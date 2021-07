Epa Colombia revela la millonaria suma que un extranjero invirtió en sus keratinas

El éxito de los productos capilares de la controvertida influenciadora ‘Epa Colombia’ no solo es en Colombia, recientemente, la empresaria dio a conocer que ya logró vender sus keratinas en el extranjero y, aunque no ha podido salir de su país natal por el problema legal que enfrenta, ya se está llenando los bolsillos de billetes gracias a sus exportaciones.

Barrera, quien ha sido uno de los personajes de redes sociales más polémicos en los últimos años, aseguró que se contactó con un conocido en Panamá que le ayudó a comercializar sus champús, cremas y demás elementos alisadores para todo tipo de pelo.

La joven bogotana también dio a conocer la cantidad que su socio en el país vecino invirtió en su empresa, que lleva como nombre el seudónimo con el que saltó a la fama: Epa Colombia.

“Amigas, yo estoy muy feliz. Un man en Panamá me dijo: ‘Ay Epa, que sus keratinas para traerlas’. Empezó como con 10 millones, ahora ese man me mete toda la plata a Bancolombia. Porque es que aquí no le brindan a uno la oportunidad y en Panamá me abrieron las puertas y yo dije: ‘Alabaré, alabaré’”, contó la influencer.