por darle un gran salto más a su carrera:

“Pasó una relación muy bonita, estuvimos allá [Estados Unidos] dos años y a mí me invitan a hacer ‘Pasión de gavilanes’. Cuando me regreso a Colombia, pues ya, obviamente, la distancia… se acaba la relación. Quedamos de muy buenos amigos porque, además, [’Jeringa’] es una gran persona, un gran ser humano. Fue una relación muy linda”, concluyó sobre el tema.

Recordemos que actualmente Domínguez se encuentra casada desde el 2008 con el actor colombiano, Jorge Cárdenas, con quien, según ha mencionado en otras ocasiones, lleva un feliz matrimonio.

Ana Lucía Domínguez junto a su esposo, el actor Jorge Cárdenas. Foto: Instagram @analuciado.

SEGUIR LEYENDO: