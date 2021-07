Terminó la historia de María Camila Osorio en Wimbledon

María Camila Osorio debutó en el cuadro principal de Wimbledon con un triunfo. Foto: Wimbledon.

La historia de la tenista colombiana María Camila Osorio en Wimbledon terminó en la mañana de este viernes luego de perder contra Aryna Sabalenka con 6-0 y 6-3, en la tercera ronda.

Había mucha expectativa por el enfrentamiento entre la tenista colombiana María Camila Osorio y la bielorrusa Aryna Sabalenka el cual correspondía a la tercera ronda del Grand Slam inglés, tanta, que fue el primer juego en agotar la boletería disponible en el torneo.

El encuentro entre ambas deportistas empezó este viernes 2 de julio desde las 6:15 a. m., hora colombiana, en el court 2 de Londres.

Lamentablemente, la colombiana, competidora número 94 del mundo, no logró superar a Sabalenka, la competidora número cuatro a nivel mundial. La deportista cucuteña lamentablemente salió con problemas físicos tras su último juego disputado contra la rusa Ekaterina Alexandrova y solo contó con un día de recuperación y descanso.

Sin embargo, el orgullo de los colombianos por la participación de Osorio en este torneo no deja de ser significativo, puesto que la deportista igual alcanzó grandes logros para su carrera deportiva.

Cabe resaltar que a lo largo de la historia, María Camila Osorio se convirtió en la segunda tenista colombiana en llegar a la tercera ronda de este importante encuentro deportivo. La primera fue Isabel Fernández de Soto en 1974, pero Osorio destaca también por lograr esto con apenas 19 años, alcanzando así el récord de ser la tenista colombiana más joven en llegar a la tercera ronda.

María Camila Osorio hizo historia al haber clasificado a esta ronda del Abierto de Wimbledon, después de superar a la rusa Yekaterina Aleksándriva, número 32 del escalafón de la WTA, en dos sets con parciales 7-5 y 6-2.

En declaraciones durante la rueda de prensa posterior al partido contra Aleksándriva, la cucuteña reconoció que no podía creer haber llegado ya a la tercera ronda del torneo y piensa seguir disfrutando cada segundo.

“No puedo creer que esté aquí en tercera ronda, es una experiencia asombrosa para mí. Estoy disfrutando cada segundo, estoy tan feliz... Estaba muy tranquila, solo pensaba en mi juego. No estaba tomando las decisiones adecuadas en ciertos momentos, pero el partido estaba muy apretado. Empecé a sentir más confianza, a tomar mejores decisiones, y empecé a ganar juegos y a remontar, gritando, poniendo mucha energía en cada punto”, dijo la deportista.

Por su parte, Aryna Sabalenka llegó a esta fase del certamen al haber superado en tres sets, con parciales 4-6, 6-3 y 6-3 a la británica Katie Boulter. Ahora, la bielorrusa deberá enfrentarse en la próxima ronda contra la rusa Yelena Rybákina, quien en los últimos minutos derrotó a la estadounidense Shelby Rogers con 1-6 y 4-6.

La joven promesa del tenis colombiano ha demostrado tener consistencia y talento en cada torneo disputado durante este año, además de la fe en Dios cada que representa al país para motivarse y superarse.

Cuando alzó el triunfo en segunda ronda de Wimbledon, la cucuteña aclaró en rueda de prensa que con la ayuda de la Biblia ha podido hacer frente a sus más grandes batallas. Cuando le consultaron sobre su mentalidad ganadora, esto declaró:

“No tengo psicólogo, pero creo mucho en Dios. Leo mucho la Biblia y hay cosas muy sabias ahí. Como me dice siempre mi padre, uno prepara los caballos, pero Dios determina la victoria. Yo solo trato de jugar bola a bola, de luchar hasta el final. Sé que el partido no se acaba hasta que no le das la mano a la rival”.

Por su parte, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah iniciaron con pie derecho este Wimbledon 2021, tras registrar 6-2 y 6-4 en su debut, contra el taiwanés Lu Yen-Shun y el neerlandés David Pel, este marcador los hace avanzar a la segunda ronda del evento deportivo.

