Colombia

Petro rechaza respaldo de Trump a Abelardo de la Espriella: “Cuando un país interviene en las decisiones de otro, muere la libertad”

El mandatario hizo un llamado a los ciudadanos a votar libremente y defendió la soberanía nacional de cara a la segunda vuelta presidencial. El mensaje también provocó cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que insistieron en el respeto a la autonomía electoral del país

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El respaldo público de Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella y la respuesta del presidente Gustavo Petro reactivaron el debate sobre la soberanía y la intervención en el proceso electoral colombiano. - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Presidencia de Colombia/Reuters
El respaldo público de Donald Trump a la candidatura de Abelardo de la Espriella y la respuesta del presidente Gustavo Petro reactivaron el debate sobre la soberanía y la intervención en el proceso electoral colombiano. - crédito Prensa Abelardo de la Espriella/Presidencia de Colombia/Reuters

El presidente Gustavo Petro reaccionó al mensaje publicado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en el que respaldó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 21 de junio.

A través de sus redes sociales, Petro se refirió al pronunciamiento del jefe de Estado estadounidense y señaló que la intervención de un país en las decisiones políticas de otro afecta la libertad y la soberanía de las naciones.

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“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad”, escribió el mandatario colombiano.

El presidente también hizo un llamado a los ciudadanos para que participen en la jornada electoral de manera libre y defendió la autonomía del país frente a influencias externas. “Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie” afirmó.

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En el mismo mensaje, Petro recordó las luchas de independencia lideradas por figuras como Simón Bolívar y Antonio Nariño y destacó la importancia de preservar la soberanía nacional.

“Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos Libertad y Soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”.

Gustavo Petro defendió la soberanía nacional y llamó a los colombianos a participar libremente en la segunda vuelta presidencial. - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro defendió la soberanía nacional y llamó a los colombianos a participar libremente en la segunda vuelta presidencial. - crédito @petrogustavo/X

El mensaje de Donald Trump

La reacción del presidente se produjo después de que Donald Trump publicara un mensaje relacionado con los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el pasado 31 de mayo en Colombia.

En su publicación, Trump felicitó al candidato colombiano por su resultado electoral y lo calificó como un dirigente “inteligente, fuerte y tenaz”. Asimismo, señaló que tendría un gobierno exitoso en caso de ser elegido presidente.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”, escribió el mandatario estadounidense.

En el mismo mensaje, Trump afirmó que De la Espriella podría impulsar la economía, generar empleo, fortalecer el comercio, combatir el crimen y el narcotráfico, además de restaurar el orden público.

También indicó que el resultado de la segunda vuelta tendrá relevancia para el futuro de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos”, señaló.

Finalmente, anunció su apoyo al candidato colombiano. “Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social
Donald Trump felicitó a Abelardo de la Espriella por su resultado en primera vuelta y anunció públicamente su respaldo a la candidatura. - crédito Donald Trump/Truth Social

Claudia López cuestionó el apoyo de Trump

El mensaje del presidente estadounidense generó reacciones en distintos sectores políticos del país.

La excandidata presidencial Claudia López publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó tanto a Trump como a Abelardo de la Espriella.

Según López, el candidato representa una versión local de las estrategias políticas asociadas al mandatario estadounidense y aseguró que la relación entre ambos sectores políticos debe ser observada por los electores.

La exalcaldesa de Bogotá también hizo referencia a la trayectoria profesional de De la Espriella como abogado y sostuvo que el respaldo internacional recibido tiene implicaciones dentro del debate político nacional.

Sandra Ramírez pidió respeto por la soberanía nacional

La senadora Sandra Ramírez también se sumó a las reacciones frente al respaldo de Trump a Abelardo de la Espriella.

En un mensaje difundido en redes sociales señaló que Colombia debe mantener relaciones comerciales y diplomáticas con Estados Unidos, pero rechazó cualquier participación de gobiernos extranjeros en las decisiones electorales del país.

Posteriormente publicó un video en el que afirmó que los colombianos deben decidir de manera autónoma quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cuatro años.

“Nosotros somos un país libre y soberano. Demandamos respeto a Donald Trump y su gobierno. Colombia y nuestra soberanía se respetan”, expresó.

Claudia López y Sandra Ramírez cuestionaron el apoyo del mandatario estadounidense y pidieron respeto por las decisiones de los colombianos. - crédito X
Claudia López y Sandra Ramírez cuestionaron el apoyo del mandatario estadounidense y pidieron respeto por las decisiones de los colombianos. - crédito X

Carolina Corcho rechazó cualquier injerencia en las elecciones

Otra de las reacciones provino de Carolina Corcho, exministra de Salud y senadora electa por el Pacto Histórico.

A través de un pronunciamiento publicado en sus redes sociales, Corcho rechazó el respaldo de Trump y afirmó que la decisión sobre quién gobernará Colombia corresponde exclusivamente a los ciudadanos colombianos.

“No a la injerencia de los Estados Unidos en las elecciones presidenciales de Colombia”, escribió. La dirigente política señaló que el pronunciamiento del mandatario estadounidense constituye una intervención en un proceso electoral que deberá definirse en las urnas el próximo 21 de junio.

Asimismo, sostuvo que Colombia debe mantener relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero bajo principios de respeto mutuo y defensa de los intereses nacionales.

La senadora rechazó el pronunciamiento de Trump y afirmó que la elección presidencial debe ser definida únicamente por los ciudadanos colombianos. - crédito @SandraComunes/X

Camilo Romero también reaccionó

El exprecandidato presidencial Camilo Romero fue otro de los dirigentes que se pronunció sobre el mensaje de Trump.

Romero aseguró que el mandatario estadounidense se está involucrando en la política colombiana al respaldar públicamente a uno de los candidatos presidenciales.

Además, cuestionó la referencia hecha por Trump sobre la importancia de las elecciones para el futuro de las relaciones entre ambos países y consideró que ese tipo de afirmaciones no deberían influir en las decisiones de los votantes colombianos.

Segunda vuelta presidencial será el 21 de junio

La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 21 de junio y enfrentará a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro, los dos candidatos más votados en la primera ronda electoral.

Mientras sectores afines a De la Espriella destacaron el respaldo recibido desde Estados Unidos, dirigentes cercanos al Gobierno y representantes de la izquierda cuestionaron el pronunciamiento de Trump y defendieron el principio de soberanía en las decisiones electorales del país.

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